Умеют ли наши политики выслушивать разные точки зрения, жестко и уважительно дискутировать, используя факты и проверенную информацию? Когда слушаешь, как это делают сегодняшние школьники, понимаешь - завтра они горячо задышат в спины. Портал Delfi побывал на Международном турнире дебатов RigaGo!, который в этом году отмечает свое совершеннолетие — 18 лет. Обсуждали горячую тему "Необходимо ввести монополию на насилие".

- ...Вы согласны, что страны-члены существующей организации по борьбе за мир - Совбезе ООН — преследуют свои интересы, даже в ущерб другим? - команда отрицания главного тезиса "Необходимо ввести монополию на насилие" закидывает удочки в поле команды утверждения.

- Да, - вспоминая, как Россия блокирует решения Совбеза по Украине, признает команда "утверждения".

- Могут ли члены новой монопольной организации преследовать свои интересы, даже в ущерб остальным? - продолжает наступление команда отрицания.

- Да. Но зачем им так делать? Страны заинтересованы в развитии и мире, - пытается отбиться спикер утверждения.

- Мы чужие мысли читать не умеем. К тому же, если в новом органе будет больше стран, это сделает проблемными общие решения из-за бюрократизации и повысит риски коррупции! Считаем аргумент отбитым, - торжествует спикер отрицания...

Фото: DELFI

В этот раз дебатеры из Эстонии и Литвы, сославшись на подготовку к экзаменам, в Латвию не приехали. Зато в последний момент без заявки примчались "Три сочные фрикадельки" - команда из Елгавы и спутала все расписание. "Предлагаю считать Елгаву заграницей!" - радостно провозгласила организатор международного турнира дебатов RigaGo! Наталья Айевская.

"С дебатами не сравнится ничто!"

За 18 лет энергичной учительнице истории 22-й Рижской средней школы удалось создать стройную систему вовлечения, подготовки и саморепликации школьных дебат-турниров по системе основоположника философской концепции критического рационализма Карла Поппера. В мирные времена команды выезжали на состязания в Таллин, Санкт-Петербург и Минск, где сражения сочетались с богатой культурной программой и дружбой народов. Сейчас связи прервались, но это не повод для уныния — английская ветка дебатов крепнет, а остальной мир открыт.

В Риге раньше проводили двухдневные турниры, чтобы у приглашенных команд было время погулять по Старому городу, передружиться, пройти мастер-классы по публичной речи и работе с данными у профи своего дела, таких как журналист Янис Стрейпс, социолог Михаил Хазан… Со временем поездки с ночевками для литовских и эстонских команд стали неподъемны - сократились до одного дня.

Турниры Latvia debate (RigaGo! - одна из разновидностей) проводят раз в месяц по субботам, с утра до вечера. Для школьников ранний подъем в выходной — настоящий подвиг: елгавским "фрикаделькам" пришлось открыть глаза аж в 5 утра, чтобы до 9 успеть в Ригу. Но на жертвы идут со стоической радостью.

"С дебатами не сравнится ничто! - убеждена Наталья Айевская. - Тут и удивительная атмосфера общения эрудированных людей, и уникальная учебная технология. Она решает столько задач, сколько ни один предмет не в силах. Дети учатся искать информацию, работать с ней, проверять факты, импровизировать, считаться с другой точкой зрения, выступать перед аудиторией..."

"Темы – самые разные: от политики и экономики до культуры и этики. Говорили про криптовалюты, искусственный интеллект, киберспорт, экологию моды, отношение к животным... Иногда в чате пишу: дети, накидайте тем — сразу видно, что им сегодня интересно".

"Приходят цыплята-дебатята и начинаем общаться"

Айевская преподает историю больше 30 лет. Теперь и ее дочь Маша — учительница (химии) и первая помощница мамы в организации дебатов. "Кто-то деревья выращивают, а мы — людей. Это ж какой кайф: приходит ребенок, двух слов связать не может. А через 5 лет на уроке как выскажется — класс аплодирует, - радуется Айевская. - Были дети, которые заикались, шепелявили – все уходит. Я не психотерапевт, но что-то происходит..."

