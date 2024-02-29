Последние годы погода преподносит нам все больше сюрпризов: изнуряющая жара, проливные дожди, засухи, наводнения… Это просто капризы природы или климат меняется капитально и надолго? И чего в этом раскладе ждать Латвии? Об этом порталу Delfi рассказали начальник отдела климата и численного моделирования Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Светлана Анискевич и профессора Латвийского и Тартуского университетов, доктор биологии Индрикис Крамс.

Ученые единодушны: климат меняется с устрашающей скоростью. Средняя температура в стране с 1961 года выросла на 1,1 °C. По некоторым расчетам, среднегодовая температура в Латвии до конца века может подняться по сравнению с климатической нормой еще на 3,5° — 5,5 °С, в зависимости от сценария.

Это может показаться незначительным, но последствия уже чувствуются. Зимы становятся короче и менее снежными. Вместо пушистого снега — слякоть, вместо морозных узоров на окнах — мокрые и грязные разводы. Из-за зноя работать, заниматься спортом, да и просто находиться на улице становится невыносимо, а тепловые удары, обезвоживание, обострение хронических болезней становятся более вероятными.

Экстремальные явления погоды — все чаще



"Изменение климата приводит к тому, что экстремальные явления погоды будут происходить чаще и сильнее. Чаще могут происходить наводнения. Если, например, та же Даугава выходила из берегов обычно раз в год, весной, то в этом году мы наблюдали наводнение уже зимой. Жара летом тоже будет сильнее и чаще, что приведет, например, к рискам для здоровья жителей.

С одной стороны, обывателю может показаться хорошей новостью, что лето становится дольше и теплее, а зима, вместе со счетами за отопление, короче и мягче. Но также это принесет много проблем", — отмечает Светлана Анискевич.

"Количество летних дней увеличилось на семь. Это приводит к увеличению частоты и интенсивности волн жары, которые могут быть опасны для здоровья людей". - Светлана Анискевич

Светлана рассказывает о разработанных климатических моделях, которые основываются на многих факторах, используют огромное количество данных и рассчитывают, каким потенциально может быть климат. Они озвучены в пятом Оценочном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

Foto: DELFI

Оптимистично. Сценарий RCP 4.5 предусматривает сокращение выбросов парниковых газов с середины 21-го века — тогда к концу столетия температура воздуха в Латвии повысится более, чем на 3 °C, по сравнению со средним значением 1961-1990 годов, а глобальная средняя температура повысится на 1,1–2,6 °C.

"Глобальное потепление — не просто рост температуры. Это комплексная проблема, имеющая как причины, так и последствия. Чем выше температура, тем сильнее изменения, происходящие в окружающей среде",- не сомневается доктор биологии Индрикис Крамс.

Отступление береговой линии и затопление низменностей



Балтийское море тоже не дремлет: в плане адаптации Латвии к изменению климата до 2030 года говорится, что ежегодно его уровень поднимается на 3-5 мм, а прибрежные районы Латвии оказываются под угрозой: подъем уровня воды и разрушительная сила волн приводят к отступлению береговой линии и затоплению низменностей. Эрозия прибрежных зон будет усиливаться, увеличивая площадь участков, подверженных разрушению. Ожидается, что к концу века относительный уровень воды на латвийском побережье вырастет примерно на полметра.

Десятая часть населения Латвии, живущая на побережье, рискует остаться без крова. Вентспилс, Лиепая, Юрмала — подъем уровня моря на 30 см может затопить около 2000 зданий в этих городах.

Представьте, что ваш дом, улица, район — все под водой! К 2060 году Латвия может потерять до 10 км² своей территории.

Повышение температуры воды приводит к сокращению ледяного покрова. Это, в свою очередь, негативно влияет на экосистему моря, угрожая многим видам животных, для которых лед — жизненно важная среда обитания.

Изменения затронули и реки Латвии. Зимний сток значительно увеличился, тогда как летний остается без изменений. Весенние паводки становятся менее интенсивными, а ледостав длится меньше.

"Снежные зимы будут все реже и реже. Это может привести к изменению водного режима рек и озер, а также к сокращению популяций некоторых животных",- предупреждает Светлана Анискевич. Малые реки также не избежали изменений: они мелеют, зарастают травой и теряют свою привлекательность для многих видов животных.

Скорость изменений — беспрецедентная



2023 год уже стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений, а неутешительные прогнозы за 2024 говорят о том, что он побьет печальный рекорд прошлого года. Как пояснили специалисты, рекордно высокий температурный фон летом 2024 станет следствием такого природного явления как Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо или Южная осцилляция — это изменения температуры воды в экваториальной части Тихого океана, которые могут влиять на климат. Возникая на тропических широтах Тихого океана, Эль-Ниньо вызывает серьезные погодные аномалии по всей планете, такие как жара и засуха. При этом период Эль-Ниньо может длиться до 8 лет, но точно предсказать его продолжительность и силу ученые пока не могут.

Эль-Ниньо пришел на смену Ла-Нинья — холодной фазе Южной осцилляции в 2023 году. Из-за того, что между нагревом водной поверхности в Тихом океане и повышением температуры поверхности Земли имеется задержка, второй год под влиянием Эль-Ниньо зачастую бывает жарче, чем первый.

Изменения климата уже начинают непосредственно влиять на нашу повседневную жизнь. Хотя многие могут показаться незначительными, но они вносят значительные изменения в окружающую среду и наш образ жизни в целом.

