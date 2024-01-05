Председатель правления Pasažieru vilciens Роджерс Янис Григулис подчеркнул, если прибытие или отправление поезда задерживается, пассажиры имеют право на компенсацию потраченных на билет денег.
Самое важное в такой ситуации — сохранить билет на поезд и другие документы, обосновывающие объем запрашиваемой компенсации.
Григулис отметил, что обычно пунктуальность Pasažieru vilciens является самой высокой в Европейском союзе (ЕС). Так, в 2023 году 98,3% поездов отправились со станций и прибыли на них в соответствии с расписанием. К сожалению, из-за технических причин в последние дни некоторые рейсы, которые выполнялись новыми поездами Škoda Vagonka, опаздывали или отменялись.
"Мы однозначно стоим на стороне наших пассажиров и ищем пути решения этой ситуации в целом. В то же время, в соответствии с нормативными актами, мы готовы компенсировать пассажирам их прямые убытки. Хочу подчеркнуть, что возместить эти убытки мы потребуем у Škoda Vagona, чтобы не пострадал бюджет предприятия и государства", — пояснил Григулис.
Как и в авиации, в сфере железнодорожных пассажирских перевозок права потребителей на возмещение убытков в случае опоздания или отмены поезда являются урегулированными. Уже с 2012 года в Pasažieru vilciens был разработан порядок, согласно которому клиенты могут потребовать компенсацию.
Что нужно для получения компенсации?
Есть два способа, как получить обратно потраченные на билет деньги: подать заявление в электронном виде или лично в Центр обслуживания клиентов Pasažieru vilciens на Рижском центральном вокзале, а также оставить заявление и необходимые документы в одной из касс Pasažieru vilciens.
Распечатанные формы для заявлений доступны в кассах и Центре обслуживания клиентов Pasažieru vilciens. Их можно скачать и на сайте предприятия. Также можно отправить заявление по почте на адрес Pasažieru vilciens, улица Персес 8, Рига, LV-1011.
На сайте форму можно найти в разделе Saziņai (Контакты), где нужно выбрать опцию Naudas atgriešana (Возврат денег), указать имя и фамилию, номер телефона и адрес электронной почты. Если в случае опоздавшего или отмененного рейса не возникли дополнительные расходы, помимо билета на поезд, в сообщении нужно указать, на какой банковский счет должны быть возвращены деньги. К заполняемой форме также необходимо прикрепить скан, скриншот или фотографию купленных билетов.
В свою очередь, если возникли дополнительные расходы, в сообщении нужно кратко описать ситуацию. Например: "Я ехал из Юрмалы в Ригу, чтобы потом быстрее добраться до аэропорта, но поезд был отменен. Использовал услуги такси, чтобы успеть на самолет".
Кроме того, к форме обязательно нужно прикрепить как билеты на конкретный поезд, так и копии других подтверждающих оплату документов — чек из такси или билет на другой вид транспорта.
В случае возникновения дополнительных вопросов пассажиры могут связаться с Центром обслуживания клиентов, позвонив по бесплатному телефону 80007600.
Все заявления, согласно нормативным актам и внутренним процедурам, Vivi рассматривает и оценивает как можно скорее, однако срок рассмотрения не превышает 14 дней.
В сложных ситуациях срок рассмотрения заявления может быть продлен до 30 дней в соответствии с Законом о заявлениях. В таких случаях Pasažieru vilciens проинформирует клиента о продлении срока и ожидаемом времени предоставления ответа.
Кроме того, пассажирский перевозчик напоминает, что за оповещениями об изменениях в движении поездов можно следить на сайте www.vivi.lv, в мобильном приложении Vivi Latvija и на странице Vivi в социальной сети X (ранее Twitter).