Фото: DELFI

До и после каждых дебатов Айевская неустанно благодарит учителей из других школ, которые загорелись дебатами и тренируют команды своих школ. На турнир по "монополии насилия" приехали дебатеры из разных средних школ Риги: Зиепниеккалнской, им. Освальда, частной Latreia и Елгавы. К примеру, дебат-тренер из Золитудской школы Адриана Мартинкевич сама играла в Latvia debate, стала учителем, а теперь привозит своих учеников.

Но больше всего команд, понятное дело, от 22-й средней — в этот раз их было 13 из 23. Выпускники дебатов разных поколений уже с 9-го класса подключаются к судейской работе с дебатерами из 5-7-х классов ("цыплят", как называет их Айевская), а после выпуска оценивают уже старшеклассников, помогают в организации и дружат.

Фото: Publicitātes foto

На фото: Наталья Николаевна Айевская(в центре) с тренерами рижской школы В.Оствалда Наталией Николаевной Лыковской и Рижской гимназии Золитуде Адрианой Мартинкевич.

Есть у Айевской и постоянный помощник - тоже выпускник школы Андрей Катковский, на котором все, что связано с техникой. "А 6 апреля он уже сам проводить турнир, полностью состоящий из импровизаций — давно хотел, а тут появился единомышленник, одиннадцатиклассник Валентин Ошмян. Я только рада!" - сообщает учительница.

Кроме великого субботнего переполоха, Наталья Николаевна, как и другие тренера, регулярно проводит занятия по дебатам. "Собираемся, пишем кейс ("утверждение"/ "отрицание") на доске — и вперед. По понедельникам директор не ставит мне больше шести уроков — приходят "цыплята"(дебатята), заварят чай и начинаем общаться. Устраиваю им игры. Например, садятся в группу, каждый, на кого покажу, говорит по одному слову, чтобы получился связный рассказ. "Жил-был пёс... где-то в снегу..." И каждый раз быстрее. Если не отработать, то каждый турнир будет стрессом".

Последние указания — кто, куда, с кем и когда. "...Поскольку запрещать использовать гаджеты — занятие бессмысленное, разрешаю дебатерами использовать все, даже мозги!" - провозглашает Айевская. И запускает турнир.

"Не забуду тот бой — оппонент рвал и метал"

Весной Latvia debate традиционно награждает дебатеров 12-классников — для них это последний турнир, после чего единственный шанс приобщиться — в качестве судьи.

Команда 12-классников "Думай!" - Дарья Ляшенко и Михаил Екатеринин - в свой последний турнир вышли в финал. "Когда я была маленькой, боялась выступать перед публикой – первые дебаты стали сильным стрессом, - признается Даша. - Но постепенно раскрылись ораторские навыки, научилась судить, обучаю детей. Английским, русским, латышским владею одинаково свободно". Свое будущее девушка видит тоже в медицине - готова руководить коллективом и представлять мнение на публике.

Фото: DELFI

"Дебаты дают невероятный приток счастья. После турнира чувствуешь удовлетворение, даже если проиграл, - говорит Миша, который видит для себя карьеру инженера. - Дебаты помогают приспособиться к спорным ситуациям на работе и в учебе, доказать свою точку зрения и найти консенсус".

12-классница, президент Ученического совета 22-й и член Рижской Школьной думы Вероника Тагиева дебатировать начала в 5-м классе: "Отыграла турнир и ушла: следующую тему сочла неэтичной — про эксперименты над животными. В 9-м классе во время ковида решила вернуться, но команды не было, а на другой год нашлись два девятиклассника. Не забуду тот бой — против меня сразу вышел самый крутой дебатер Алан, который рвал и метал. Они выиграли, но такой опыт закаляет". Вероника видит свое будущее в медицине, не исключает карьеры в политике.

Фото: DELFI

На фото: любимые судьи - Никита Пегов, Алан Багузин, Игорь Томилин и Арсений Речь.

"Популистов можно одолеть"

Не исключено, что на политической трибуне Веронике еще предстоит встретиться с Аланом Багузиным. Поступив в RSU на международные отношения, в этом турнире он участвовал в качестве судьи. Его тренер — тоже Наталья Николаевна (Лыковская) и тоже учитель истории, но в школе им. Освальда признается, что поначалу брать Алана на дебаты не хотела. Он много шутил и не рвался учиться.

