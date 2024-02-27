С 1 по 8 марта в Риге пройдет IV Международный фестиваль документального кино Artdocfest/Riga. В Splendid Palace двух конкурсных программы представят 29 лучших документальных фильмов региона и мира, а также несколько спецпоказов и ночь кино. В арт-пространстве Zuzeum зрителей ждут три бесплатных тематических программы. Приедут создатели многих картин. В жюри — Чулпан Хаматова, Виестур Кайриш и Адам Михник. Рассказываем, где и что будет.

В кинотеатр Splendid palace в эти дни съедутся кинематографисты со всего мира. Зрители и международное жюри увидят две основных конкурсных программы — Artdocfest Open и "Балтийский фокус". В этом году в фестивале примут участие и две картины латвийских режиссеров.

И в этом году дополнительной площадкой фестиваля станет арт-пространство Zuzeum, где пройдут симпозиумы и три программы "Украина превыше всего", "Мир в войне" и ArtDoc&ProArt — артхаус в документалистике, эксперименты в развитии киноязыка со всего мира. Вход на эти показы — бесплатный. Надо лишь зарегистрироваться на сайте Zuzeum.

Кино от Латвии



Программа

Программа "Балтийский фокус" — взгляд из Балтии на мир со всеми его конфликтами, надеждами, победами и поражениями. В этом году латвийское кино в ней представят две картины.

"Подниекс о Подниексе. Свидетель времени" — 1 марта в 19.00 в Splendid Palace.

В созданную Антрой Цилинской и Анной Видулеей на студии Юриса Подниекса картину войдут найденные интервью, ранее неопубликованные дневниковые записи, фотографии и отрывки из фильмов легендарным режиссером. Подниекс умел прямо и остро говорить о времени, обществе, личности и нации, находя в истории ответы на сложные вопросы истории и поощряя рост самоуважения своего народа.

"Могильщики" — 5 марта в 20.30 в Splendid Palace

Короткометражная картина Ивара Звиедриса расскажет о могильщиках — людях, которые готовят нам последнее пристанище. Представители этой древней профессии наследуют знания и навыки нескольких поколений — не только в рытье ям, но и в богатой кладбищенской культуре Латвии, где встречаются традиции разных веков. Самые опытные могильщики имеют по 5 000 штампов за работу, что эквивалентно населению одного города Латвии.

Фильмы, посвященные Украине

В этом году фестиваль Artdocfest/Riga представит в разных программах около 20 фильмов об Украине — борьбе за свободу, людях, которые были вынуждены покинуть свои дома и встать на защиту Родины.

Foto: Kadrs no filmas

"Немного чужая" — 3 марта в 18.00 и 8 марта в 20.30 в Splendid Palace.

Показанная на Берлинском фестивале картина — личная история режиссера. Родившаяся в обрусевшем Мариуполе Светлана Лищинская исследует колонизированную часть своего сознания и пытается найти ответы на вопрос, как советский тоталитаризм и русификация повлияли на отношения в ее семье, состоящей из четырех поколений женщин.

"Фото на память" — 4 марта в 18.30 в Splendid Palace.

Фильм предлагает эссе о войне с позиции трех поколений женщин. Между Ольгой, ее матерью — патологоанатомом морга — и бабушкой проходят видеозвонки. Они переплетаются с фотографиями и видеозаписями семейного архива, новостными репортажами и коллективными образами из украинской истории прошлого века. Получился очень личный фильм, который связывает агрессию на Донбассе с разрушениями Второй мировой войны.

Фильмы разных стран



В программе Artdocfest Open представлены 20 картин, отобранных со всего мира. Все они содержат личные и коллективные воспоминания, способные вызвать очень сильные эмоции.

"Синий Пеликан" (Венгрия) — о трех парнях, которым после падения железного занавеса удалось подделать билеты на поезд в Западную Европу, но оказалось, что у свободы есть цена. "Текстура лжи" (Израиль, Сербия) — одиссея о семье, любви, лжи, предательстве и всем, что с этим связано. "Пиблокто" (Россия) — шаманский ритуал или уникальная медитация на смерть в изоляции от внешнего мира, наблюдения за повседневной жизнью людей на Чукотке. "Дело Дмитриева" (Нидерланды) — истории осужденного за поиск братских могил погибших от сталинского террора.

Ночь кино

2 марта с 22.00 до 5.00 в Splendid Palace фестиваль предлагает посмотреть за одну цену сразу пять фильмов и провести время в творческой атмосфере в сопровождении диджея. Можно прийти, уйти, остаться, посидеть в баре, пообщаться.

23.00 — "Аборт страны" — обнаженная во всех смыслах героиня поделится своими мыслями о судьбах мира и отношением к этому ее близких.

23.35 — "Писюши" — Геи из Беларуси пытаются жить в стране, где их существование отрицается. Они создают параллельную реальность, наполненную алкоголем и вечеринками.

2.00 — "Аламан" — Древняя кочевническая игра с преследованием забойного скота, напоминающая практики на арене международной политики.

2.15 — "Последнее лето" — Ни свободная любовь, ни кулачные бои, ни другие удовольствия не спасают молодежь Москвы от крушения иллюзий.

3.35 — "Вика!" — Вдохновляющая ода празднованию жизни до последнего часа.

Кино в арт-центре Zuzeum

На этой площадке можно посмотреть бесплатно три программы фестиваля, зарегистрировавшись на сайте арт-пространства.

Foto: Kadrs no filmas

Программа Artdoc&ProArt — 1 марта 14.00 в Zuzeum

Уникальные произведения современного киноискусства, рассказывающие об уникальных творческих личностях и процессах разных стран. За пределами этого фестиваля вряд ли когда удастся заглянуть в этот таинственный и весьма закрытый мир. Например, фильм "Встреча со временем" (Германия) расскажет о легендарном фотографе Михаэле Ритце, летописце ФРГ и ГДР, авторе знаковых свидетельств Освенцима и политических всплесков 1968 года.Посмотреть программу можно бесплатно, зарезервировав билет на сайте Zuzeum.

Программа "Украина надо всем" — 2 марта в Zuzeum

Программа "Мир в войне" — 3 марта в Zuzeum

В программе "Мир в войне" представлено много фильмов о современной России — эмиграцию в постсоветские страны, философское переосмысление своего места, разрыв поколений и борьбы за мир. Особое внимание в связи со смертью Алексея Навального привлекает картина живущей в Нидерландах Марии Новиковой "Россия против адвокатов" — о борьбе правозащитников за справедливость в тоталитарной среде.

Спецпоказы

В рамках спецпоказов вне конкурса зрители увидят пять ярких картин.

Foto: Kadrs no filmas

"Жизнь и смерть Рождественской елки" — 7 марта в 19.00 в Splendid Palace

Свою премьеру фильм пережил на "Черной ночи" (PÖFF) в Эстонии, где невероятно понравился зрителям. Режиссер наблюдает за двумя разными сообществами — в Дании и Грузии, — занимающимися производством новогодних елок. Семена шишек собирают каждую осень в Грузии, иногда рискуя жизнью, и продают датчанам, которые 7 лет выращивают саженцы и продают по всей Европе…

Информация о покупке билетов и сеансах — на странице фестиваля в Facebook и Instagram, а также — на сайте фестиваля и на сайте www.splendidpalace.lv.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!