Как сообщил в сети Х министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сегодня в Одессу с необъявленным визитом прибыли министры иностранных дел Северо-Балтийской восьмерки (Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии и Исландии).
По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, на встрече речь шла об усилении обороноспособности и энергетической устойчивости Украины накануне зимы. Также Сибига проинформировал коллег о плане победы президента страны Владимира Зеленского и о формуле мира.
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже так же в соцсети Х сообщила, что делегация министров восьмерки отдала дань уважения Мемориалу павших защитников Украины, посетила военный госпиталь, встретилась с командующим Военно-морскими силами, Генеральным прокурором и экспортерами сельхозпродукции.
"Мы начали визит с почтения памяти погибших воинов и посещения военного госпиталя, там мои иностранные коллеги общались с ранеными защитниками. От руководства учреждения получили информацию о конкретных потребностях, и надеюсь, мои коллеги их удовлетворят. Мы также обговорили возможности усиления поддержки Украины, защиту наших людей, в частности, в Одессе и регионах, защиту портов и энергетики. А также привлечение российских преступников к ответственности", — сообщил Андрей Сибига.