Всемирная метеорологическая организация (ВМО) выпустила во вторник сводный доклад о состоянии климата на планете, который подтверждает озвученные еще в начале года выводы европейских и американских ученых: планета нагревается рекордными темпами.

«Мы подаем всему миру красный сигнал тревоги, — сказала генсек ВМО Селеста Сауло, представляя доклад. — Помимо потепления воздуха особое беспокойство вызывают наблюдавшиеся в 2023 году явления — беспрецедентное потепление океана, отступление ледников и потеря антарктического морского льда».

Климат — ключевая проблема человечества, сказала Сауло, потому что последствия его изменения усугубляют социальное неравенство, лишают людей еды и крова, убивают природу.

«Жара, наводнения, засуха, лесные пожары и мощные тропические циклоны несут миллионам людей страдания и хаос и наносят экономический ущерб, исчисляемый миллиардами долларов», — говорится в докладе.

Человечество договорилось сократить выбросы и сдержать повышение температур на планете в этом веке в рамках 2°С к доиндустриальному уровню, а в идеале не допустить и 1,5°С. В противном случае ученые предрекают катастрофические последствия изменения климата для жизни на земле.

В январе 2024 года пала первая линия обороны из двух закрепленных в Парижском соглашении 2015 года. К началу февраля мир прожил первые в истории 12 месяцев с температурами выше доиндустриальных на полтора градуса.

«Тревогу вызывает буквально каждый показатель, — сказал генсек ООН Антониу Гутерриш. — Некоторые значения не просто бьют, а сокрушают рекорды. И изменения ускоряются».

Температура у поверхности земли в 2023 году была примерно на 1,45 (±0,12)°C выше среднего значения доиндустриальной эпохи 1850–1900 годов, говорится в докладе. В целом 2023 год стал самым теплым за все 174 года наблюдений.

«Долгосрочное повышение глобальной температуры вызвано увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере. Переход от условий „Ла-Нинья“ к „Эль-Ниньо“ в середине 2023 года способствовал быстрому росту температуры с 2022 по 2023 год», — говорится в документе.

ООН надеется, что выводы доклада помогут ускорить дискуссию о том, как эффективнее бороться с изменением климата на планете. Ее следующий раунд начнется уже на этой неделе.

В четверг в Копенгагене — впервые после дубайского СОР28 — соберется министерская встреча по вопросам климата.

Ученые и чиновники со всего мира начнут свежий раунд споров о том, какие повышенные обязательства могут взять на себя страны, чтобы нейтрализовать выбросы, перейти на возобновляемые источники энергии, притормозить потепление и дать будущим поколениям надежду избежать климатической катастрофы.

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