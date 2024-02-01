По качеству жизни Рига уступает Таллину, Вильнюсу и многим другим европейским городам, свидетельствуют результаты новейшего исследования Еврокомиссии. Большинство рижан не верит в честность муниципальных властей, а каждая третья женщина в латвийской столице боится поздно вечером выходить на улицу.

Небезопасно и неудобно

Каждый третий рижанин убежден, что за последние пять лет качество жизни в его городе ухудшилось, еще почти столько же — не видит изменений. Каждый седьмой рижанин за последний год становился жертвой разбоя или нападения. Треть рижан испытывают проблемы с оплатой счетов.