В список компаний и брендов, которые Национальное антикоррупционное агентство Украины (НАПК) называет международными спонсорами войны, входят литовская Viči и китайская Xiaomi, зарегистрированная в Эстонии российская компания eKassir, а также Bacardi, Bonduelle, Mars, Nestlé, PepsiCo, Philip Morris и Yves Rocher. То, что эти компании и бренды по-прежнему работают в России, дает России финансовые и технические возможности убивать украинцев, считает НАПК.

Forte отмечает, что существует большое поле противоречий, в котором сталкиваются украинские призывы, политическая некомпетентность Запада, деловая мораль и поведение потребителей. "С одной стороны, мы по-прежнему имеем дело с компаниями, продукция которых не попала под санкции Евросоюза или США. Политическая власть Запада, похоже, не видит никакой проблемы в поставках потребителям страны-агрессора шоколада, сладких напитков, стирального порошка, консервированного горошка, алкоголя и табака. Сюда перевозят рыбные палочки Viči, напитки Pepsi и Fanta, а также шоколад Mars. Например, в Эстонии работает компания Avektra, которая закупает норвежского лосося, производит из него готовую продукцию и направляет продажи в Беларусь — Эстония стала основным каналом поступления норвежской рыбы в Россию", — сообщает Forte.