"Уже через погоды дебатов я стал совсем по-другому относиться. Дебаты меняют людей — совершенно точно!" - уверен Алан, который настолько полюбил дебаты, что создал свой клуб Logus. Он играет по другому - всемирному школьному — формату и надеется вырастить ребят, которые поедут представлять Латвию на мировой арене. Алан не скрывает стремления сделать карьеру в политике или дипломатии. "Я собираюсь защищать то, что для меня ценно. Как минимум — единство народа, чтобы не было разобщения - социального, расового и этнического. Такого опыта, как в дебатах Latvia debate по школьной программе я бы не получил".

"Это мой ребенок — когда говорю про Сеню, у меня на глазах слезы", - подводит ко мне улыбающегося юношу Наталья Айевская. "Я учился в 34-й школе - классная буквально загнала меня в дебаты — в шутку пообещала поставить "двойку". В итоге я пошел на дебаты, а потом ушел в 22-ю школу, следом за девочкой, с которой познакомился на дебатах. Ну и все — теперь тут в рабстве", - кокетливо вздыхает Арсений. Но все ребята хором признают: круче Сени и его команды (Илья и Даниил) дебатеров не было — куда их команда не приезжала, все вздыхали: опять они соберут все кубки! Теперь они также искрометно судят.

"Дебаты - это больше, чем толкать речи. Надо уметь убеждать, знать психологию и другие микрофакторы. Хороший оратор должен быть эмоциональным, чтобы интересно наблюдать. С каменным лицом ничего не докажешь, но надо не просто орать и перебивать, а понимать, какой тон зайдет на какую аудиторию". - Арсений Речь

"Проблема многих: куча фактов, а логика хромает. Я всегда призываю говорить проще и объяснять. И, конечно, проверять факты. Хороший судья быстро раскусит популистскую болтовню". Впрочем, в политику Арсений не собирается — он учится на международного юриста.

"На публике поругаться и выйти лучшими друзьями"

Наталья Николаевна подводит все новых любимчиков. "Игорь Томилин — судья с 9-го класса, а недавно женился на восточной принцессе!" Шучу, что непросто, наверное, жить с дебатером. Игорь тут же отшучивается: родители до сих пор жалуются. Мгновенная реакция — отличительный признак хорошего дебатера.

"Никита Пегов - энциклопедические знания. Играл 7 лет — теперь судья. Кстати, ваш коллега — журналист (издание Doxa)", - приводит очередного "сына" Айевская. Никита признается, что с помощью Latvia debate oсновательно исправил свою речь: "У меня были разные проблемы – отсматривал записи выступлений и исправлял. Чем больше играешь, тем лучше умеешь себя представлять... Сегодня уже сам помогаю сегодняшним школьникам — когда сам играл, хорошо понимаешь, как все работает".

"Еще судья Таня Киселёва — умница, будущий биолог, разрабатывает тест, чтобы распознать — бактериальная или вирусная инфекция". Татьяна учится на последнем курсе магистратуры RSU и не пропускает турниров: "Я играла пять лет на английском - это классно! Вы можете на публике поругаться, чуть ли не подраться, а потом выйти лучшими друзьями... И мне это так помогает для публичных выступлений и умения продуктивно выслушивать другие позиции..."

После турнира проигравшие команды оценивают, в свою очередь, работу судей. "Понятно, что победители будут песни петь, а вот получить "пятерку" от пострадавших… проигравших — дорогого стоит", - считает Айевская.

"Английский был на 5-6 — за полгода стало 10"

"А вот 9-классник Денис Гостев! - представляет кудрявого юношу Айевская. - Он у меня спрашивает: Наталья Николаевна, вы давно этим занимаетесь? А я ему отвечаю: Денис, ты еще не родился, когда я уже этим занималась. Но Денис нас вывел на новый уровень - он создал и ведет дебатные Инстаграм и Телеграм — спасибо ему!"

