Смерть Алексея Навального была неожиданным ожидаемым событием. Он был единственным леволиберальным политиком, широко известным всем россиянам. Все остальные политические фигуры в рядах российской оппозиции и близко не располагали такой популярностью, как он. Их аудитория была ограничена в первую очередь средним классом. Никто, кроме Алексея Навального, не обращался ко всей стране и не имел такого признания.

Навальный был идеальным оппозиционным кандидатом на пост президента России. Его имидж и его послание апеллировали ко всем секторам российского общества.

Навальный был насквозь русским, что важно для в целом ксенофобского российского общества. Он был хорош собой, что важно в век телевидения. Имел образцовую семью, что важно для российского общества, с его традиционным подходом к браку.

Он происходил из нижнего среднего класса, из среды бывших советских технических интеллигентов, связанных с советской армией — широкого слоя российского общества, полностью брошенного на произвол судьбы как властями, так и оппозицией.

Его отец был офицером ПВО, а мать работала в советской электронной промышленности. После распада СССР они занялись мелким бизнесом — основали мастерскую по плетению корзин из лозы. Такая судьба типична для множества россиян из этой среды.

Ни Навальный, ни его родители никогда не имели никаких показных богатств — дорогих машин, загородных поместий и т. д. Вся его недвижимость — 78-метровая квартира в советской панельке в не самом благополучном московском районе Марьино, в непосредственной близости от гигантского нефтеперерабатывающего завода.

Свидетели говорят, что вчера Навальный выглядел здоровым на заседании суда. Его смерть ложится в один ряд с ужесточением репрессивного режима внутри страны на фоне успеха кампании Бориса Надеждина по сбору подписей - 13 февраля был неожиданно сурово ужесточен до пяти лет приговор антивоенному политологу-марксисту Борису Кагарлицкому.

Напомню, что смерть Немцова тоже случилась в феврале 2015 года, когда стало понятно, что захват Крыма больше не помогает популярности Путина, а протестные настроения в обществе растут.

Кампании Екатерины Дунцовой и Бориса Надеждина обнаружили широкий слой антивоенно настроенных людей в России. Можно ожидать волну репрессий до мартовских выборов. - Василий Жарков, российский политолог в изгнании, приглашенный профессор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе

Навальный никогда не был частью правящего класса. Он никогда не занимал никаких должностей в путинской системе. Его сотрудничество с властями ограничилось неоплачиваемой должностью советника губернатора Кировской области либерала Никиты Белых, которую он недолго занимал в 2009 году.

Алексей Навальный разговаривал со своими слушателями на простом и доступном русском языке, понятном людям на любом конце страны, людям из любой социальной среды. И говорил он с ними о том, что беспокоило их больше всего — о социальном неравенстве, о возмутительном показном богатстве правящей верхушки, о коррупции — главном биче российского общества. Навальный настаивал на том, что изменения в стране необходимы всем — и богатым, и бедным.

Алексея Навального не забудут. Это был абсолютно уникальный образец бесстрашного политика в стране, где политика в традиционном смысле слова была прямо, под угрозой репрессий, запрещена.

В ситуации нормальной политической конкуренции он имел шанс стать первым лицом государства. В отличие от несменяемой власти, у него был четко сформированный образ будущего России. И даже в условиях сильно ограниченной конкуренции вся политика в России в определенное время сводилась к противостоянию "Путин – Навальный". - Андрей Колесников, старший научный сотрудник фонда Карнеги

Да, Навальный в конце нулевых годов заигрывал с русским национализмом. Но тогда с молодыми русскими радикалами, далеко не все из которых были неонацистами, заигрывали практически все оппозиционные российские политики. Даже те, кто потом осуждал за это Навального. Важно отметить, что его риторика тогда была близка вполне распространенной сейчас в Европе антиэмигрантской повестке. К этническому насилию он никогда не призывал. А уж заигрывать с исламофобией не гнушаются и европейские либералы.

