"За каждый километр, который вы проедете по дорогам Латвии, придется платить пошлину!" - такая новость на прошлой неделе встревожила многих. Некоторые пользователи соцсетей проявили осведомленность, сообщив, что изменения вступят в силу со следующего года. Это еще больше разогрело возмущение читателей. Что на самом деле?