Порталу Delfi стало известно о более чем десяти случаях, когда уведомление о необходимости в 90 дней покинуть Латвию пришло живущим здесь гражданам России (экс-негражданам Латвии), которые выполнили все условия поправок к Закону об иммиграции или под эти поправки даже не подпадали. У них сразу отключили eID-карту, что лишило права на госмедицину и других социальных благ. В отдельных случаях уже признали ошибки и пригласили получить новую карту. Нежданные "письма счастья" для пожилых людей стали серьезным ударом.

"Эти полтора года добили меня полностью. Уже месяца три-четыре не сплю по ночам, стал много курить, появился странный кашель, — рассказывает 73-летний Александр (имена изменены, чтобы не повлиять на ход проверки статуса — прим. Ред.). — Врач выписала мне снотворное, лекарство от нервов и отправила на анализы. Что-то успел, а на один анализ и рентген легких только записался. И тут приходит сообщение, что меня лишают ВНЖ. А значит, и медицины. Навязчивые мысли стали появляться — думаю, брошусь я в окно или пойду топиться".

Александр — один из тех граждан РФ, которые сделали все по закону и в срок, но все равно получили письма с предложением покинуть Латвию. В таких сообщениях Управление по делам гражданства и миграции Латвии (PMLP) сообщает, что постоянный ВНЖ у человека аннулирован, на новое разрешение проживания необходимые документы не поданы, то есть до 30 ноября ему надо покинуть территорию Латвийской республики.

PMLP сообщает, что в течение месяца нужно сдать eID-карту: принести ее в отделение управления. Если человек находится за границей, карту нужно в посольство или консульство. Если у получателя письма есть основания запросить какое либо иное разрешение вид на жительство — он это может сделать.

Фото: DELFI

Начиная с середины сентября PMLP разослал 3541 такое письмо. Кроме того, сообщения о том, что пациенты теряют право на оплаченную государством медицину, получают и семейные врачи.

От предвыборных поправок до "писем счастья"

В сентябре 2022 года, накануне выборов в Сейм, были спешно приняты поправки к Закону об иммиграции. 2 сентября автоматический постоянный вид на жительство бывших неграждан Латвии, получивших гражданство России после мая 2003 года, утратил силу. Чтобы получить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, надо были пройти ряд процедур. В том числе — предъявить сертификат о знании латышского языка на категорию А2, выданный после 1 февраля 2001 года. Исключения — те, кто учился на латышском, справки от психиатра или реабилитолога и люди моложе 14 лет и старше 75 лет.

К этой норме дважды принимали поправки. Последние изменения дали возможность тем, кто попытался сдать экзамен, не сдал и до нового года не пересдал, оформить временный ВНЖ на два года. В этом случае человек получает социальные права обладателя постоянного ВНЖ и фактически обязуется за это время выучить язык на уровень А2. Delfi подробно писал о том, как теперь действовать всем попавшим под действие изменений к Закону об иммиграции.

В начале сентября PMLP сообщил, что около 3600 граждан России, не подавших вовремя нужные документы, получат письма с предписанием покинуть Латвию. Вскоре выяснилось, что в рассылку прокрались "технические ошибки"…

В публикации от 22 сентября "Ваш ID аннулирован. Гражданка РФ сдала тест на А2, отправила документы в PMLP и… получила письмо на выезд" портал Delfi рассказал историю Анны, которая записалась на повторный экзамен, но получила письмо. Ее племянница быстро отреагировала на ошибку, отвела 74-летнюю тетю в отделение PMLP, где в порядке общей очереди ей заказали оформление новой eID-карты взамен утратившей силу по ошибке. Во вторник документ будет готов — бесплатно.

Вместе с ВНЖ по ошибке лишили и медицины



Александру — 73 года. Он родился в Риге, куда после войны переехали родители. По его словам, разговорный латышский выучил еще в армии — от сослуживцев-латышей. С тех пор в общении проблем не было. Поэтому на языковой экзамен А2 пошел безо всяких курсов. В итоге две части было выше 80%, еще две — выше 30%. Средний балл — 58%.

"Понимаете, что обидно, я ведь Латвию очень любил всегда. Когда после института меня отправили по распределению работать на Север — хоть я и русский, но все время чувствовал себя там, как чужим. Меня тянуло назад. Там у меня все время был хронический насморк. Вернулся в 1985 году в Ригу (у меня тогда еще отец скончался) и понял — вот она, моя родина! То есть я больше латыш, чем многие…"

Гражданство России Александр принял в 2008 году, когда в экономический кризис потерял работу.

