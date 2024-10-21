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"За каждый километр, который вы проедете по дорогам Латвии, придется платить пошлину!" - такая новость на прошлой неделе встревожила многих. Некоторые пользователи соцсетей проявили осведомленность, сообщив, что изменения вступят в силу со следующего года. Это еще больше разогрело возмущение читателей. Что на самом деле?

В Минсообщения Delfi разъяснили, что плата за проезд по автодорогам и вправду будет применяться исходя из километража. Но не для всех.

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