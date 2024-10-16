Как сообщил в сети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сегодня в Одессу с необъявленным визитом прибыли министры иностранных дел Северо-Балтийской восьмерки (Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии и Исландии).

По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, на встрече речь шла об усилении обороноспособности и энергетической устойчивости Украины накануне зимы. Также Сибига проинформировал коллег о плане победы президента страны Владимира Зеленского и о формуле мира.

Welcomed my Nordic-Baltic Eight counterparts 🇸🇪🇩🇰🇪🇪🇫🇮🇮🇸🇱🇻🇱🇹🇳🇴 in Odesa. Discussed strengthening Ukraine’s defense and energy resilience ahead of winter. Informed about @ZelenskyyUa’s Victory Plan and the Peace Formula. We do appreciate our friends’ leadership and strong support. pic.twitter.com/YizPlbRz8Z — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 16, 2024

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже так же в соцсети Х сообщила, что делегация министров восьмерки отдала дань уважения Мемориалу павших защитников Украины, посетила военный госпиталь, встретилась с командующим Военно-морскими силами, Генеральным прокурором и экспортерами сельхозпродукции.

Odessa, #Ukraine : together with #NB8 ministers and @andrii_sybina, I paid respects at the Memorial of Fallen Defenders, visited Military Hospital, met the Commander of 🇺🇦Navy, the Prosecutor General, agricultural exporters.

🇪🇪🇩🇰🇫🇮🇮🇸🇱🇻🇱🇹🇳🇴🇸🇪 #StandWithUkraine until victory. pic.twitter.com/U70yVuNdRX — Baiba Braže (@Braze_Baiba) October 16, 2024

"Мы начали визит с почтения памяти погибших воинов и посещения военного госпиталя, там мои иностранные коллеги общались с ранеными защитниками. От руководства учреждения получили информацию о конкретных потребностях, и надеюсь, мои коллеги их удовлетворят. Мы также обговорили возможности усиления поддержки Украины, защиту наших людей, в частности, в Одессе и регионах, защиту портов и энергетики. А также привлечение российских преступников к ответственности", — сообщил Андрей Сибига.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !