В субботу утром, 18 мая, в 9:30 на перекрестке улиц Нометню и Слокас произошло столкновение двух автомобилей, одним из которых стал оперативный транспорт Государственной полиции.

Как сообщили порталу Delfi в Госполиции, полицейские ехали на вызов с включенными звуковыми и световыми сигналами. К сожалению, другой водитель, участвующий в аварии, не уступил дорогу оперативному транспортному средству. В результате чего произошло столкновение.

В происшествии никто не пострадал.

После аварии движение трамваев по маршрутам №1 и №5 в направлении центра Риги было заблокировано на час, сообщили в Rīgas satiksme.

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