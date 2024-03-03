Foto: AFP/Scanpix/LETA

Еврокомиссия предупреждает, что следующей зимой ЕС может столкнуться с ростом цен на энергоносители в случае, если не будет продлено соглашение, предусматривающее транзит российского газа через Украину, передает эстонский портал Delfi со ссылкой на Rus.ERR.

В конце 2024 года истекает пятилетнее транзитное соглашение по газу, подписанное между Москвой и Киевом в 2019 году.

Если это соглашение не будет продлено, то Евросоюз потеряет около 5% от общего импорта газа, что в основном затронет Центральную и Юго-Восточную Европу, говорится в подготовленном Еврокомиссией внутреннем документе, о котором сообщило издание Politico.

В документе отмечается, что в случае долгой и холодной зимы страны, зависящие от транзита российского газа через Украину, могут столкнуться с наихудшим из возможных сценариев.

По словам старшего аналитика исследовательской компании ICIS Ауры Сабадус, эта перспектива вызывает беспокойство во всем регионе, а с самыми большими проблемами столкнутся Австрия, Венгрия и Словакия.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit