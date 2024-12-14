Широкомасштабное вторжение Владимира Путина в Украину подстегнуло ЕС к развитию "зеленой" энергетики. Постепенный отказ европейцев от ископаемого топлива – это теперь не только вопрос улучшения экологической ситуации и снижения выбросов СО2, говорят эксперты, но еще и возможность покончить или по крайней мере снизить зависимость от поставок углеводородов из авторитарных государств. Ведь именно там, как правило, и сосредоточена львиная доля мировых запасов полезных ископаемых.

По итогам 2023 года возобновляемые источники (ВИЭ) составили рекордные 44% от общего объема производства электроэнергии в Евросоюзе, указано в отчете международного центра энергетических исследований Ember. Это почти на 12,5% больше, чем годом ранее. А вот генерация электроэнергии на основе ископаемого топлива, напротив, за минувший год снизилась на 20%, говорится в анализе Eurostat.

Доля угля, а именно за "грязный" угольный ренессанс в ЕС президент России еще недавно упрекал европейцев, в выработке электроэнергии упала до самых низких значений за всю историю – до 12% в общем объеме.

Тем временем ветроэнергетика в Европе в 2023 году в ЕС выросла на 13%, а солнечная – на 9%. Вместе они обеспечивают около трети всего производства электроэнергии, тогда как газ – 17%.

"ЕС уверенно движется к переходу от системы, основанной на ископаемом топливе, к системе, в которой ветер и солнце являются основой, – отмечает директор европейской программы Ember Сара Браун. – Сообщество вступает в новую эпоху. Вторжение России в Украину стало поворотным моментом, ускорившим отказ от ископаемого топлива в пользу чистой энергии".

В этом году "зеленая" трансформация идет по намеченному плану. Так, в Германии – крупнейшей экономике Евросоюза, которая сильно зависела от российского газа, объем энергии, полученной за счет ВИЭ в первом полугодии составил больше 60% в общем объеме – это максимум за всю историю наблюдений. Основной прирост, по данным Федерального статистического ведомства, связан с ветряками.

Страны Балтии: по одной дороге, но на разных скоростях

После начала полномасштабной войны России против Украины страны Балтии отказались от российского газа. Меньше 100 дней остается до выхода Литвы, Латвии и Эстонии из так называемого энергокольца БРЭЛЛ, куда входят Россия и Беларусь – оно сформировалось еще в начале 2000-х годов и работает до сих пор, однако 6 лет назад балтийские республики подписали соглашение о синхронизации своих сетей с так называемой континентальной Европой. В следующем году эта задача, которую поставили перед собой балтийцы, реализуется.

С точки зрения генерации электроэнергии из ВИЭ страны Балтии выглядят очень неплохо, говорит глава литовской Конфедерации возобновляемых источников энергии Мартинас Нагявичюс. Доля "зеленой" энергии в общем энергобалансе Литвы, Латвии и Эстонии еще до начала полномасштабной войны в Украине успела превысить средний показатель по ЕС.

В 2023 году в Эстонии за счет "чистых" ресурсов было выработано 53% всей электроэнергии, в Латвии – 75%, а в Литве – около 70%. Однако структура производства в странах Балтии разная. В случае латвийцев основная генерация происходит за счет гидроэлектростанций (ГЭС), а в Литве и в Эстонии – за счет ветряков, биомассы и солнечных электростанций.

"В случае Литвы, если мы говорим о ВИЭ, наибольшую часть в общем энергобалансе занимает энергия ветра, на втором месте солнца, а на третьем – биомасса, – говорит Мартинас Нагявичюс.

По его словам, Литва дальше всех продвинулась в развитии ветроэнергетики, что для страны очень важно, поскольку, в отличие от Латвии, где особенности ландшафта позволяют вырабатывать много электроэнергии за счет полноводных рек, и Эстонии, которая в критический момент может перейти на горючие сланцы, – в Литве возможности ограничены.

"Но из-за этого мы активнее инвестируем в развитие ветрогенераторов. Сегодня именно у нас самые большие мощности в этом сегменте. Латвия же долгое время – по сути с момента вступления в ЕС – довольствовалась тем, что у нее есть мощные ГЭС, еще довоенные, но в итоге латвийцы сильно отстали от других европейских стран, включая Литву и Эстонию, с точки зрения развития ветряков и солнечных электростанций", – отмечает Нагявичюс.

По данным оператора литовской системы электропередачи Litgrid, производство электроэнергии в Литве за счет ВИЭ продолжает быстро расти. Если в конце третьего квартала прошлого года мощность ветряных и солнечных электростанций в стране составляла 2 141 МВт, в этом году – уже больше 3 500 МВт. Таким образом, рост составляет почти 40%.

