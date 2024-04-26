Дайнис с радостью видел бы своего сына в форме сборной Латвии, однако жизнь сложилась таким образом, что перспективный 19-летний Кристерс Штейнбергс защищает ворота в составе сборной Дании. Он уже успел дебютировать во взрослой сборной, а в этом сезоне в Швеции, играя вместе с Карлисом Чуксте и Миксом Индрашисом, делал первые шаги в профессиональном хоккее. Вратарём родом из Риги уже интересовались более чем десяток команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и, возможно, этим летом датчане смогут гордиться выбранным на драфте вратарём. Из Риги.

Еще до чемпионата мира, на тот момент всего лишь 18-летний Штейнбергс был заявлен на многие проверочные матчи сборной Дании, а дебютировал в команде прошлой зимой, когда во время матча в рамках турнира Deutschland Cup помог своей сборной одержать разгромную победу со счетом 6:1 над Австрией. 17 из 18 отраженных бросков в тот день обеспечили Кристеру награду лучшему игроку.

До этого Кристерс был стабильным игроком основного состава сборных Дании U-18 и U-20, представляя их на нескольких чемпионатах мира, а возможность дебютировать за взрослую сборную была признанием прогресса юного голкипера. Это невозможно не заметить.

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