Дамиру 4 года. Он живет в Елгаве вместе с дружной семьей - мамой Светланой, папой Айнаром, тремя сестричками и двумя братиками. У малыша - расстройство аутического спектра, для компенсации которого родители сделали уже все, что зависит от них. Израильские врачи предложили уникальный способ лечения. Семья обращается за помощью ко всем неравнодушным, для Дамира это шанс на новую жизнь.

Мама шестерых детей Светлана - по профессии медсестра и работает в больнице. Папа Айнарс занимается промышленным альпинизмом. Вместе они – команда, где один поддерживает другого. В семье растут шестеро детей. Старшей Кристине 21 год. Милане – 16. Тимуру – 12. Даше – 6 лет. Дамиру в мае исполнится 5. Самому маленькому Давиду - 11 месяцев. Все любимы и обласканы. На помощь родителям всегда приходят бабушки.

С рождением Дамира в семью пришло непростое испытание. Диагноз малыша – детский аутизм и задержка развития речи, у него – инвалидность. Нужна помощь для оплаты лечения.

С чего все началось?

Сначала все шло хорошо. Беременность у Светланы проходила без проблем. Дамир родился настоящим богатырем – весом 4550 г и ростом 55 см. По шкале Апгар малышу поставили 9 баллов. Но не все было гладко.

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"Роды были непростыми, у ребенка случилась гипоксия, он родился с кровоподтеками, - вспоминает мама. – В первый день сын все время кричал. Но врачи обследовали и не усмотрели ничего опасного в состоянии малыша". На третьи сутки их выписали домой. До года Дамирчик развивался прекрасно. Он уже начинал говорить первые слова, был общительным и подвижным. А потом началось что-то неладное.

"В год и два месяца сын вдруг замолчал и совсем перестал говорить, - рассказывает Светлана. – В полтора года мы заметили, что он больше не отзывается на имя. Дамир не контактировал с другими детьми, совсем не говорил, не реагировал на обращения родителей. Были периоды, когда он отказывался от еды. Когда обратились к неврологу, нам сказали, что есть задержка речевого развития и гиперактивность под вопросом. Но ребенок еще совсем маленький. Нужно подождать".

Встревоженная мама, имеющая медицинское образование, сама начала искать информацию и специалистов, которые могут помочь. Они прошли всевозможные обследования - у детского клинического психолога, логопеда, невролога. Сделали ADOS-тест, который подтвердил у Дамира нарушения аутического спектра.

Что уже сделано?

С этого момента все силы родители бросили на лечение малыша. Он занимался со специалистами по ABA-терапии в елгавском филиале центра "Gadalaiks", посещает занятия в реабилитационном центре "Iespēja izaugsmei".

Дамиру сделали полное обследование, показавшее, что с обычным, физическим, слухом у него все в порядке. А вот с фонематическим слухом – проблемы. Любую речь он воспринимает как "белый шум" и не распознает слова и фразы. Малыш прошел два курса "Томатис" и реабилитацию по современным методикам – курс микрополяризации мозга и SBN- стимуляции блуждающего нерва.

Все это родители оплачивали сами, что было крайне непросто семье с шестью детьми. Шаг за шагом, происходит движение вперед. Первые победы уже есть. Дамир стал более внимательным, наблюдательным, реагирует на слова. У него появилась артикуляция речи, начал что-то лопотать на своем языке.

"Если раньше Дамир не давал себя даже потрогать, у него была повышенная тактильная чувствительность, то сейчас он стал более контактным, его можно обнять. Он ласковый ребенок, - делится мама. – До недавнего времени сын не умел общаться с другими детьми, всегда сидел в сторонке, был сосредоточен на своем мире. После всех реабилитаций он дома общается с братьями и сестрами. С 6-летней Дашей играет в догонялки. И даже с нашим малышом подружился, а сначала очень ревновал меня к нему".

У Дамира хорошая визуальная память. Он знает алфавит и цифры, может их показать. Папа возит сына на специальные занятия в елгавский реабилитационный центр и сам обучается там у педагога. Ему дают задания, которые он с сыном выполняет дома.

"Любимые "игрушки" Дамира - стиральная машина и сушилка. Чуть отвернешься, а он уже сложил внутрь все, что нашел, и пытается включить. Вместо порошка, например, может насыпать сахар", - смеется мама. Дамира нельзя оставить без внимания ни на минуту. Он обожает пылесосить. И любит всевозможные коробочки. Когда малышу дарят игрушки, он с удовольствием вытаскивает их из упаковки. Игрушка летит в сторону, а коробочке сразу находится применение.

"Да, результаты есть, Дамир стал другим. Но он по-прежнему замкнут в своем мире, - говорит мама. – Реабилитация понемногу помогает. Но этого недостаточно. Пока он еще маленький, нужно успеть сделать максимально возможное. Мы постоянно ищем информацию и разные методики лечения".

От другой мамы, у которой такие же проблемы, Светлана узнала об израильском центре Beer David, где успешно занимаются реабилитацией детей с аутизмом и ДЦП. Там комплексно используются традиционные, аппаратные и нетрадиционные методики. "Результаты очень хорошие. После курса лечения сыну моей знакомой сняли диагноз, он начал говорить, успешно социализируется и отлично развивается. Поэтому мы хотим не упустить шанс. Отправили в центр Beer David документы Дамира, и получили приглашение приехать на лечение", - говорит Светлана.

Сейчас ехать в Израиль не рекомендуется, но те же врачи принимают в филиале центра в Баку. Лечение стоит недешево, однако это может реально помочь ребенку начать говорить и адаптироваться к окружающему миру. Светлана не позволяет себе сомневаться.

"Мы долго не могли принять ситуацию. Ждали, что все как-то наладится. Но потом поняли, что, кроме нас, ему никто не поможет. Нужно делать все возможное", - говорят Светлана и Айнарс.

Как помочь?

Полтора месяца диагностики, интенсивного лечения и занятий со специалистами в медицинском центре Beer David стоят 20 000 евро.

Телефон помощи – 90006384 работает для 4-летнего Дамира до 16 апреля. Стоимость звонка – 1,42 евро.

Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи Дамиру Лукьяновичу (это полное имя мальчика). Никакие отчисления или комиссионные с этих денег не берутся.

Labdarības fonds BeOpen Reģ. Nr. 50008218201 Konta Nr. LV21 CBBR 1123 2155 00500 Bankas SWIFT kods: CBBRLV22 (BluOr Bank AS) Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Dalimiram Damiram Lukjanovičam

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