"Если рассчитать, сколько "чистой" энергии приходится на одного человека в Литве и Эстонии, показатели будут примерно одинаковыми. Литва немного опережает Эстонию в ветроэнергетике, Эстония – в солнечной, а вот Латвия по двум этим показателям далека от соседей. Только в 2022 году, когда началась война в Украине, в Латвии вообще начались предметные разговоры о том, что нужно развивать ветряные и солнечные электростанции, чтобы стать более независимыми", – поясняет эксперт, как выглядит ситуация на балтийском рынке.

Ветер в головах

Мощности ветростанций в странах Балтии сейчас таковы: в Эстонии – 400 МВт, в Литве – 1 400 МВт, а в Латвии чуть больше – 140 МВт. Такую информацию со ссылкой на Латвийского оператора системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls озвучил глава профильной ассоциации Томс Набургс.

При этом за год и в Эстонии, и в Литве мощности ветростанций увеличились – примерно на 25% и 35% соответственно, а вот в Латвии ситуация не изменилась. Мощности – по состоянию на конец сентября 2024 года – остались на том же уровне, что и в 2023-м.

"Нам необходимо начать целенаправленную работу над энергетическим видением, подходящим для Латвии. У нас этого нет", – пишет экономист Гунтарс Витолс.

Проблему признает и глава Министерства климата и энергетики Латвии Каспарс Мелнис. "Если солнечные проекты, как мы видим, развиваются очень хорошо и их мощность увеличивается, то по ветру мы очень отстаем. У нас в десять раз меньше ветровой энергии, чем в Литве и в три раза меньше, чем в Эстонии. Это определенный показатель того, что с этим надо что-то делать", – сетовал недавно министр.

В то же время замгоссекретаря латвийского Минфина и глава местного отделения Мирового энергетического совета Ольга Богданова объясняет отставание Латвии тем, что стране хватало электроэнергии благодаря ГЭС.

"Исторически Латвия находится в завидном положении, у нас всегда был стабильный энергопортфель, у нас есть каскад ГЭС, а у соседей всегда был дефицит. Это подстегивает их быстрее двигаться с проектами, связанными ВИЭ", – говорит эксперт.

Однако с каждым годом, уверяет она, ситуация улучшается, и к 2030 году у Латвии "будут стабильные объемы производства электроэнергии от солнца и ветра". Что касается выработки электричества ветряками, то в этом году, в период за январь-октябрь, в Эстонии энергия ветра в общем объеме генерации за счет ВИЭ составила около 30%, в Литве – больше 45%, а в Латвии – около 13%.

Основной вызов для развития – бюрократия

Как в Литве, так и в Латвии одной из главных причин, препятствующих строительству новых парков ветрогенераторов и солнечных электростанций, является бюрократия.

"Заинтересованные в развитии ветропарков – одни из тех, кого могут вынудить перенаправить уже запланированные миллиардные инвестиции в другие страны, где инвестиционная среда намного благоприятнее и где государственные органы не создают искусственных препятствий", – говорит литовский специалист Мартинас Нагявичюс.

По мнению Ольги Богдановой, до сих пор в Латвии с точки зрения нормативно-правовых актов ограничений было больше, чем у соседей.

"В Литве процедуры были проще. Кроме того, их простота всячески поощрялась правительством. Государство таким образом посылало четкий политический сигнал – что проблему энергообеспечения нужно решать быстро и качественно. В Латвии же процедуры бюрократического характера упрощаются, процесс становится проще", – отмечает она.

"Для генерации путем ветряков не каждое место может предоставить одинаковый потенциал. Как правило, там, где этот потенциал есть, и возникают сложности, – поясняет Богданова, указывая на то, что не все зависит от профильных министерств. – Одно дело – это процедуры, которые выдвигает правительство, а другое – это нежелание жителей самоуправлений видеть около себя ветряные парки".

Она утверждает, что государству на уровне муниципалитетов важно заинтересовать местное население в таких проектах. "В том числе финансово, – добавляет Ольга Богданова. – Если самоуправления не только наслаждаются видом, который не всех устраивает, а имеют и какой-то интерес с финансовой точки зрения, то, конечно, это облегчает и процесс согласования".

Страны Евросоюза около пяти лет назад поставили перед собой цель – Европа должна стать первым климатически нейтральным континентом к 2050 году. Это значит, что выбросы парниковых газов могут превышать объемы, которые экосистемы могут поглотить естественным образом. Согласно плану, к 2030 году выбросы парниковых газов должны сократиться как минимум на 55% по сравнению с 1990 годом.

"Зеленая энергетика касается не только климата, зеленая энергетика – это инвестиция в безопасность. Если мы импортируем, а мы до сих пор импортируем энергию, значит, зеленая энергетика может решить нам вопрос. Если мы зависим от импорта, если что-то происходит с этим импортом, соответственно, это бьет по ценам. Если эта энергия произведена у нас дома, то есть в странах Балтии, соответственно, это и более дешевое решение", – говорит Ольга Богданова.

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