В Европейском Парламенте отменили конференция "Холокост. Вспоминая имена", организованная евродепутатом из Латвии Татьяной Жданок (партия "Русский союз Латвии").

Конференция про Холокост была заявлена в Европарламенте с сентября прошлого года. Она должна была пройти 31 января. За сутки до конференции руководство ЕП сообщило о невозможности её проведения.

На конференции планировались выступления Екатерины Стехновской-Славской, Игоря Глазунова, Андрея Пагора, Инны Дьери, Ивана Романова, Юлии Сохиной, Александра Гильмана, Елены Осиповой и депутатов Европарламента.

Также в ЕП должен был состояться показ документального фильма Алексея Шарипова "Рижское гетто. Вспоминая имена". 12-минутная лента рассказывает об истории создания Рижского гетто (появилось спустя два месяца после оккупации нацистской Германией Риги, 28 августа 1941 года), закрытой зоны, в которой содержались рижские евреи, а потом и евреи из Германии.

"Я долгое время занимаюсь исследованием Холокоста в Латвии и в Риге и столкнулся с тем, что фильмов документальных и художественных, посвящённых истории Рижского гетто и Холокоста в Латвии можно пересчитать по пальцам. Люди ходят по улицам бывшего гетто, живут в домах гетто, живут в квартирах евреев, уничтоженных в Холокосте, и ничего не знают об этом. Поэтому в фильме мы достаточно подробно говорим о том, почему появилось гетто, в каком месте, какие были условия", - отмечает Алексей Шарипов на своей странице в Facebook.

По словам автора фильма, "показываем карту гетто на экране - делаем это первыми. Вперые говорим с экрана и о нацистских приказах, регламентирующих жизнь евреев в гитлеровскую оккупацию. В условиях, которые создавали нацисты, и скрывается один из ужасов расовой теории гитлеровской Германии. Это не просто убийство, но сознательное уничтожение именно евреев.

Людей уводили на смерть, но записи о прописке, о перемене месте жительства продолжались. После сожжения евреев 4 июля в Рижской Хоральной синагоге нацисты стали говорить, что гетто создано прежде всего для охраны евреев от возмущённых жителей".

"Мы хотели сделать историю не только о прошлом, но рассказать о людях. Превратить цифры безусловно страшные - 26 000 - в лица. Уйти от статистики. Поэтому у нас в ленте фамилии погибших озвучивают наши современники...Наш фильм заканчивается 8 декабря 1941 году. Это был второй день уничтожения Рижского гетто", - добавляет Шарипов.

Как сообщалось, по данным издания The Insider, депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок вела активную переписку с российскими гражданами, предположительно сотрудниками ФСБ. Расследование опирается на взломанную электронную переписку Жданок.

Председательница Европарламента Роберта Метсола серьезно относлась к обвинениям в отношении Жданок и передала дело в Консультативный комитет по кодексу поведения. Нарушение кодекса поведения может привести к наложению санкций со стороны председателя ЕП. При этом решение о снятии евродепутата с должности принимается компетентными органами в его стране.

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