В четверг, 31 августа, водитель легкового авто с помощью видеорегистратора запечатлел агрессивные маневры водителя фуры в Риге: сначала на улице Краста, а затем на Островном мосту.

Грузовик не только "подрезал" легковой автомобиль, но и перекрыл ему возможность проезда на мост.

Из-за агрессивных маневров дальнобойщика водитель легкового автомобиля был вынужден резко тормозить во избежание столкновения.