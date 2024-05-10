В четверг, 9 мая, состоялось заседание суда по делу о запрете Рижской думой пикета в поддержку палестинцев, который движение "За свободную Палестину" (Par brīvu Palestīnu) планировало провести 6 января напротив здания Кабинета министров. Активисты движения подали заявление в Административный окружной суд, чтобы оспорить правомерность запрета январской протестной акции. Решение по этому делу будет оглашено в конце мая.

Получив оценку спецслужб, указывающую на возможные угрозы общественной безопасности во время проведения пикета, исполнительный директор Риги Янис Ланге принял решение запретить мероприятие.

Активисты "За свободную Палестину" решили обжаловать решение думы в суде. Дело рассматривала судья Административного окружного суда Рудите Мигла. Заявление подал представитель "За свободную Палестину" Оливерс Берзс. В качестве свидетеля в суде также находилась одна из представителей организации Дарта Треймане, которая должна была обеспечивать порядок на январском пикете.

В свою очередь, Рижскую думу в суде представляла руководитель Отдела правового обеспечения администрации Илзе Гултмане. На стороне ответчика выступали и представители СГБ, пожелавшие сохранить анонимность. Поддержать движение "За свободную Палестину" пришли около 15 человек.

Активист Оливерс Берзс заявил, что "За свободную Палестину" считает решение столичной думы противоправным. По его словам, самоуправление при отказе на проведение мероприятия указало на отсутствие у активистов опыта в организации пикетов. "Однако такого условия при подаче заявки на мероприятие нет. В законе этого нет, это превышает законные требования к заявителю. Наличие рисков не зависит от опыта пикетирующего", - подчеркнул Берзс. Между тем, Гултмане заявила, что опыт - это один из критериев, который оценивает дума.

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