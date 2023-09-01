Грузовик не только "подрезал" легковой автомобиль, но и перекрыл ему возможность проезда на мост.
Из-за агрессивных маневров дальнобойщика водитель легкового автомобиля был вынужден резко тормозить во избежание столкновения.
Пока неизвестно, что заставило водителя грузовика вести себя на дороге так и что стало причиной конфликта — на опубликованном видео можно увидеть лишь агрессивные маневры фуры без предыстории.
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