"Я карабкался как мог, подрабатывал всюду — и навоз тягал, и ямы копал… Все платили наличными, а то и не платили . В одном месте я получил травму ломом — повредил желудок, отнялись ноги… — рассказывает Александр. — Подштопали, а жить-то на что-то надо.

И тут товарищ мой по работе сказал, а почему бы тебе не получить российское гражданство — будет нормальная пенсия. А у меня был "северный стаж", который в Латвии не считали — из 46 лет тут признали только 22 латвийских года стажа. Я и взял.

Это потом (в 2010 году) Медведев с Затлерсом договорились о взаимозачетах".

В Латвии у Александра могилы родителей. "Надеялся, что когда-то рядом буду лежать и я. Мама прожила 88 лет, я также рассчитывал. Теперь боюсь, что и до 75 не дотяну. Эти полтора года добили меня полностью. Месяца три-четыре не сплю по ночам, стал очень много курить, появился странный кашель. Врач выписала снотворное, от нервов и отправила на анализы…".

Последний постоянный ВНЖ Александр оформил в июле 2022 года — со сроком действия до 2027 года. В сентябре были приняты поправки о том, что гражданам России надо все переоформлять по новой.

Не сдав с первого раза экзамен на А2, Александр подал электронный запрос на вторую попытку. Получил из VISC сообщение, что заявка зарегистрирована, а время экзамена сообщат позже.

Письмо о том, что его лишают постоянного ВНЖ, стало для Александра полной неожиданностью. Он написал о своей ситуации в PMLP и 21 сентября получил ответ: поскольку VISC не уведомил PMLP, что подана заявка на повторный экзамен, лишение вида на жительство считается правомерным.

"При поддержке жены написал еще раз письма в VISC и PMLP, изложив ситуацию. Но никакого ответа… Выяснилось, что вместе с ВНЖ меня лишили и медицины, — продолжает Александр. — А я всего два анализа сделать успел. На 26 сентября — запись на флюорографию. На днях заканчиваются таблетки от давления и снотворное… У меня навязчивые мысли стали появляться — думаю, брошусь я в окно или пойду утопиться. Кто понесет ответственность за мою преждевременную встречу с усопшими родителями? Вопрос риторический".

"Письма счастья" завтрашнего дня



На опубликованную в пятницу статью Delfi откликнулись более десяти живущих в Латвии граждан РФ или их представители. Имеющиеся в распоряжении Delfi письма позволяют предположить, что многие из них получили уведомления по ошибке.

Публикуем отрывки из этих историй:

У меня освобождение от языкового экзамена, выданное реабилитологом. Все документы в PMLP поданы вовремя. Получила от них письмо… Как и куда дальше идти, писать?



Письмо с призывом покинуть Латвию получила и гражданка РФ, которая под поправки к Закону об иммиграции даже не подпадала — она сменила паспорт до 2003 года. Ее постоянный ВНЖ не должен был аннулироваться.

Представитель PMLP Мадара Пуке рекомендовала гражданам РФ, которые получили письма по ошибке, связаться с одним из отделений миграционной службы и договориться об оформлении новой eID-карты взамен утратившей силу.

Что у нас с управлением?



18 сентября стало известно, что министр образования и науки Анда Чакша отстранила от должности на время служебной проверки руководителя Госцентра содержания образования (VISC) Лиене Вороненко. Поводом стала разработка и публикация вызвавшего скандальную реакцию в обществе методического материала "Сексуальное образование: вопросы и ответы".

Также проводится расследование действий чиновников Минобразования, по чьей вине летом случилась задержка объявления результатов централизованных экзаменов школ и несвоевременной выдачей сертификатов с оценками. Чакша призвала дать оценки соответствия качества принятых решений соблюдению принципа надлежащего управления и системы внутреннего контроля и управления рисками VISC.

В истории с гражданами России это учреждение играет не последнюю роль — в части возможно ошибочных предписаний на выезд VISC вовремя не сообщил PMLP о записи на пересдачу экзамена, которая автоматически продлевала срок действия постоянного ВНЖ.

Появляются вопросы и к соблюдению принципа надлежащего управления в самом PMLP. Насколько эффективно аннулировать одну карточку, а вместо нее тут же выдавать новую? Объявлять, что с гражданством РФ, принятым до 2003 года, документы подавать не надо, но присылать письмо, потому что они не поданы? Писать, что недостающие документы можно подать до 8 сентября, но тут же ставить в вину, что документы не поданы до 1 сентября?

О том, как теперь действовать всем попавшим под действие изменений к Закону об иммиграции Delfi подробно написал здесь.

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