Более миллиона евро заработала небольшая псковская компания "Псковоргсинтез", перепродавая газ в баллонах в "недружественную" Латвию. Дела у этого бизнеса, в который вовлечены граждане нескольких стран и банк с сомнительной репутацией, скоро пойдут плохо, рассказывают "Хроники.Медиа", Delfi и "Псковская губерния".

Всё началось с икры ежа

Любые сжиженные нефтяные газы (например, пропан, бутан) решением Совета Евросоюза от 19 декабря 2023 года запрещено покупать у России. Однако еврочиновники установили для действующих контрактов переходный период в 12 месяцев.

Видимо, этим и пользуется "Псковоргсинтез". Компания возникла в декабре 2019 года. В первый год существования она показала выручку в 52 тысячи рублей. Тогда предприятие отправило на экспорт совсем не газ, как известно "Хроникам.Медиа", а 3 кг икры морского ежа, чтобы ее исследовали в японском ветеринарном центре "Якудзайсикай Косюейсей Кенса Сента" на острове Хоккайдо.

Дела у предприятия пошли лучше в 2021 году. Тогда годовая выручка "Псковоргсинтеза" составила почти 42 млн рублей (482 тысячи евро по среднегодовому курсу), хотя годом ранее компания не заработала ничего. По итогам 2022 года ее прибыль была уже почти 46 млн (649 тысяч евро), а по итогам 2023 года приблизилась к 80 млн рублей (939 тысяч евро).

С 2022 года по июнь 2024 года, как известно "Хроникам.Медиа", "Псковоргсинтез" получил от экспорта газа более 1,2 млн евро.

Учредители компании — Виталий Тиханов и Марина Федорова. По информации "Хроник", оба — уроженцы Пскова. Федорова вышла из состава учредителей в апреле 2021 года. А Тиханов до сих пор числится как директором, так и единственный сотрудником этого предприятия.

За свою работу он получает примерно минимальный размер оплаты труда (МРОТ), выяснили "Хроники.Медиа". До 2024 года зарплата Тиханова составляла 14 тысяч рублей, в 2024 году — 17 тысяч рублей. МРОТ в Псковской области до 2024 года был 15,5 тысяч рублей, в 2024 году — 16 тысяч. При этом, как минимум в 2024 году, Тиханову, как известно "Хроникам", пришли дивиденды почти на 9 млн руб. Подменяя зарплату дивидендами, можно уходить от налогов: с дивидендов не надо отчислять деньги в различные страховые фонды.

До "Псковоргсинтеза" Тиханов получал деньги от других псковских компаний, связанных с газом: "Псков газ" и "Топливно-энергетические решения". Соучредителем последнего предприниматель был когда-то сам. Его жена Светлана, как известно "Хроникам", работала в компании гендиректором.

Fоtо: Фото из профиля Вконтакте

Светлана Тиханова. Источник: "Вконтакте"

"Псков газ", в свою очередь, был связан с другой компанией региона — "СпецГаз". Она управляла долями нескольких совладельцев "Псков газа", и иногда покупала и поставляла газ "Псковоргсинтеза".

Бывшая совладелица "Псковоргсинтеза" Марина Федорова, как выяснили "Хроники.Медиа", как минимум до 2021 года также работала в "СпецГазе".

С этой компанией у "Псковоргсинтеза" есть ещё одна любопытная связь. "Псковоргсинтез" находится по адресу Псков, наб. Реки Великой, 6, 1 этаж, офис 103. Там побывал журналист издания "Псковская губерния". На двери помещения 103 никаких вывесок не оказалось, одинокая сотрудница компании сидела в офисе 104, а в списке всех офисов здания, который журналист получил от охраны, было указано, что в кабинетах 103 и 104 располагается компания "СпецГаз".

Fоtо: Сhronicles.media

Офис "Псковоргсинтеза" — "СпецГаза"

Более того, согласно Единому госреестру юрлиц, в июле 2024 года года Федеральная налоговая служба установила, что сведения об адресе "Псковоргсинтеза" недостоверны.

РосГаз

Большую часть газа, который отправляется на экспорт, "Псковоргсинтез" приобретает у петербургской компании "РосГаз" (с 2022 года на эти цели ушло более 60 млн рублей), псковской компании "ГНС Великие Луки" (около 40 млн рублей) и у индивидуального предпринимателя Андрея Редкова (почти 40 млн рублей).

