Несмотря на призывы Музея оккупации Латвии сохранить в государственной собственности бывшее здание КГБ ЛССР, или так называемый Угловой дом на улице Бривибас, 61, Кабинет министров решил во вторник выставить здание на продажу, сохранив при этом арендные отношения с Музеем оккупации, экспозиция которого занимает 8% здания.

Министерство культуры проинформировало сегодня правительство о техническом состоянии Углового дома, необходимых неотложных работах и их стоимости, чтобы принять решение о дальнейших действиях с объектом.

Руководитель Музея оккупации Солвита Виба призвала сегодня еще не решать судьбу здания, а обсудить его дальнейшее использование. По ее словам, музею хватает помещений, которые он использует, но потенциально в здании могут работать и другие мемориальные и неправительственные организации.

Однако премьер-министр Эвика Силиня призвала не откладывать решение, поскольку в противном случае здание будет находиться в нынешнем состоянии еще десять лет, что поставит под угрозу существование музея. "Это худший сценарий", — сказала она.

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