Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш встретился с новым заместителем премьер-министра Молдовы — министром иностранных дел Михаилом Попшоем, подтвердив поддержку Латвией интеграции Молдовы в Европейский союз.

Кариньш поздравил коллегу со вступлением в новую должность и подтвердил, что Латвия поддерживает интеграцию Молдовы в Евросоюз, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.

Кариньш высоко оценил противостояние Молдовы создаваемой Россией гибридной угрозе и позитивно оценил поддержку, оказываемую Молдовой Украине. Министры иностранных дел обсудили заинтересованность двух стран в развитии сотрудничества и дальнейшие шаги Молдовы на пути к вступлению в ЕС. Кариньш пригласил молдавского коллегу посетить Латвию.

В свою очередь, президент Латвии Эдгар Ринкевич встретился в Мюнхене с наследным князем Лихтенштейна Алоизом, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество двух стран, кандидатуру Латвии на членство в Совете безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) и председательство Лихтенштейна в Совете Европы.

Президент Латвии подтвердил готовность продолжать сотрудничество в международных организациях, в том числе для привлечения России к ответственности за военные преступления, и высоко оценил сотрудничество Латвии и Лихтенштейна в стремлении создать международный трибунал в рамках ООН.

В беседе Ринкевич призвал Лихтенштейн продолжать использовать регистр убытков, созданный во время председательства Латвии в Совете Европы, чтобы документировать огромный вред, нанесенный агрессией России против Украины.

Кроме того, в Мюнхене Ринкевич встретился с президентом Черногории Яковом Милатовичем, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество Латвии и Черногории и интеграцию Черногории в Европейский союз. Президент Латвии выразил поддержку Латвией интеграции Черногории в ЕС.

В ходе встречи президент выразил удовлетворение в связи с хорошими двусторонними отношениями между двумя странами и благодарность за вклад Черногории в укрепление безопасности Латвии.

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