По качеству жизни Рига уступает Таллину, Вильнюсу и многим другим европейским городам, свидетельствуют результаты новейшего исследования Еврокомиссии. Большинство рижан не верит в честность муниципальных властей, а каждая третья женщина в латвийской столице боится поздно вечером выходить на улицу.
Небезопасно и неудобно
Каждый третий рижанин убежден, что за последние пять лет качество жизни в его городе ухудшилось, еще почти столько же — не видит изменений. Каждый седьмой рижанин за последний год становился жертвой разбоя или нападения. Треть рижан испытывают проблемы с оплатой счетов.
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