"Вот что получается. Опять же, наблюдаемые регулярные экстремальные температуры в Тихом океане влияют, например, на производство какао, что, в свою очередь, скажется на стоимости шоколада. Появились проблемы у виноделов в Бургундии: повышение температуры влияет на виноградники. Увеличивается крепость вин, потому что при высоких температурах растет количество сахара в винограде и уменьшается кислотность, что влияет на вкус вина", — отмечает Светлана Анискевич.

Исследования Межправительственной группы экспертов по изменению климата показывают, что в ближайшие годы температура по всей Европе будет расти со скоростью, превышающей средние глобальные изменения температуры, а будет нарастать частота и интенсивность экстремальных температур.

Изменение климата — это не просто неудобство. Это серьезная угроза для здоровья людей, окружающей среды и экономики.

Как изменения климата влияют на наше здоровье?



Жара, смог и грязный воздух — все это ухудшает наше здоровье, особенно у уязвимых групп: детей, стариков и людей с хроническими заболеваниями. Загрязнение воздуха диоксидом азота (NO2) и взвешенными твердыми частицами (PM) ведет к повышению частоты сердечно-сосудистых заболеваний.

Пыльца — еще один фактор, способствующий развитию заболеваний. Климатические изменения могут привести к увеличению концентрации пыльцы в воздухе и удлинению периода ее рассеивания. Это усиливает влияние пыльцы на здоровье людей, вызывая воспаление дыхательных путей и затруднение дыхания у лиц с повышенной чувствительностью к аллергенам.

Уточнение влияния изменения климата на здоровье населения все еще проводится, но уже сейчас Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу.

По оценкам ВОЗ, экологический кризис может привести к избыточным 250 000 смертям в год в период с 2030 по 2050 год.

В 2003 году из-за тепловой волны в Европе погибло более 70 000 человек. К сожалению, такого рода волны жары станут более частыми в ближайшие десятилетия, даже если правительства выполнят свои обещания сократить выбросы, сообщило издание Politico.

По плану адаптации к изменениям климата в Латвии до 2030 года, наиболее значимыми и вероятными рисками считаются "риск роста частоты теплового удара" и "риск обострения хронических заболеваний (ССЗ, сахарный диабет и др.) и "увеличения смертности". Латвийская система здравоохранения может оказаться не готова к новым вызовам. Ожидается увеличение числа случаев заболеваний, связанных с жарой, на 20%, а также рост случаев заболеваний, переносимых насекомыми, на 30%.

Изменение климата может усугубить существующие сердечно-сосудистые заболевания, особенно те, что связаны с тепловым стрессом, а также увеличивает количество инфекционных заболеваний, вызывающих сердечно-сосудистые проблемы. С изменением климата расширяется спектр патогенных микроорганизмов и сокращается их инкубационный период, поэтому нельзя сказать, что увеличивается только количество сердечно-сосудистых проблем.

Климатические сдвиги также могут способствовать распространению разных заболеваний за пределы привычного региона, поскольку все больше территорий становятся пригодными для выживания нетипичных им раньше вирусов.

К тому же изменения окружающей среды влияют на самих переносчиков таких заболеваний, как малярия, лихорадка денге и вирус Зика. С увеличением ареала распространения патогенных организмов увеличивается и численность населения, потенциально подверженного риску.

Глобальная пандемия — часть изменения климата?



"Одна из главных угроз — упрощение экосистем. Не все виды способны адаптироваться к меняющимся условиям. Бактерии, птицы, растения — многие из них могут вымереть или уйти в более благоприятные условия, — рассказывает Индрикис Крамс. — Почему это так важно? Разные виды выполняют разные функции. Исчезновение одних негативно влияет на других. И хотя на место уходящих видов приходят другие, это не всегда равноценная замена. Не все функции экосистемы можно восполнить. Нам нужны луга, леса, водоемы. Нужны рыбы, птицы и другие животные, грибки и бактерии. Нужны пищевые цепочки. Изменение климата угрожает этой сложности".

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Крамс рассуждает, что бесконтрольная вырубка лесов, загрязнение окружающей среды и прочее антропогенное влияние на природу — все приводит к разрушению естественных экосистем. Это, в свою очередь, увеличивает риск появления новых заболеваний. Вирусы, которые ранее были изолированы в своих природных резервуарах, получают шанс перейти к новым носителям, в том числе к человеку. И в этом случае нам может мало не показаться.

"Недавно я общался с научным руководителем института BIOR Айваром Берзиньшем (Aivars Bērziņš), был разговор о птичьем гриппе, — сообщает Крамс. — Это заразная болезнь, которая обычно бьет по птицам. Но иногда она может перекинуться и на других животных, а также на людей. Вирус может меняться, когда переходит от одного вида к другому. Новый штамм может стать опаснее прежнего".

"Чем опасен вирус, который "пересел" в другое животное? Наш иммунитет с ним не знаком! Поэтому птичий грипп, когда он попадает в тело человека, или простой грипп, когда он возвращается опять в нас после того, как он побывал в других видах, может сильно на нас повлиять". - Индрикис Крамс

Десять лет назад Билл Гейтс выступил на тему того, что люди должны готовиться прежде всего к неизвестным болезням, вирусам, пандемиям. И оказался прав.

"Мы отбираем слишком много земли, отбираем право на жизнь тех организмов, в которых живут эти вирусы. У нас появляется большой риск того, что мы можем получить вирусы, которые не должны были к нам попадать. В конце концов, COVID 19 может показаться детским утренником на фоне того, что нас может потенциально ожидать, — предполагает Крамс. — Возвращаясь к птичьему гриппу — в Камбодже он перешел от птиц к хищным млекопитающим. И научный мир ожидает к концу этого года появление потенциально страшную эпидемию".

Важно понимать: изменение климата — это не проблема будущего. Это происходит уже сегодня. И последствия будут только нарастать.

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