О "РосГазе" в 2020 году писало оренбургское издание "56 медиа", когда компания начала работать в регионе с дочерним юрлицом "Роснефти" "РН-Бузулукское газоперерабатывающее предприятие". Журналисты выяснили, что "РосГаз" принадлежал тогда некой Жанне Таций. Она же и руководила компанией. При этом Таций размещала резюме на должность экскурсовода и трудилась дизайнером. То есть, видимо, выступала номинальным руководителем предприятия с оборотом в сотни миллионов рублей. Что характерно, в публичной информации о компании за 2021-2022 годы данных о Таций уже нет.

Тем не менее, Таций не чужой "РосГазу" человек. На сайте компании есть информации о том, что на улице Ильюшина в Воронеже появится заправка "РосГаза". Контактным лицом указан, как установил "Хроники.Медиа", сын Таций Вадим. Сам он владеет и руководит несколькими газовыми компаниями в Петербурге и Псковской области.

"ГНС Великие Луки", судя архиву судебным дел, работает с компаниями "Газпрома", "Роснефти" и "Киришинефтеоргсинтеза" (принадлежит "Сургутнефтегазу", по информации издания "Досье" — компании президента России Владимира Путина). Владеет компанией некий Роман Журавлев. Про него "Хроникам.Медиа" известно, что он, как и Жанна и Вадим Таций, выходец из Ставропольского края. Несколько лет назад Журавлев также был совладельцем компании "Псков газ", упомянутой выше.

Наконец, еще один поставщик газа для "Псковоргсинтеза" — предприниматель Андрей Редков. Он и его компании закупают газ у Газпрома и "Лукойла" на "Петербургской международной товарно-сырьевой бирже".

Белорусский след

Импортерами газа от "Псковоргсинтез" в 2022-2024 годах стали латвийские компании ADR Turbo (1,2 млн евро) и SOS Group (около 30 тыс евро в апреле-июне 2022 года).

При этом деньги за поставки, как известно "Хроникам.Медиа", в 2022 году "Псковоргсинтез" получал от кипрского оффшора Alfonsina Commercial Limited. Эта компания принадлежит другому кипрскому юрлицу Foreline Development, зарегистрированному в 2007 году. С 2018 года ее контролирует житель Кипра Андрей Евстратов (или по выписке из кипрского реестра — Andrei Yeustratau).

Примечательно также, что пользователь с именем Andrei Yeustratau 16 февраля 2024 году оставил на "Яндекс.Картах" хвалебный комментарий белорусскому сервису доставки Pony Express. И Беларусь возникла тут не случайно.

Fоtо: chronicles.media

Источник: "Яндекс Карты"

Ранее Foreline Development находился в собственности у белорусского предпринимателя Артура Зубарика. Миноритарными владельцами вместе с ним в разные годы выступали Людмила Неронская, Людмила Зайцева, Людмила Ярош. "Хроники.Медиа" предполагают, что одна и та же женщина. Каждый раз все Людмилы указывали один и тот же адрес в Минске — пр. Машерова, 54-52.

Fоtо: chronicles.media

Источник: "Яндекс Карты"

Более того, Зубарик, как писало белорусское СМИ "Зеркало", как раз связан с экспортом пропана и бутана. Журналисты также предполагали, что у предпринимателя и Людмилы Неронской могут быть бизнес-интересы со старшим сыном руководителя Беларуси Александра Лукашенко Виктором.

Зубарик, предполагают "Хроники.Медиа", по-прежнему, контролирует компанию через возможного своего номинала Евстратова. Кроме того Зубарик владеет несколькими предприятиями в Беларуси, России и Украине сфере производства и дистрибуции газа.

Так, в 2017 году, писало прокремлевское издание EurAsia Daily, когда "Роснефть" стала монополистом по экспорту автогаза в Украину, другие российские поставщики начали экспортировать это топливо через белорусских посредников, в том числе через компанию "Трансэкспедиция", принадлежащую Зубарику.

Латвийские схемы

В 2023-2024 годах за поставляемый газ расплачивались уже латвийские импортеры ADR Turbo и SOS Group. Доставляли товар, как известно "Хроникам", в Ригу по адресу регистрации первой компании — улица Аплокциема 3. Там находится промзона со различными складами и предприятиями.

