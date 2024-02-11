Европейская прокуратура (EPPO) в настоящее время расследует 15 дел, по которым имело место возможное хищение средств из госбюджета Латвии, предназначенных для сельского хозяйства, сообщила программа Латвийского телевидения De facto.

Прокурор EPPO Гатис Доникс отметил, что на данный момент приговоры вступили в законную силу по двум делам против четырех человек, а несколько дел находятся на стадии судебного разбирательства. Большинство дел в настоящее время — на стадии досудебного расследования.

Заместитель председателя правления объединения "Zemnieku saeima" Майра Дзелзкалея-Бурмистре подтвердила программе, что несколько членов объединения в настоящее время вовлечены в процессы, расследуемые ЕРРО. Она добавила, что объединение допускает путаницу по поводу того, что фермеры могут что-то обмануть, приведя в качестве аргумента строгий контроль со стороны Службы поддержки села (LAD) на всех этапах проектов.

Председатель правления "Zemnieku saeima" Юрис Лаздиньш также признал, что ассоциация задавала вопросы о целях ЕРРО Министерству сельского хозяйства.

"Нас больше удивили методы, которыми работает эта европейская прокуратура — это были аресты, физические аресты, приостановка экономической деятельности, потому что у вас отбирают все компьютеры", — сообщил он.

Лаздиньш заявил, что ждет объяснений от Минсельхоза, чтобы знать, что говорить фермерам, то есть, "чего им следует остерегаться и на что обращать внимание".

В LAD подчеркивают, что не все нарушения можно обнаружить собственными методами. Бывают случаи, когда Европейская прокуратура выявляет нарушения и сообщает о них правоохранительным органам, чтобы те могли провести дальнейший контроль имеющимися в их распоряжении средствами.

Прокурор Доникс подтверждил, что у LAD нет кадрового потенциала, чтобы полностью все контролировать, поскольку объемы денег, которые вливаются в частные сельхозпредприятия, очень велики. По мнению Доникcа, человеческие ресурсы, которые должны всем этим управлять, в том числе и контролем, непропорциональны.

Поэтому, по мнению Доникcа, должна быть разумная бюрократия: "Это деньги налогоплательщиков и средства госбюджета, которые мы отдаем частным лицам".

Программа сообщает, что первый обвинительный приговор, полученный ЕРРО в Латвии, был связан с мошенничеством на сумму более 100 000 евро при закупке с поддержкой финансирования Европейского сельскохозяйственного фонда — при строительстве двух туннельных теплиц была организована победа "нужной" компании.

Во втором случае братья Андрис и Интарс Галишс, признавшие себя виновными, были приговорены к штрафам и условному тюремному заключению.

Всего по трем проектам было украдено 100 000 евро, однако ответчики отозвали поданные требования о выплате еще на 90 000 евро. В их схеме субподрядчиком по реконструкции дренажной системы фермы одного из братьев выступала компания Igas SG, которой управляли оба брата. Такие конфликты интересов запрещены для бенефициаров. LAD исключил компании братьев Галишc из круга получателей помощи, то есть они не могут претендовать на проекты.

Весной прошлого года EPPO объявила об аресте восьми человек в Земгальском регионе по подозрению в попытке хищения 2,5 миллионов евро по четырем проектам из госбюджетов ЕC и Латвии. По данным De facto, одним из фигурантов этого дела является Арвилс Розе, сын бывшего водителя Лаздиньша и знакомый председателя правления объединения Zemnieku saeim. Семь лет назад его компания "RC Būvnieks" расширила комплекс предварительной обработки зерна для хозяйства Лаздиньша в рамках проекта, софинансируемого Европой.

Эту компанию признали неплатежеспособной, однако Арвилс Розе, который раньше был еще и прокурором, подрабатывал консультантом в строительной компании, которая раньше называлась "RC Holding", а теперь — SIA "Maverik". Ее владельцем и членом правления является его друг Робертс Лапиньш, который также имеет статус по этому делу. Розе считает, что ЕРРО и Госполиция, работавшие от имени Европрокуратуры, сами не понимали, за что их нужно задержать.

Из всех объектов, по которым проводится расследование, фирма "Maverik" продолжает реконструкцию цеха первичной переработки фруктов и овощей кооперативного общества "Mūsmāju dārzeņi" в Бранкас. Это уже делается без европейского финансирования. Бывший председатель правления кооператива Эдгарс Бракше подал в отставку в сентябре 2023-го, возможно, в связи с уголовным производством, сообщает передача. Из предоставленной ЕРРО информации следует, что есть подозрение, что четыре заказчика договорились с победившим строительным подрядчиком о процедурах закупок, а застройщик помог организовать подачу фиктивных предложений конкурентов.

В программе речь идет еще об одном случае, произошедшем осенью прошлого года: был задержан руководитель фермы "Vecsiljāņi", молочный фермер и создатель "Ievas siera" Юрий Спрукулис. Несколько недель назад акции компании капитала были арестованы, по данным передачи. Есть подозрения в хищении общей суммы в один миллион евро по двум проектам — строительству комплекса по производству кормов и коровника. Есть подозрения и в отношении застройщика этих двух объектов, компании "Bio Stoker". Из информации ЕРРО видно, что строительная компания была тесно связана с бенефициаром и имело место неоправданное завышение цен.

Передача также сообщает, что в августе прошлого года был задержан владелец хутора Ģēģeri в Нерете Юрис Пундурс. Его адвокат заявил программе, что оснований для подозрений ЕРРО в возможном мошенничестве на 38 тысяч евро в связи со строительством комплекса по приему и хранению зерна нет, и вскоре они официально потребуют прекратить начатое уголовное производство.

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