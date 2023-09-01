Фото: Sadursme.lv
В четверг, 31 августа, водитель легкового авто с помощью видеорегистратора запечатлел агрессивные маневры водителя фуры в Риге: сначала на улице Краста, а затем на Островном мосту.

Грузовик не только "подрезал" легковой автомобиль, но и перекрыл ему возможность проезда на мост.

Из-за агрессивных маневров дальнобойщика водитель легкового автомобиля был вынужден резко тормозить во избежание столкновения.

Пока неизвестно, что заставило водителя грузовика вести себя на дороге так и что стало причиной конфликта — на опубликованном видео можно увидеть лишь агрессивные маневры фуры без предыстории.

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