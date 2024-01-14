"Надеюсь, я больше никогда не увижу ничего подобного в своей практике", — эмоционально заявила в суде ветеринар, присутствовавшая при эвтаназии лошади в Елгавском крае. Лошадь по кличке Палмера страдала от хронического заболевания — лимфангита — и нуждалась в ежедневном уходе. В день эвтаназии владелица Палмеры отправилась в паломничество.

В связи со сменой судьи процесс по делу о жестоком обращении с лошадью рассматривается повторно спустя более чем полгода.

Как и прежде, подсудимая Олвия Паукште не признает своей вины и не понимает, в чем ее обвиняют. Она обвиняется по статье 230.1 Уголовного закона — жестокое обращение с животным, повлекшее смерть, увечье или пытки животного.

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