Виртуальная модель с сотнями тысяч подписчиков украсила обложку Playboy и “общается” с поклонниками в чате. Нейросетевые тексты признаны Google, а педагоги не всегда могут отличить их от классических произведений. Искусственный интеллект вошел в нашу повседневную жизнь. Готовы ли медиа стран Балтии использовать искусственный интеллект в своей работе? Пообщались с журналистами и выяснили, что к ИИ пока еще относятся с недоверием и не всегда видят в нем помощника.

Разбираемся с тем, как новые технологии уже сегодня работают в мировых СМИ и как именно они могут быть полезны балтийским изданиям. Но для начала заглянем в будущее.

Персональная правда для каждого

«Любой текст, любой сайт, любое приложение, в которое вы заходите, будет индивидуальным, под каждого пользователя. Не будет контента, который написал один автор, и все его читают. Журналистика перейдет в формат, когда автор находит какую-то фактуру и тезисы, а сама публикация на лету генерируется под конкретного читателя», – таким видит будущее СМИ Степан Гершуни, автор телеграм-канала о будущем, трендах и технологиях t.me/cryptoEssay и принципал VC Principal в cyber.fund

Эти изменения упрощают журналистам работу, но у них есть и недостатки. “Если создается хороший контент, а рядом кто-то делает плохой или просто не правдивый, то это будет сложно отличить, – продолжает Степан Гершуни. – Мы сейчас это видим во всех околополитических историях. И кто громче кричит, тот, получается и прав”.

Получается, что мы находимся перед угрозой массового распространения информации, в которой правду невозможно отличить от вымысла.

Доверие на вес золота

В будущем мы “вынуждены будем смириться с тем, что факт как таковой потеряет очертания, и точное знание будет привилегией богатых”, говорит латвийский журналист-расследователь Мария Кугель. СМИ, которое тайно или явно будет использовать ИИ в своей работе, она перестанет читать и ссылаться на него. А то, что журналисты давно эксплуатируют ИИ для перевода и выпускают нередактированные переводы, по словам Кугель снижает доверие к СМИ.

Главный редактор Rus.Delfi.lv Анатолий Голубов пока не видит преимуществ ИИ в борьбе с фейками, но понимает, что столкнуться с проблемой все равно придется. «Если у инструментов ИИ и есть преимущества в борьбе с фейками, то они куда менее очевидны и масштабны, чем потенциальные риски, - говорит он. - Легко представить, как в СМИ попадают сгенерированные нейросетями материалы. Журналистов можно обмануть, и с каждым годом им будет все сложнее отсекать такие материалы. Мне кажется, что в течение пяти лет эта задача станет крайне актуальной. Появятся ли к тому времени основанные на ИИ инструменты верификации, которым можно доверять - вопрос для меня открытый».

Инновации против традиций

Влияние искусственного интеллекта на журналистику становится все более заметным - сейчас это главная тема отраслевых конференций по всему миру.

Новостной гигант Associated Press выбрал осторожный подход, решив экспериментировать с искусственным интеллектом. В своем манифесте они провозглашают, что не будут использовать ИИ для создания контента, пригодного для публикаций. И при этом одними из первых стали использовать искусственный интеллект и автоматизацию для повышения качества своих основных новостей.

Другие крупные агентства, например Reuters , используют сервисы, в которых есть элементы искусственного интеллекта и машинного обучения, но следуют принципам честности и правдивости, которые являются их основой.

Издания, которые дорожат своей репутацией, маркируют изображения, сили фрагменты текста, сгенерированные нейросетями. Но читателям все равно все сложнее понять, кто на самом деле был автором - и существует ли автор вообще. К примеру, немецкий таблоид Express.de создал ИИ-автора Клару Индернах , которая способна определять актуальные темы и генерировать статьи. А журнал Sports Illustrated уже успел оказаться в центре скандала с “фейковыми авторами”: изданию пришлось оправдываться и удалять их публикации.

Денис Кишиневский, журналист телеканала «Настоящее Время. Балтия» говорит, что искусственный интеллект человека пока не заменит. Но технологии могут упростить работу журналиста: «Искусственный интеллект мог бы помочь быстро обрабатывать тексты балтийских СМИ, написанные на национальных языках, переводить и делать выжимку каких-то ключевых материалов”. Кишиневский считает, что это будет востребованным не только для понимания локального контекста в Балтии, но и, к примеру, в других странах Северной Европы.

Расширение возможностей, а не сокращение штата

Искусственный интеллект может дать совершенно новые возможности для небольших новостных редакций, ограниченных в бюджете и ресурсах. Британское издание Nottinghamshire Live использует ИИ для создания резюме статей, а редакторы следят за точностью перед публикацией. Команда из четырех журналистов, которые используют ИИ, производит для News Corp Australia 3000 статей о местных событиях (погода, цены на топливо и пробки) в неделю. Это позволяет освещать “гиперлокальные” события - раньше у издательства на это не хватило бы ресурсов.

«В каждой редакции рутинные задачи - отслеживание новостных поводов, перевод, анализ источников информации - отнимают очень много времени, - говорит Анатолий Голубов. - Все это можно в той или иной степени автоматизировать. В условиях русскоязычных СМИ Балтии самое очевидное - это перевод текста и расшифровка аудио/видео. Сейчас комбинация балтийских языков и русского / английского работает недостаточно хорошо, но это вопрос времени.”

Sora, новая разработка OpenAI, позволяет быстро создавать гиперреалистичные видеорепортажи. Это дает небольшим новостным редакциям шансы конкурировать с более крупными организациями. Однако эта технология вызывает еще больше этических вопросов. «Доверие к СМИ и так подорвано, и бесконтрольное или непрозрачное использование инструментов ИИ в производстве контента может добить СМИ окончательно. Поэтому начинать нужно с четкого и ясного представления о том, как, что и зачем вы планируете использовать. Это нужно донести до читателей. И, конечно, все решения по публикации чего бы то ни было должен принимать человек», – говорит Голубов.

ИИ в журналистике: как это может выглядеть

Признаюсь: инструменты ИИ сыграли важную роль на каждом этапе создания этой статьи. Сервис Perplexity взял на себя ведущую роль в поиске информации, обеспечив статью прямыми ссылками на источники. ChatGPT 4 , дополненный специальной надстройкой для журналистской работы, сыграл ключевую роль в мозговом штурме идей заголовков, создании конспекта и основного текста. Bing Copilot помог собрать дополнительную информацию. Harpa занялась переработкой текстов в краткие резюме, а Dall-E v3 оживил историю с помощью изображений.

Все эти сервисы не заменили автора, а позволили высвободить время на проверку фактов и шлифовку основной идеи публикации. Но потом как всегда пришел редактор и многое переписал по-своему 🙂

Автор статьи - участник проекта "Школа журналистики".

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