От Даугавпилса до Беларуси — километров тридцать. На границе в этом году достроят забор, чтобы поставить преграду перед беженцами. Не похоже, чтобы кто-то из сельских жителей их сильно боялся: дети гуляют без присмотра, отдыхающие принимают СПА-процедуры на приграничном курорте. О том, что "может прилететь", здесь не думают. Обитателей приграничных хуторов больше заботят закрытие школ, плохие дороги и прерывающаяся связь. Ну, и цены: зубы лечат в Беларуси или… "складывают на полку". В последние дни лета портал Delfi побывал в Аугшдаугавском крае, чтобы изучить настроения жителей приграничья.

...Ранний дизель на Даугавпилс забит под завязку. Духота с поджатыми ногами. И только в последнем отсеке с табличкой "Вагон повышенной комфортности" — человек пять. Интересуемся у кондуктора: как туда купить билеты, в приложении vivi такой опции нет. Ответ взмыленной от жары дамы с табличкой Ludmila обескураживает: никак. Неохотно поясняет: это простой поезд, значит, все вагоны — простые. Так мы пересядем в непростой простой? Ludmila не возражает.

Кондиционер, розетки, столики, кулер с водой, интернет, мягкие сидения — другое дело. После очередной бутылки пива два татуированных соседа по бесплатному "комфорту" теряют контроль над лексикой. Если в начале пути Серега и Янка общались на колоритной смеси латышского и русского, то вскоре остается лишь непереводимый обсценный фольклор. Но без агрессии. На замечания парочка вежливо извиняется на двух языках сразу и пытается исправиться, новая бутылка опять срывает предохранители…

Развязка интернационала театральна. Выйдя облегчиться, парни обнаруживают в тамбуре женщину с девочкой — им не хватило места. "Тетя, идите на наши места. С ребе-еночком!" — великодушно предлагает Серега и кидает в сумку бутылки. "Mēs esam panki, bet pieklaīgi, bļēdj!" — поясняет Янка и, похватав пожитки, тоже скрывается в тамбуре, откуда доносится: "Ну давай, теперь парунасим!". После этого мат не прерывается никем и ничем, кроме грохота падающих бутылок. В районе Плявиняс падать начинают и сами герои, которые умоляют "тетю Люду" не высаживать: мы хорошие, просто едем отдохнуть — uz dzīmtenīti.

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