Шесть судебных исполнителей, один администратор неплатежеспособности и три члена правления airBaltic — таков будет прошлогодний список десяти самых высокооплачиваемых государственных чиновников, выяснил журнал Ir (полный текст). Во вторую десятку вошли еще четыре судебных исполнителя.

Чтобы самых высокооплачиваемых должностных лиц Латвии топ не состоял сплошь из судебных исполнителей и администраторов неплатежеспособности, в него включены только по двое наиболее состоятельных из каждой группы, а также только по одному члену правления из каждой компании с госкапиталом и только самый богатый из заместителей госсекретаря Минфина, работающих в советах компаний с госкапиталом. В расчет доходов вошли и совмещенные должности в государственных учреждениях и компаниях. Чтобы список не был таким однородным, в нем ограничено количество представителей некоторых профессий и компаний.

В прошлом году в Латвии 34 судебных исполнителя, или почти каждый третий заработал больше 10 тысяч евро в месяц. Больше всех - Нормунд Корицс, доход которого составил почти 51 тысячу в месяц. Это примерно в шесть раз больше месячного заработка председателя Верховного суда или генерального прокурора. И в два раза больше, чем зарабатывают вместе три высших должностных лица Латвии – президент, спикер Сейма и премьер-министр. Для сравнения, средний месячный доход Эдгара Ринкевича составил в прошлом году 8823 евро, Эдварда Смилтенса - 8841 евро, а Кришьяниса Кариньша - 9780 евро. С другой стороны, председатель Верховного суда Айгар Струпишс и генпрокурор Юрис Стуканс заработали 9 077 и 8 121 евро соответственно.

При этом Совет присяжных судебных исполнителей отмечает, что это задекларированный доход до уплаты налогов и хозяйственных расходов — например, зарабатывая 200 тысяч в год, половину надо потратить на зарплату сотрудников, аренду офиса и прочее.

Чтобы получить данные для топа, Ir проанализировал 625 деклараций государственных должностных лиц, в том числе всех глав самоуправлений, руководителей предприятий с государственным и столичным муниципальным капиталом, судебных исполнителей и администраторов неплатежеспособности. Служба государственных доходов не предоставляет обобщенной информации о самых высокооплачиваемых чиновниках, поэтому единственный способ узнать это — изучить декларацию каждого должностного лица.

Двумя самыми высокооплачиваемыми администраторами неплатежеспособности в прошлом году стали Аргита Яунслейне, которая руководит ликвидацией KVV Liepājas Metalurgs, и администратор PNB Banka Виго Крастиньш.

Однако ни одному судебному исполнителю или администратору не удалось занять первое место в списке и превзойти традиционно самого высокооплачиваемого менеджера - главу airBaltic Мартина Гаусса, хотя его доходы в прошлом году сократились на 35%. Хорошо зарабатывает все правление - Витолдс Яковлев и Паулс Калитис получали в среднем 28 и 26 тысяч в месяц. Это позволило бы им занять четвертое и шестое места в топе, однако в целях разнообразия мы оставляем в списке только одного представителя от каждой компании.

Второй самый щедро оплачиваемый менеджер госкомпании — Улдис Татарчук из Tet, на третьем месте — руководство Latvenergo. Прибыль энергокомпании в прошлом году удвоилась до 331 млн евро, параллельно примерно на 30% выросло и вознаграждение членов правления.

В топе самых высокооплачиваемых чиновников есть гендерный баланс - в первую двадцатку входят 10 женщин. Но только одна из этих дам — чиновница Министерства финансов Иоланта Плуме - занимает руководящую государственную должность, а остальные — судебные исполнители и один администратор неплатежеспособности. Если вообще убрать из списка эти две профессии, то в двадцатке самых высокооплачиваемых работников остаются только три женщины: государственная служащая Плуме, а также Иева Янсоне-Бука из совета Tet и Инесе Зиле из правления Altum.

