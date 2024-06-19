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24 июня, когда в Латвии празднуют Лиго, у 7-летней Дарты начнется серьезный курс лечения в клинике Adeli в Словакии. Дарта поедет туда уже в шестой раз. Из-за неправильно принятых родов у девочки с рождения развился детский церебральный паралич (ДЦП). Каждый сеанс реабилитации дает существенное облегчение состояния.

Мама, папа и пятеро детей живут в Кокнесе. В семье - удивительная атмосфера любви и заботы каждого о каждом, чтобы всем было хорошо. Самая главная проблема – состояние средней дочки Дарты.

"Ехала за помощью - получила удар"

Третьи роды были тяжелыми. То, что с дочкой что-то не так, Гунта почувствовала сразу после выписки из роддома. Врачи успокаивали: не волнуйтесь. В три месяца невролог у девочки тоже ничего опасного не заметил. Но когда в полгода девочка попала в рижский "Гайльэзерс", мама пережила шок – после обследования ей сказали, что девочка никогда не сможет видеть, говорить, держать голову, cидеть, ходить. И посоветовали подумать над определением ребенка в спецучреждение.

"Я ехала за помощью, а получила удар. Я чувствовала, что мой мир рассыпается на кусочки и я не могу его удержать," — вспоминает Гунта.

Она долго не могла прийти в себя, но потом собралась с силами и начала борьбу за дочку – физиотерапии, остеопат, операция на ножках, реабилитации в клиниках Польши, Словакии… Как многим мамам деток с тяжелыми диагнозами, Гунте приходится активно искать информацию в интернете и советоваться с другими родителями. Cистемной программы помощи с ДЦП в Латвии - нет. Госпрограмма оплачивает каплю в море.

Сколько раз вечерами, когда все уже спят, Гунта плакала на кухне, чтобы никто не видел, а потом брала себя в руки и утром снова всем улыбалась.

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Лечение помогает!

За помощью Гунта впервые обратилась два года назад. Благодаря собранным средствам, Дарта прошла несколько курсов лечения стволовыми клетками и серьезную реабилитацию в словацкой клинике. Лечение продолжается.

Мама со слезами радости рассказывает, что уже после первого курса у Дарты начали происходить улучшения. Девочка теперь может держать спину, у неё уменьшились боли. Сейчас Дарта сама стабильно держит голову. Она чувствует себя уверенно в своей коляске, ее больше не нужно пристегивать ремнями безопасности. Девочка может сидеть на полу, учится сама есть, берет в руку предметы. С каждым днем случаются новые и новые маленькие победы. Так потихоньку, старательно и терпеливо, они движутся вперед.

Особенно хорошие результаты появляются после интенсивных курсов в клинике Adeli. Вот что рассказывает мама Гунта:

"Прогресс Дарты очевиден. За два года она развилась эмоционально, умственно и физически. Это подтверждают словацкие специалисты. Дарта понимает, что от нее требуется, и работать с ней стало гораздо легче. Дарта очень старается: в течение двух недель она занимается с 8.30 до 16.40. Дома она также проявляет большой интерес к тому, что делают ее младшие сестры, и пытается вместе с ними играть на полу. Каждое ее достижение – для нас праздник".

Дарта дарит всем тепло

Мама называет дочку "наше солнышко". Дарта умеет искренне радоваться всему, несмотря на проблемы со здоровьем и боли. Гунта рассказывает, что дочка просыпается с улыбкой, как будто пришла на праздник. Она дарит много тепла всем, кто ее окружает.

У мамы пятерых детей — много домашних забот и ответственности: каждого нужно накормить, одеть, обстирать, отправить в школу, cадик, помочь с уроками, обсудить детские проблемы. Но Гунта не жалуется. Семья – ее счастье. Детьми она очень гордится.

Гунта сама из многодетной семьи – у неё 4 брата и 2 сестры. Она всегда мечтала иметь много детей. Первую дочку родила в 24 года, через два года появился сын. Дарта стала третьей. После нее у Гунты родилось еще две дочки. Кроме Дарты, все здоровы. Гунта работает в бухгалтерской сфере - удаленно, из дома.

Старшие дети очень помогают. Анния закончила 10-й класс Мадонской гимназии, танцует в коллективе народных танцев. 14-летний Райво увлекается музыкой, играет на саксофоне в Кокнесском духовом оркестре и танцует вместе с сестрой. Младшие Лоте и Марта — способные и талантливые девочки.

Папа Гатис работает полицейским. Вместе они 18 лет. "У меня прекрасный муж. Он - моя опора и мое счастье, — говорит Гунта. — Мы стараемся справляться со всеми проблемами сами. Но сейчас для лечения нашей девочки нам очень нужна поддержка".

Лечение Дарты нельзя прекращать. И мы можем немножко помочь этой семье.

На что нужны средства?

Два интенсивных курса лечения в Словакии, в медицинском центре Adeli, где успешно проводится реабилитация детей с ДЦП всех видов. Дорожные расходы семья оплачивает сама.

Лечение в клинике Adeli проводится командой физиотерапевтов, логопедов, мануальных терапевтов, массажистов, медсестер и других специалистов под руководством ведущего невролога. Программа составляется индивидуально. Курс длится 2-4 недели с нагрузкой 5 часов ежедневно, 6 дней в неделю.

Курс ABR-терапии со специалистами из Бельгии

Метод ABR (Advanced Biomechanical Rehabilitation) — мягкий, ненасильственный, помогает в коррекции структурных деформаций, даже в самых тяжелых случаях дает положительный эффект - ребенок учится управлять своим телом.

Всего на год требуется – 9900 евро.

Пока собрана лишь треть от нужной суммы.

Телефон помощи 90006384 работает для Дарты Страздыни до 25 июня. Стоимость звонка – 1,42 евро. Счет помощи открыт в благотворительном фонде BeOpen.

Также можно перевести любую сумму на счет для Дарты в Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr. 50008218201

Konta nr. LV26 CBBR 1123 2155 00410

Bankas SWIFT kods: CBBRLV22

Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Dārtai Strazdiņai

Благотворительный фонд BeOpen с пожертвований не удерживает проценты - все деньги будут полностью перечислены на оплату лечения.

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