От счастливой довоенной жизни Кристины Недял не осталось ничего: дочь погибла, город разрушен. Сама она осталась без ног. И живет мечтой — вернуть возможность ходить. Для этого ей нужны бионические протезы. Обычные не годятся: ноги при взрыве оторвало слишком высоко. Бывшая жительница Мариуполя сейчас обосновалась в Латвии. Помочь со сбором необходимой на протезы суммы взялся портал Ziedot.lv.

Кристина всю жизнь прожила в Мариуполе. Вместе с мужем Сергеем работала в поликлинике: она — медицинским регистратором, он — терапевтом. Их дочь Лиза пошла в первый класс. "Я очень любила свой город. Никогда никуда не уезжала и не планировала уезжать", — вспоминает она.

Когда началось полномасштабное вторжение, им казалось, что это ненадолго — постреляют пару дней и все закончится. До 3 марта они продолжали ходить на работу. Люди обращались с обычными жалобами — у кого давление, кому нужно выписать лекарства…

3 марта в их двор впервые "прилетело", а потом постоянные обстрелы загнали всех в подвалы. Даже готовить приходилось на первом этаже подъезда. А 16 марта снаряд прилетел уже в подъезд. Стены дрожали, в подвале поднялась пыль. Семья приняла спонтанное решение уехать. С ними собрались и соседи. В одну машину втиснулось семь человек. Сергей был за рулем. Кристина, ее дочь и соседка — рядом.

Только они выехали на соседнюю улицу — в машину попал снаряд. Те, кто сидел сзади, не пострадали — их только чуть-чуть порезало осколками.

"Я помню взрыв, машину подбросило, развернуло… Когда я немного пришла в себя, то увидела, что моя дочь и соседка погибли, мужа выбросило из машины, у него оторвана рука… И лишь потом я заметила, что у меня нет ног", — вспоминает Кристина.

Ее положили на поддон из магазина и отнесли в больницу. Она успела сообщить, как ее зовут и где работает — и потеряла сознание. Очнулась в реанимации, в подвале больницы, где ей сделали операцию. Несколько дней, пока она была без сознания, Сергей думал, что жена тоже погибла.

"В больнице нас нашли родственники бывшего мужа. Мы рассказали, где все произошло, пошли туда, забрали тело дочки и похоронили ее", — Кристина рассказывает это спокойно и как будто безучастно, но потом начинает плакать.

В конце марта российские медики вывезли их в Макеевку, оттуда они попали в Россию, а потом им удалось выехать в Латвию, где супруги получили всю возможную медицинскую помощь.

Раны на ампутированных ногах заживают медленно. Молодая женщина страдает от мучительных болей. В особо трудные дни ей вызывают "неотложную помощь". А пока непростая задача просто прожить каждый новый день… "Я поставила себе целью встать на ноги и начать ходить. Не знаю, как дальше сложится моя судьба, не думала пока об этом", — говорит Кристина.

В Латвии бионических протезов не делают, но супругам готова помочь военная клиника в округе Колумбия (США). Там берутся изготовить и установить легкие инновационные протезы как для Кристины, так и для Сергея.

Вместе с необходимыми регулировочными манипуляциями протезы стоит 150 000 евро. Эта сумма позволит женщине легко передвигаться, а ее мужу — возобновить работу врачом.

Помочь в сборе взялся портал Ziedot.lv. Если не удастся собрать всю сумму, то благотворительная организация надеется оказать помощь хотя бы одной Кристине — на это требуется 80 тысяч евро. На сегодня собрано около 60 тысяч евро.

Без помощи добрых людей никак не справиться. Промедление в сборах сильно сказывается на психологическом состоянии Кристины.

Сделать пожертвование можно ЗДЕСЬ. Как только необходимую сумму удастся собрать - ziedot.lv переведет ее напрямую на счет клиники.

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