Евросоюз принял решение по солнечным стандартам энергоэффективности для установки энергетического оборудования на крышах зданий. Цель директивы - сокращение выбросов углекислого газа во всех зданиях в ЕС, содействие использованию солнечной энергии и ее интеграция в строительство.

Стандарт солнечной энергии Европейской директивы по энергоэффективности зданий предусматривает, что новые здания должны быть оснащены оборудованием для солнечной энергетики при соблюдении определенных сроков:

- с 2026 года - для новых общественных, коммерческих и нежилых зданий

- с 2027 года - для нежилых зданий, подлежащих реконструкции

- с 2029 года - для новых жилых домов

- до 2030 года постепенно установить объекты по производству солнечной энергии на всех ранее построенных общественных зданиях.

Об этом сказано на сайте SolarPower Europe.

"Возобновляемая энергия является важной темой на индивидуальном и на социальном уровне, мы уделяем особое внимание экологически чистой продукции и решаем проблему выбросов CO2 за счет замены ископаемых источников энергии низкоуглеродными или неископаемыми ресурсами", - отметил Гунарс Гравитис, менеджер по продажам кровельного отдела АО "Ruukki Products" в Латвии.

Фото: Ruukki Products AS arhīva foto

Одним из последних продуктов устойчивого развития, который Ruukki начала предлагать своим клиентам в прошлом году, является солнечная крыша. Это решение "два в одном", где солнечные фотоэлектрические элементы уже промышленно интегрированы в кровельные листы Ruukki.

"Это решение отлично подходит для исторических зданий, где можно столкнуться с ограничениями в случае установки солнечных батарей на крыше. Для энергонезависимости заказчик получает качественную крышу и электростанцию, стекла которой закалены фотоэлементами. Ударное испытание на скорости 165 км/ч доказало устойчивость покрытия к экстремальным погодным условиям" - сообщил Гравитис.

Недавно принятый стандарт Европейской директивы по энергоэффективности зданий с планом REPowerEU должен способствовать энергетической независимости Европы.

"Это важная веха в ускорении использования возобновляемых источников энергии, это разумный шаг в будущее, когда использование крыши для солнечной энергии так же очевидно, как покупка стиральной машины", — подчеркнул Янс Онсбергс, политический советник SolarPower Europe.

Фото: ruukki.lv

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