Фото: DELFI

Сам Денис третий год в дебатах и будущее видит в самой популярной среди дебатеров профессии - программиста. Для этого было необходимо выучить английский. "Раньше я говорил довольно плохо, - признается юноша. - Но, впервые решившись играть на английском, наша команда сразу вышла в финал и выиграла. И языковые успехи сразу рванули в гору: оценки с пятерок-шестерок выросли до десяток".

10-классники Каспарс Маркуланс и Бруно Трукшанс - в 22-ю школу пришли из латышских школ — привлекла "корзина" предметов с математикой и биологией. Бруно по-русски понимает ("в детстве смотрел много фильмов"), а Каспарс — совсем нет, но никаких проблем не видит: "Учеба идет на латышском, если включаюсь в разговор — все переходят на латышский или английский, а дебатируем на английском". У обоих опыта в дебатах не было, но, узнав о возможности, охотно пошли. "Это новый опыт, знания, отличный способ провести время и развивает навыки работы в команде". Юноши уверены, что и после полного перевода образования на латышский язык дебаты важно сохранить.

Даниил Рыбалко - та самая рано просыпающаяся "фрикаделька" из Елгавской 5-й средней школы. "Я понял, что стал хорошим дебатером, когда получил 30 пунктов из 30 по такой непростой теме, как "толерантность способствует развитию обратной дискриминации" - прям сам собой гордился". По моей просьбе дебатер назвал лучших ораторов латвийской политик: "Я не дискутировал с ними, но ораторские навыки хорошие у Кришьяниса Кариньша (он убедительно презентовал свои идеи), судьи Саниты Осиповой ("всегда говорит очень корректно и красиво") и, конечно, Вайра Вике-Фрейберга. Мне импонирует и Эдгар Ринкевич: может, он не такой яркий оратор, но его свободный стиль располагает людей, он не ограничивает себя формальными рамками, наоборот, показывает, что он такой же человек, как его аудитория".

"В парламентском стиле может победить демагог"

Концепция каждого турнира - "655": от каждой команды 6 минут говорит первый спикер, по 5 минут - второй и третий. И по 3 минуты на раунды вопросов — их два за игру от каждой команды.

Обычно по субботам играют по два раунда на заданную заранее тему ("домашние заготовки"), а третий раунд — импровизация, на объявленный перед обедом постулат (в нашем случае это была "эвтаназия животных") - тест на быструю соображалку. Под занавес — финалы: на русском и английском языках.

...Дебатер команды утверждения — артистичный юноша в белом - говорит медленно и внятно, периодически красноречиво вскидывая руки к потолку. Его соперник — крепкий молодой человек с темной гривой до пояса, разбавленной вольнодумной голубой прядью — "отстреливается" быстрой пулеметной очередью…

Особо удачные выступления завершаются взрывным стуком по парте всех присутствующих. "Как в британском парламенте!" - поясняют дети, участники английского финала.

"В Эстонии, где дебаты развиты гораздо мощнее, играют по всемирному школьному формату, который как раз ближе к парламентскому стилю, - поясняет Наталья Айевская. - Там каждая команда толкает свои речи, а вопросы задают, только если оратор соглашается на них. Правила хорошего тона — согласиться хотя бы трижды за игру. Мы дебатируем по классическому формату, предложенному основоположником концепции критического рационализма Карлом Поппером именно потому, что в нем есть обязательный раунд вопросов.

"Я могу ошибаться, а вы можете быть правы; сделаем усилие, и мы, возможно, приблизимся к истине". - Карл Раймунд Поппер

Кто-то называет эту формулу старомодной, но она намного полезнее! В парламентском стиле может победить демагог, а у нас без доказательств никак. Может, в жизни идут парламентские дебаты, но учиться надо на классике. Как и в любом виде искусства. Кстати, эта формула очень помогает убедить в чем-то родителей, - смеется Айевская. - Сперва куча встречных вопросов, а потом — аргументы, почему нет. Родители сперва просят меня, возьмите моего мальчика, он умненький и хороший. А потом звонят: "Я ничего с ним не могу сделать! Я ему слово - он мне 10 и... папа, аргументируй".

И никакого насилия — вообще.

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