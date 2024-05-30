16-летний Рейнис из Салдуса попал в страшную аварию. Чтобы вернуть его к полноценной жизни, нужна серьезная реабилитация. Его мама Винета одна растит трех сыновей — без помощи добрых людей ей не справиться. Необходимо собрать 26 тысяч евро, чтобы дать талантливому и душевному молодому человеку шанс...

Рейнис по-хорошему нетипичный для нашего времени молодой человек. Его любят учителя, тренеры, руководители кружков, где он занимается, библиотекари... Да-да, он завсегдатай городской библиотеки и запоем читает книжки. В школе он участвовал в разных спортивных командах – футбол, волейбол, баскетбол... Сам научился играть в шахматы и занимался, пока не смог обыграть старшего брата. В студии прикладного искусства на ткацком станке сделал себе модный шарф и красивое банное полотенце.

Рейнис участвовал в математических олимпиадах, а любимый его предмет – химия, он хочет быть фармацевтом. Вместе с мамой он занимался в Салдусском народном театре. Режиссёр Инесе Легздиня считает, что у Рейниса для его возраста удивительно глубокий философский взгляд на жизнь: он по-особому видит и чувствует, разбирается в свето- и звукорежиссуре.

Трагедия случилась 15 октября вечером на шоссе Рига - Салдус. В тот роковой день у Рейниса осложнились отношения с его девушкой, он был в отчаянии – возможно, поэтому так неосторожен на дороге. Водитель грузовика потом рассказал, что в темноте невозможно было вовремя заметить внезапно выскочившего на дорогу парня.

Прибывшие на место аварии медики увезли Рейниса в Ригу. В больнице по отпечаткам пальцев установили личность и позвонили маме с просьбой приехать и опознать пострадавшего.

Мама Винета вспоминает, что, примчавшись в больницу, гнала от себя плохие мысли, надеялась, что это ошибка. Узнать в лежащем в реанимации перебинтованном и опутанном трубочками теле сына было почти невозможно. Как в кошмарном сне, Винета рассматривала родинки, детские шрамы, пальцы и форму ногтей...

Несколько операций, несколько недель в коме – ему реконструировали левую ногу, подключали почки к диализу, ставили дренаж в легкие, проводили процедуры с повреждениями других органов... Пока Рейнис был в коме, мама не отходила от него, включала ему звуковые сообщения от друзей, учителей, родных: она была уверена, что главное – сделать так, чтобы сын чувствовал, его любят и ждут. Приехал папа Рейниса, который давно живёт в Англии с новой семьей. Винета уверена, что именно облако всеобщей любви вытянуло Рейниса из небытия.

Фото: No privāta arhīva

6 декабря в день рождения Рейниса Винета с младшим 12-летним сыном Гинтом надули шарик в форме сердца, написали плакат "Мы тебя любим"... И случилось маленькое чудо: когда Гинт гладил Рейниса по руке, он пошевелил пальцами и сжал ладошку брата. После Рождества Рейнис пошел на поправку.

С середины марта юношу перевезли домой. Восстановление здоровья – вопрос времени, воли, упорства, труда и, конечно, финансов. По госпрограмме разу в неделю с ним занимается эрготерапевт и физиотерапевт. В июле он сможет пройти курс реабилитации в "Вайвари". Выделили 300 евро на массажи, но эти деньги сейчас уходят на оплату специального медицинского транспорта, чтобы возить Рейниса в Ригу на обследования и процедуры - каждый раз это около 170 евро.

Фото: No privāta arhīva

Из-за трубки в горле Рейнис пока не может говорить. Мама нарисовала два плакатика – "Да" и "Нет": так они с Рейнисом общаются. В Вайвари Рейнису предоставят специальный приборчик с программой альтернативной коммуникации. Tobi Dynavox PCEye - это компьютерная программа, управляемая взглядом, благодаря которой можно складывать из графических символов с надписями полноценные предложения и озвучивать их. Но для его использования надо купить компьютер — денег на него нет.

В Латвии нет комплексных программ нейрореабилитации - ближайшая и доступная по ценам клиника – неврологический центр HNRC в эстонском Хаапсалу.

Винета работает в цеху на швейном производстве SIA 66North. С тремя сыновьями она живёт в съемной квартире на втором этаже, откуда очень сложно выносить Рейниса на носилках, когда надо ехать в больницу. Друзья помогли найти другое жилье – на первом этаже. Пока Рейнис пребывает в лежачем состоянии. Следующая задача – сесть в кресло. Хозяйка квартиры разрешила расширить для коляски дверные проемы...

Маму очень поддерживают знакомые жители Салдуса. Когда она выходит на улицу, они интересуются здоровьем Рейниса, предлагают помощь. Винета хочет, чтобы всё было оформлено официально и можно было бы отчитаться по каждому потраченному евро. Поэтому она обратилась в Labdarības fonds BeOpen - в рамках благотворительного проекта "Зелёная лампа" был открыт официальный счёт для Рейниса.

Никакие проценты и отчисления со сборов не удерживаются. Деньги с этого счёта могут быть потрачены только и исключительно на оплату медицинских счетов за лечение и реабилитацию Рейниса Танненберга. Фонд имеет статус общественно-полезной организации, который дает жертвующим возможность получать скидки на подоходный налог.

На что нужны деньги? Рейнису необходимо пройти длительное и интенсивное лечение в неврологическом центре HNRC в Хаапсалу. Оплатить специализированный медицинский транспорт и компьютер, чтобы в июле в центре "Вайвари" можно было подключить специализированную программу коммуникации. Также необходимо оборудовать квартиру, чтобы Рейнис смог передвигаться по ней в инвалидной коляске. Всего надо собрать 26 000 EUR.

Благотворительный телефон – 90006384. Стоимость звонка – 1,42 евро. Никакие отчисления с этих денег не берутся.

Можно также сделать перевод на счет фонда:

Labdarības fonds BeOpen

Reģ. Nr. 50008218201

Konta Nr. Konta Nr. LV84 CBBR 1123 2155 00530

Bankas SWIFT kods: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Reinim Tannenbergam

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