Fоtо: chronocles.media

Fоtо: chronicles.media

В условиях санкций эти операции проводили через платежную систему Bilderlings Pay. Она зарегистрирована в Великобритании, но контролирует её семья гражданина Латвии Александра Пешкова.

На сайтах офшорных консультаций, как писал расследовательский проект OpenDemocracy, Bilderlings Pay рекомендуют как альтернативу счету в BluOr Bank (ранее он назывался BlueOrange Bank и Baltikums Bank). Его тоже контролирует семья Пешковых.

BluOr Bank уже попадал в скандалы с трансграничными операциями. В 2017 году Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала Латвии оштрафовала банк, обвинив в том, что, он помогал переводить деньги в подсанкционную Северную Корею.

Газ со специями

Теперь посмотрим на компании-импортеры. О SOS Group известно немного: лишь что она зарегистрирована в 2021 году и ею владеет некая Наталья Волкова. По адресу регистрации компании, как убедились "Хроники.Медиа", никакого офиса нет — там строится дом.

Fоtо: chronicles.media

Что касается компании ADR Turbo, то ею владеет и руководит гражданин Латвии Александр Озолиньш (Aleksandrs Ozoliņš). Также он входит в правление компании Elpis. Как указано на его странице в LinkedIn, с 2009 по 2014 годы он учился в Латвийском университете, затем с 2014 по 2019 годы работал в Elpis как юрист, а с 2020 года — как гендиректор (CEO).

Elpis торгует фармацевтическими препаратами и специями. Интересно, что в 2024 году через счета "Псковоргсинтеза" прошло более 15 млн рублей, которые выплатила псковская компания "Ива" в счет долга перед латвийской компанией Elpis. "Ива" занимается тем же, чем и Elpis. Возможно российское юрлицо — представительство латвийской компании. На июнь 2024 года, по данным министерства экономики Латвии, компания Elpis все еще находилось в списке тех компаний, что продолжают экспортировать товары в Россию.

Но вернемся к ADR Turbo. Ее оборот в 2023 году превысил 2,5 млн евро. Чистая прибыль составила около 300 тысяч евро. Согласно отчетности, которую изучил Delfi, в 2023 году в компании работал 21 сотрудник.

Закупка ADR Turbo газа в 2022 и 2023 годах у российских компаний не выглядит нарушением санкций, пояснил "Хроникам" соучредитель международной НКО State Capture, юрист Алекс Презанти. Участие Bilderlings Pay в этой схеме, по его словам, также не вызывает подозрений. Однако, если ADR Turbo платила в евро, фунтах или долларах, важно, какие это были суммы, поскольку это небольшая компания, и объёмы ее операций могли составлять значительную часть импорта сжиженного газа в Латвию.

Война идет, газ импортируется

Такой знакомый многим газ в баллонах используют в быту и для автомобилей. Латвия, как сообщал в начале 2024 года LSM, импортировала в 2023 году на 65% больше этого газа в сравнении с 2022 годом, когда Россия вторглась в Украину. Причем из всех ископаемых ресурсов, которые Латвия покупает у РФ, за сжиженный газ она платит больше всего.

Продавцы этих баллонов с газом не обязаны указывать страну, откуда пришло топливо. Они отрицают, что их газ импортируется из РФ, но государственная статистика говорит о том, что, в общем-то, практически только из России он и поступает.

И это еще не все. Несмотря на враждебные дипломатические отношения между двумя странами, бизнес между ними всегда шел активно. Газ — не исключение. Его крупнейшие продавцы в Латвии Latvijas Propāna gāze и Intergaz до войны были связаны с российскими миллиардерами: владельцем "Южно-Уральской промышленной компании" Рашидом Сардаровым и Игорем Макаровым. Последний находится под санкциями Канады по "списку Магнитского" как человек, обогащающийся за счет хороших отношений с Кремлем. После российского вторжения в Украину Макаров попал и в санкционный список Новой Зеландии.

В целом, более 140 латвийских компаний, согласно данным министерства экономики на весну 2024 года, продолжают бизнес с Россией. В 2022 году таких компаний насчитывалось 350. При этом экспорт из Латвии в РФ снизился лишь на 2%.

Что касается газа в баллонах, то его годовой импорт в Евросоюз, по оценке Европейского Совета, составлял более 1 млрд евро.

Данные о компаниях взяты из системы проверки контрагентов "Контур.Фокус" и Госресурса бухгалтерской отчетности

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