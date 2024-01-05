В конце прошлого года в Латвию прибыли первые новые электропоезда чешского производителя Škoda Vagonka, однако сам факт их наличия омрачили возникшие в январе 2024 года технические проблемы: многие рейсы были отменены, некоторые поезда отставали от расписания на час. В связи с этим Министерство сообщения и Pasažieru vilciens договорились о том, что пассажиры, оказавшиеся в неприятной ситуации, когда поезд опаздывает или вовсе отменен, могут запросить компенсацию. О том, как это сделать, порталу Delfi пояснили в компании Pasažieru vilciens (теперь известна как Vivi).

Председатель правления Pasažieru vilciens Роджерс Янис Григулис подчеркнул, если прибытие или отправление поезда задерживается, пассажиры имеют право на компенсацию потраченных на билет денег.

Самое важное в такой ситуации — сохранить билет на поезд и другие документы, обосновывающие объем запрашиваемой компенсации.

Григулис отметил, что обычно пунктуальность Pasažieru vilciens является самой высокой в Европейском союзе (ЕС). Так, в 2023 году 98,3% поездов отправились со станций и прибыли на них в соответствии с расписанием. К сожалению, из-за технических причин в последние дни некоторые рейсы, которые выполнялись новыми поездами Škoda Vagonka, опаздывали или отменялись.

"Мы однозначно стоим на стороне наших пассажиров и ищем пути решения этой ситуации в целом. В то же время, в соответствии с нормативными актами, мы готовы компенсировать пассажирам их прямые убытки. Хочу подчеркнуть, что возместить эти убытки мы потребуем у Škoda Vagona, чтобы не пострадал бюджет предприятия и государства", — пояснил Григулис.

Как и в авиации, в сфере железнодорожных пассажирских перевозок права потребителей на возмещение убытков в случае опоздания или отмены поезда являются урегулированными. Уже с 2012 года в Pasažieru vilciens был разработан порядок, согласно которому клиенты могут потребовать компенсацию.

Что нужно для получения компенсации?



Есть два способа, как получить обратно потраченные на билет деньги: подать заявление в электронном виде или лично в Центр обслуживания клиентов Pasažieru vilciens на Рижском центральном вокзале, а также оставить заявление и необходимые документы в одной из касс Pasažieru vilciens.

Распечатанные формы для заявлений доступны в кассах и Центре обслуживания клиентов Pasažieru vilciens. Их можно скачать и на сайте предприятия. Также можно отправить заявление по почте на адрес Pasažieru vilciens, улица Персес 8, Рига, LV-1011.

На сайте форму можно найти в разделе Saziņai (Контакты), где нужно выбрать опцию Naudas atgriešana (Возврат денег), указать имя и фамилию, номер телефона и адрес электронной почты. Если в случае опоздавшего или отмененного рейса не возникли дополнительные расходы, помимо билета на поезд, в сообщении нужно указать, на какой банковский счет должны быть возвращены деньги. К заполняемой форме также необходимо прикрепить скан, скриншот или фотографию купленных билетов.

В свою очередь, если возникли дополнительные расходы, в сообщении нужно кратко описать ситуацию. Например: "Я ехал из Юрмалы в Ригу, чтобы потом быстрее добраться до аэропорта, но поезд был отменен. Использовал услуги такси, чтобы успеть на самолет".

Кроме того, к форме обязательно нужно прикрепить как билеты на конкретный поезд, так и копии других подтверждающих оплату документов — чек из такси или билет на другой вид транспорта.

В случае возникновения дополнительных вопросов пассажиры могут связаться с Центром обслуживания клиентов, позвонив по бесплатному телефону 80007600.

Все заявления, согласно нормативным актам и внутренним процедурам, Vivi рассматривает и оценивает как можно скорее, однако срок рассмотрения не превышает 14 дней.

В сложных ситуациях срок рассмотрения заявления может быть продлен до 30 дней в соответствии с Законом о заявлениях. В таких случаях Pasažieru vilciens проинформирует клиента о продлении срока и ожидаемом времени предоставления ответа.

Кроме того, пассажирский перевозчик напоминает, что за оповещениями об изменениях в движении поездов можно следить на сайте www.vivi.lv, в мобильном приложении Vivi Latvija и на странице Vivi в социальной сети X (ранее Twitter).

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