Публикация журналиста Арманда Пуче о школах нацменьшинств, в которой он использует сравнения со свиньями, нарушает Кодекс этики СМИ. Такое решение принял Латвийский совет по этике в медиа (Latvijas Mediju ētikas padome).

Статья Пуче "Сейчас 20% всех латвийских школьников не учатся в латышских школах. Латвия за это платит" ("Šobrīd 20% no visiem Latvijas skolēniem nemācās latviešu skolās. Latvija par to maksā") была опубликована 12 декабря на сайте la.lv.

В ней автор, в частности, пишет (перевод Delfi): "Там, где есть свиньи, обычно приходится сталкиваться со свинством. А наши свиньи — это та часть общества, которая привыкла к свинству в этой стране. Как и полагается свиньям! Мы даже позволяем нашим свиньям быть настолько свинскими, что любое другое живое существо в свинарнике или в загоне в какой-то момент думает: так делают только свиньи… Забившись в свинарник по уши, свиньи называют свиньями всех вокруг — свиньи, полагая, что свинство как таковое вовсе не свинство. Свинья смотрит тебе в глаза и говорит: "Сам ты свинья". (В оригинале: "Kur ir cūkas, tur parasti nākas saskarties ar cūcībām. Un mūsu cūkas ir tā sabiedrības daļa, kas šajā valstī ir pieraduši cūkoties. Kā tādi cūkas! Mēs savām cūkām pat ļaujam būt tik cūciskām, ka jebkura cita dzīvā radība kūtī vai aplokā kādā brīdī nodomā — ka tikai cūkas tā dara… Izvārtījušās vircā līdz acīm, cūkas saka, ka visi citi ir cūkas, pieņemot, ka cūcība kā tāda nav nemaz cūciska. Cūka tev skatās acīs un saka — tu pats esi cūka.")

Проверку статьи в связи с потенциальным разжиганием межнациональной розни проводила Служба государственной безопасности. В итоге ни СГБ, ни Госполиция не обнаружили в тексте каких-либо нарушений или потенциального разжигания вражды. Сейм также отклонил запрос оппозиционной партии "Стабильность!" к министру внутренних дел Рихарду Козловскису ("Новое Единство") с требованием дать оценку статье Пуче.

6 февраля свою оценку публикации дал Латвийский совет по этике в медиа, который рассматривал заявление журналиста RusLSM Алексея Дунды. "Несмотря на то, что публикация посвящена болезненной теме, актуальной и значимой для многих жителей Латвии, в том числе и для автора, есть несколько аспектов которые следует оценивать критически. Судя по всему, статья была написана под влиянием сильных эмоций. Несомненно, авторы имеют право использовать выразительные и провокационные средства, но есть пределы, за которыми публикация теряет журналистское качество и превращается в эмоциональный выплеск, который не раскрывает тему, а грубо оскорбляет часть читателей. В этом случае в публикации содержатся дегуманизация, призывы к дискриминации, обобщения, предрассудки и непропорциональные оскорбления: это набор признаков языка вражды", — отмечает Совет.

Редакция, по мнению совета, не оценила соответствие публикации профессиональным стандартам и фактически нарушила требования трех пунктов кодекса этики: "Добросовестность", "Запрет на дискриминацию и разжигание вражды" и "Уважение". Все восемь членов совета единогласно поддержали это решение.

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