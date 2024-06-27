Россия зависит от Китая, но Пекин хотел бы завершения российско-украинской войны. В Кремле политика Пекина вызывает раздражение. Соблюдение банковских санкций — инструмент давления Китая на Россию. Война интересует Китай с разных сторон, а Россия показывает ему, как не надо вести дела. Визит Путина в Корею и Вьетнам не повлияет на российско-китайские отношения сейчас, но при случае Путину в Пекине все припомнят. Западу нечем привлечь на свою сторону глобальный Юг. О парадоксальных отношениях России и Китая Delfi рассказал российский оппозиционер в изгнании, экономист Владислав Иноземцев. Последние годы он постоянно следит за российско-китайскими политическими и экономическими связями.

- Как вы оцениваете противодействие Китая Швейцарской мирной конференции по Украине? Это помощь Путину или какая-то своя собственная игра?

- Китай жестко противостоял "Саммиту мира". Cледует признать, что Пекину удалось отговорить от участия в нем значительное число стран. У него явно имеются серьезные альтернативные планы, которые нельзя сбрасывать со счетов. Китайцы не собираются просто ждать, когда Запад примет решение, чтобы потом его поддержать.

И это не определяется какой-то особенной дружбой с Путиным. У Китая есть свои задачи. Он намерен строить биполярный мир, в котором он – один из полюсов, а Россия – его верный вассал и сателлит. И ему абсолютно не нужно, чтобы Запад принуждал Москву к миру. Он, веротяно, сам бы хотел ее к нему принудить, но только совершенно не в том формате и не с теми участниками, в котором и с которыми это пытались сделать в Швейцарии.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!