Он никогда не позволял себе амбивалентных высказываний и всегда выражался прямо. Его программу можно было бы сформулировать словами Авраама Линкольна и американской клятвы верности — "правительство народа, силами народа, для народа, со свободой и справедливостью для всех".

Его расследования представляли российскому обществу картину жизни правящих этим обществом умопомрачительно жадных, бесстыдных и беспринципных аристократов, начиная с Владимира Путина (его фильм-расследование "Дворец для президента" посмотрела четверть населения России). Именно поэтому он был самым опасным для тирана человеком в российской оппозиции.

Именно поэтому путинская машина сперва пыталась уничтожить его политический имидж, фабрикуя против него уголовные дела по обвинению в хищениях. Его неоднократно сажали под арест. На него устраивали нападения, а затем попытались его просто убить — отравить любимым ядом Путина, "Новичком".

Но Навальный чудесным образом выжил, выздоровел, разоблачил своих несостоявшихся убийц — целый "институт ядов" — и вернулся. И тогда Путин бросил его в тюрьму.

С этого момента жизнь Алексея Навального стала хроникой объявленной смерти. Но он оставался непоколебим. Из тюрьмы он осудил вторжение России в Украину. Однозначно и бесповоротно.

В тюрьме Навального подвергали пыткам — отказывали в пище и лечении, бросали в штрафной изолятор за каждый надуманный проступок. Карательная система принялась придумывать ему все новые обвинения — мошенничество, "экстремизм". Свой последний срок — 19 лет колонии строгого режима за организацию "экстремистского сообщества" он получил в августе прошлого года. На момент смерти он оставался подозреваемым в терроризме.

Смерть Навального призвана всех в России запугать. Теперь никто из существующих кандидатов в президенты не будет поднимать радикальную антивоенную повестку. Под вопросом массовость придуманной им акции протестного голосования 17 марта.

Путин убедился в том, что российское гражданское общество выжило даже в условиях войны. Его напугала мобилизация антивоенного электората вокруг Бориса Надеждина. Он решил подстраховаться и уничтожил Навального. До сих пор он был для него заложником, которого можно было обменять у Запада на что-либо очень ценное.

Убийство Навального открывает дорогу к массовым репрессиям. Ведь уничтожить гражданское общество в России иными средствами оказалось невозможно. Оно всякий раз демонстрировало свою выживаемость и смелость. - Наталья Шавшукова, российский леволиберальный политик в изгнании, соучредитель "Школы местного самоуправления"

Не будем забывать, что многие российские политические эмигранты старшего поколения боялись широкого политического влияния Навального. За глаза, когда он уже сидел в тюрьме, они совершенно серьезно называли его "большевиком".

Даже за решеткой он оставался самым влиятельным российским оппозиционером, постоянно находил способы общения со своей аудиторией и призывал к сопротивлению.

"Я отлично понимаю, что, как и многие политзаключенные, сижу пожизненный срок, — писал Навальный из-за решетки после приговора к 19 годам заключения, — где пожизненность измеряется сроком моей жизни или сроком жизни этого режима. Цифра приговора не для меня. Она для вас. Вас, а не меня хотят испугать и лишить воли к сопротивлению. Вас вынуждают сдать без боя свою Россию банде предателей, воров и негодяев, захвативших власть. Путин не должен достичь своей цели. Не теряйте воли к сопротивлению".

Он стал идеологом антивоенной кампании на грядущих президентских выборах в России. Его призывы голосовать за любого кандидата, кроме Путина и приходить на участки 17 марта в 12:00 для демонстрации солидарности стали основными тезисами агитации российской оппозиции. Теперь, после своей смерти, он стал примером бескорыстного самопожертвования.

Можно строить предположения относительно того, как именно умер Алексей Навальный. Есть все основания не доверять официальной версии. Ясно одно — он умер в тюрьме, куда его бросил Путин. Поэтому ничем иным, кроме политического убийства, его смерть не является.

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