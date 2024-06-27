Поздним вечером 20 июня 2013 года в Рижском замке произошел пожар, из-за чего коллекции Латвийского национального исторического музея (ЛНИМ) пришлось перевезти. Всего ЛНИМ пережил несколько переездов — и сейчас экспонаты находятся в музейном хранилище в Пардаугаве. Этой осенью, спустя одиннадцать лет, музей планирует вернуться в свои помещения в Рижском замке.
Напомним, что один из самых разрушительных пожаров в новой истории Латвии произошел во время реконструкции, которая началась в декабре 2012 года. Сначала площадь пожара составляла 50-100 метров, но пламя быстро распространилось по всей крыше. На тушение пожара были мобилизованы все силы ГПСС Рижского региона, а также привлечен буксир Рижского свободного порта, который отодвинул от причала прогулочный кораблик, мешавший забору воды из Даугавы.
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