Еврокомиссия предупреждает, что следующей зимой ЕС может столкнуться с ростом цен на энергоносители в случае, если не будет продлено соглашение, предусматривающее транзит российского газа через Украину, передает эстонский портал Delfi со ссылкой на Rus.ERR.

В конце 2024 года истекает пятилетнее транзитное соглашение по газу, подписанное между Москвой и Киевом в 2019 году.

Если это соглашение не будет продлено, то Евросоюз потеряет около 5% от общего импорта газа, что в основном затронет Центральную и Юго-Восточную Европу, говорится в подготовленном Еврокомиссией внутреннем документе, о котором сообщило издание Politico.

В документе отмечается, что в случае долгой и холодной зимы страны, зависящие от транзита российского газа через Украину, могут столкнуться с наихудшим из возможных сценариев.

По словам старшего аналитика исследовательской компании ICIS Ауры Сабадус, эта перспектива вызывает беспокойство во всем регионе, а с самыми большими проблемами столкнутся Австрия, Венгрия и Словакия.

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