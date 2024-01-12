"Сыпется примерно все", — так объясняет Delfi происходящий в России коллапс инфраструктуры бывший муниципальный депутат из Подмосковья Наталья Шавшукова. Этой зимой на Россию обрушилась небывалая волна аварий и отключений систем электро- и теплоснабжения. Их настолько много, что ситуацию с ЖКХ был вынужден взять под контроль лично Владимир Путин. На грань масштабной техногенной катастрофы страну поставили война, коррупция, бесконтрольное строительство и безответственность властей.

Замерз ракетный пульт

В первую неделю января наступившего года в большинстве регионов России температура опустилась ниже –30 градусов. В ряде районов Подмосковья наблюдались температуры близкие к –40 градусам. Но назвать эти холода необычным явлением нельзя. В последний раз на новогодние праздники такая погода наблюдалась всего лишь в 2017 году. Тогда сравнимое с нынешним похолодание началось 5 января и закончилось в европейской части страны 10 января. В Сибири и на Дальнем Востоке, где -35 градусов является зимней нормой, крайне низкая температура держалась до конца месяца.

В результате сильных морозов в подмосковных городах-спутниках Подольске, Люберцах, Химках, Лобне, Солнечногорске, Балашихе, Электростали, Наро-Фоминске, Чехове и Лыткарино пропало отопление, полопались трубы и батареи. Если посмотреть на карту, можно увидеть, что эти города окружают Москву полукольцом. Во всех из них расположены военные предприятия и воинские части.

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