Если бы при составлении топа учитывался совокупный доход, полученный не только на государственной работе, то лидером его был бы член совета Latvijas Pasts Раймондс Дуда, который, помимо зарплаты, получил от продажи недвижимости 1,52 миллиона евро.

Дополнительно к руководящей работе в Национальной опере и балете, много заработал также оперный певец Эгил Силиньш – в прошлом году его общий доход составил почти 690 тысяч евро, но большую его часть он заработал в различных театрах и на музыкальных фестивалях по всему миру.

Чиновники Минфина также регулярно получают большие дополнительные доходы, участвуя в управлении различными компаниями, подконтрольными министерству. Например, госсекретарь Байба Бане, одновременно работая в Управлении Рижского свободного порта, имела средний доход 13,4 тысячи евро в месяц. Ее заместитель Иоланта Плуме в совете Valsts nekustamie īpašumi и управлении Лиепайской специальной экономической зоны, заработала еще несколько тысяч. В результате министры получают меньше, чем ведущие чиновники — министр финансов Арвилс Ашераденс в прошлом году заработал в среднем 9045 евро в месяц. Так же обстоит дело и в Минэкономики, где госсекретарь Эдмунд Валантис, работая также в управлении Лиепайской специальной экономической зоны, зарабатывал 11 тыс. евро в месяц, а министр Виктор Валайнис в среднем 6,9 тыс.

Ближе к порту — зарплата выше

В прошлом году в Риге сменился мэр, но судя по декларированным доходам, столица – не самое доходное место среди самоуправлений. Мэры Вентспилса и Лиепаи заработали больше, чем Мартиньш Стакис и Вилнис Кирсис, потому что они совмещают должности - Янис Витолиньш не только руководит Вентспилсом, но и работает в совете университета, зарабатывая в общей сложности 8,4 тысячи в месяц. Мэр Лиепаи Гунар Ансиньш работает в управлении специальной экономической зоны, зарабатывая 6,9 тыс. евро. Выгодны и должности в небольших портовых управлениях. Например, Нормунд Лицис, мэр Саулкрасты, вместе с работой в управлении порта зарабатывает 4,8 тыс. евро в месяц.

Сравнительно мало зарабатывают руководители, например, Ливанского и Вараклянского краев - около двух тысяч евро в месяц. С другой стороны, доход мэра Риги Кирсиса в среднем в прошлом году составлял 5,7 тысячи в месяц. Правда, он получил щедрый подарок от брата — 20 тысяч евро. Но и долгов у Кирсиса немало (138 тыс. евро), что, правда, и близко не сравнится с 15-миллионным долгом бывшего мэра Вентспилса, теперь простого депутата Айвара Лембергса. Заявленные сбережения Лембергса составляют 605 тысяч евро в банке и 140 тысяч наличными.

Подарки и ценные бумаги

Среди депутатов Сейма в прошлом году самый высокий доход был у Алексея Росликова ("Стабильность"), который заработал 155 тысяч евро от продажи недвижимости, а вместе с зарплатой - 229 тысяч евро. Продажа двух объектов принесла 160 тысяч евро Юрису Яковинсу (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК). Тем временем Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте") получил от жены Инесе в подарок100 тысяч евро. Еще 10,6 тысяч ему подарил сын Ричард, который также является депутатом Сейма.

Если учитывать только доходы, полученные от государства, то больше всех заработал в прошлом году Янис Вуцанс (СЗК) - в среднем 9,8 тысяч евро в месяц, но не только в Сейме, но и в Вентспилсской высшей школе. Некоторые депутаты зарабатывают деньги, сдавая недвижимость в аренду. Например, Райвис Дзинтарс (Национальное объединение) заработал на booking.com 2,4 тыс. евро и 3,6 тыс.от Airbnb.

Другие покупают ценные бумаги. Например, Гирту Валдису Кристовскису ("Новое Единсиво") принадлежат акции Sofi Technologies стоимостью 177 тыс. долларов, а независимый депутат Александр Кирштенйс купил акции китайской компании NIO на 13,8 тыс. долларов, а также американских Meta и Nvidia.

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