За первых четыре месяца жизни малыша Анце перенесла жуткое насилие — у нее были сломаны обе руки, обе ноги, несколько ребер, кровоизлияния в мозг и даже трещина в черепе. Сегодня она воспитывается в любящей приемной семье Клявиней. Терапия стволовыми клетками оказалась очень эффективной — организм восстанавливается. На еще несколько сеансов необходимо 25 тысяч евро. Семье, где воспитывается девять детей, нужна поддержка.

Семья Клявиней живет в поселке Малупе, недалеко от Алуксне. Мама Ивита — удивительный человек с добрейшим сердцем. У нее четверо своих детей и пятеро приемных. У троих приемных малышей - серьезные проблемы со здоровьем.

Ивита по образованию медик — работала ассистентом врача в поликлинике. Это было осознанное решение Ивиты и ее мужа — взять из детдома воспитанников, которые нуждаются в особой заботе и внимании.

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Пара прошла специальный курс подготовки в Латвийской ассоциации приемных семей и получила статус специализированных приемных семей, что позволяет им брать на воспитание детей с тяжелыми функциональными нарушениями.

"Мы с мужем сами из многодетных семей. Наш дом простой, но просторный. Дети — это смысл нашей жизни. И мы подумали, что нашей любви хватит на всех...", — говорит Ивита.

Старшей дочери Иеве уже 22 года - она учится в техникуме и будет специалистом по красоте. Инесе 19 лет - она давно решила, что будет изучать медицину, чтобы помогать сестре и другим детям с особыми потребностями. Янису 17 лет. Нику — 16, он был первым ребенком, которого Ивита взяла под свою опеку, чтобы у Яниса был брат и друг.

В прошлом году на семейном совете решили принять еще двух сестер. Сейчас Кейте 4 года, а младшей Ребекке - годик, она только научилась ходить самостоятельно.

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Анце взяли, когда ей было 4 месяца — она не держала голову, не сидела, ела через зонд, не улыбалась, не проявляла эмоций. Она боялась прикосновений. Хуже всего были частые эпилептические припадки, которые случались у малышки каждый день в течение первых двух лет жизни, по несколько раз в день. После приступов Анце сильно и долго плакала.

Забирая девочку в семью, Ивита с мужем знали, что у нее проблемы со здоровьем, но то, что открылось позже, было трудно вообразить.

Девочка попала в больницу c cудорогами и без сознания. Причина — перенесенное насилие: у малышки были сломаны обе руки, обе ноги, несколько ребер, многочисленные повреждения мозга, кровоизлияния в мозг и даже трещина в черепе. Зрительный нерв атрофировался, и она ослепла. Травмы были разного возраста, получены не за один раз, а за несколько…

В рамках проекта "Зеленая лампа" для девочки открыли счет помощи в благотворительном фонде BeOpen. Трагическая история Анце получила такой мощный отклик, что за неделю было собрано 36 тысяч евро. За прошедшие три года Анце сделали несколько операций по пересадке стволовых клеток в Польше, она прошла несколько долгосрочных курсов реабилитации в Словакии и в Латвии.

Терапия стволовыми клетками — это большой прорыв в области медицины: эти клетки способны превратиться в здоровые полнофункциональные нейроны и восстановить нормальную работу поражённых отделов головного мозга ребёнка. Стволовые клетки, поступая с током крови в головной мозг больного ребёнка, "приклеиваются" к уцелевшим нейронам и начинают делиться, "подражая" нормальным клеткам. Таким образом, вместе с нормальной структурой ткани головного мозга восстанавливаются и утраченные функции органа.

В случае Анце пересадка стволовых клеток оказалась эффективной, и за два года ее состояние заметно улучшилось. Cейчас она может сидеть в коляске, держит голову, её можно брать на руки, обнять, прижать к себе. Самое главное — прекратились судороги.

К сожалению, зрение малышке не вернули… Но есть надежда на частичное улучшение зрительных функций, ведь после терапии стволовыми клетками Анце теперь начала различать темноту и свет, она поворачивает голову в сторону света.

Сейчас девочке нужно начинать очередной курс терапии стволовыми клетками, но пожертвованные три года назад средства исчерпались. Очень нужна поддержка.

Чтобы проходить реабилитацию в Латвии и Словакии по предписаниям врачей, на ближайшие два-три года необходимо не менее 25 000 евро.

Как помочь Анце? Сделать звонок на телефон помощи 9 000 63 84 (1, 42 евро за звонок).

Cделать перечисление на благотворительный целевой счет фонда BeOpen (никакие проценты с этих денег не берутся). Labdarības fonds BeOpen Reģ. Nr. 50008218201 Konta nr. LV74CBBR1123215500710 SWIFT: CBBRLV22 (BluOr Bank AS) Ziedojuma mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Ancei Tētai. Благотворительный фонд BeOpen имеет статус Общественно-полезной организации (SLO), что дает благотворителям возможность получать налоговые льготы по подоходному налогу.

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