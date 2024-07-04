5 и 6 июля в Цесисе пройдет юбилейный 10-й Фестиваль общения Lampa – в программе 340 мероприятий от 245 организаторов. Темы - самые разные. В том числе неудобные и противоречивые. Вход на фестиваль бесплатный для всех, кому есть, что сказать, и кто готов слушать. Мы собрали полезные советы для тех, кто собрался ехать. А кто не собрался, могут многие события посмотреть онлайн. Только юбилейный торт дистанционно не попробуете.

Как обычно, каждый участник может выбрать любой день и разработать программу на свой вкус и загрузить свое личное расписание из 340 мероприятий - свой выбор можно загрузить во вкладку " Mana programma ". Русская редакция портала Delfi уже предлагала свой выбор для тех, у кого нет времени исследовать всю широту выбора — здесь. В частности, в мероприятиях "Палатки плохого соседа" примет участие глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская - ей можно будет хадать вопросы. А два очень ярких мероприятия приедут в Цесис из Даугавпилса, который будет исправлять имидж "пороховой бочки". Заинтриговали? А теперь — поехали!

Где купить билет?

Билетов нет, но есть возможность сделать пожертвование на развитие фестиваля, а взамен получить на память значок СИЛЫ LAMPA. Но по-прежнему Lampa была, есть и будет бесплатной — для каждого и в любом формате! Фестиваль будет доступен людям с ограниченными возможностями — будет обеспечена возможность подъезда колясочников (все предварительно проверено и объезжено), на ряде дискуссий работает сурдоперевод и текстовая транскрипция в реальном времени.

Условия посещения

Можно приехать в Цесис, также многие мероприятия можно наблюдать в прямом эфире на сайте фестиваля или впоследствии в записи – на сайтах фестиваля, LMT и TV24.

На территории фестиваля нельзя:

зажигать открытый огонь;

употреблять наркотические вещества;

осуществлять любую коммерческую или рекламную деятельность, заранее письменно не согласованную с администрацией фестиваля;

своим поведением мешать другим посетителям или угрожать чьей-либо безопасности;

ломать собственность других посетителей фестиваля или местных жителей;

посетителям моложе 16 лет нельзя находиться на территории фестиваля без совершеннолетнего сопровождающего с 22:00 до 8:00.

Место проведения

Место встречи изменить нельзя — фестивальные площадки расположатся вокруг Цесисского замкового парка.

Как добраться и стоянки в Цесисе

5 и 6 июля билеты на междугородние автобусы или поезд рекомендуется покупать своевременно. Наряду с обычными железнодорожными рейсами по маршруту Рига — Цесис — Рига, AS Pasažieru vilciens также обеспечит дополнительные рейсы:

Добраться до Цесиса, в пятницу, 5 июля, кроме поездов по расписанию, можно дополнительным рейсом в 13.30.

В обратную сторону в расписание будут добавлены поезда — в 15.37 и 23.55.

В субботу, 6 июля, из Риги в Цесис отправятся добавочные поезда в 8.51 и 13.30.

Обратные поезда отправятся из Цесиса поезд отправится в 15.37 и 23.55.

Для тех, кто решит приехать на машине, в городе будут доступны несколько бесплатных парковок - Valmieras ielā 2, площадь на углу улиц Valmieras un Dzintara ielu, Uzvaras bulvārī 22, угол Kaļķu и Apšu, Pļavas ielā 5 и площадь на углу Niniera и Ceriņu ielas (стоянка закрыта в дождь). Однако надо учитывать, что количество мест на парковках в Цесисе ограничено. Возможно, придется припарковать автомобиль подальше от мест проведения фестиваля.

Некоторые улицы в центре города будут закрыты для движения. Карта ограничения транспортного движения.

В группе на Facebook "Ночевка и транспорт" — возможность договориться о попутчиках и найти жилье, если у кого-то есть свободные места.

Где заночевать?

Большинство гостиниц и аппартаментов Цесиса на эти дни выкуплены за год. Но настоящий фестиваль немыслим без палаточного городка! И в этом году LAMPA предлагает бесплатно разместиться в палаточном городке — во дворе Цесисского детско-юношеского центра на улице Берзайнес, 4. Палаточный городок будет открыт 5 июля с 10.00 до 12.00 7 июля.

Палаточный городок будет оборудован санитарными удобствами и раковинами. В палаточном городке также предусмотрен и охранник, но лучше лично позаботиться о своих вещах — организаторы фестиваля не берут на себя такую ответственность. Придется самостоятельно позаботиться о палатках и спальниках. Регистрация в палаточном городке состоится по прибытии на место.

Карта и программа фестиваля в телефоне

Программу фестиваля и карту можно легко просмотреть на телефоне — в приложении Sarunu festivāls LAMPA (доступна только версия на латышском языке в App store и Google Play) или на веб-сайте; также карты часто можно будет увидеть в городской среде Цесиса.

Однако, чтобы не растеряться в широком предложении и насладиться фестивалем как личным приключением, призывают изучить программу составить свою программу с помощью инструмента "Моя программа", который можно найти на веб-сайте.

А будет что поесть и попить?

Как всегда, фестиваль радует вас широким выбором блюд и напитков, в частности для вегетарианцев и веганов. На карте фестиваля есть расположение зон питания.

В точках водоснабжения можно бесплатно пополнить свои бутылки для воды. Для заботы об окружающей среде система депозитной посуды LAMPA расширяется. Будут депозитные стаканы как для холодных, так и для горячих напитков. В тестовом режиме опробуют и депозитные тарелки-блюдца. Приплатив 2 евро за каждую посудину, посетитель может использовать ее несколько раз или обменять на чистую. А в итоге вернуть посуду в приемном пункте и получить назад депозит. Или пожертвовать деньги на фестиваль, оставив посудины в предусмотренных для этого ящиках. При сильном желании посуду можно взять с собой домой на память о фестивале!

А детям будет интересно?

Все два дня для детей будет организована miniLAMPA с разнообразной программой для детей — от театра до познавательных активностей. Детям расскажут о лесах и космосе, познакомят их с устройством ЕС, обучат цирковым трюкам. Правда, совсем оставить детей не получится. Подростков ждет увлекательная программа на Риестукалнсе.

А можно взять с собой собаку?

Да, фестиваль можно посетить и четвероногим другом, но при условии, что он умеет себя вести на людях и не боится находиться в местах скопления людей. Собака должна всегда быть на привязи и, при необходимости, с намордником. Пожалуйста, уважайте других посетителей, убирая за своей собакой, если это необходимо, а также уважайте других посетителей и собак.

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