"Я никогда не думал, что стану послом в стране, где идет война", — говорит посол Латвии в Украине Илгварс Клява. Он и его коллеги не покидали Украину с начала войны и своими глазами видят, как разворачивается российская агрессия. В разговоре с порталом Delfi посол вспомнил первые дни российского вторжения, как работало латвийского посольство, ни на день не покидая Украину, а также обрисовал возможные сценарии дальнейшего хода войны.

Оценивая текущую военную ситуацию, Клява предположил, что нынешняя цель России — экономически задушить Украину через бомбардировки гражданских объектов, особенно Одесского порта. Россия хочет, чтобы украинцы, уставшие от войны, начали бунтовать, требуя мирных переговоров. Но какова реальность — действительно ли боевой дух украинцев может быть сломлен таким образом и Россия начнет добиваться своих целей?

"Тут нельзя обобщать, люди разные. Все зависит от того, к какой категории ты относишься. Есть матери с детьми, есть жены и матери, чьи мужья и сыновья в армии, есть люди, чьи близкие погибли на войне или получили увечья. Второй фактор — финансовое положение, возможности трудоустройства, как оплачивается твой труд. Проблемы, созданные войной, огромны и для многих трагичны. Это все еще экзистенциальная война — будет существовать украинское государство или нет. Ответ на этот вопрос неясен, и именно неопределенность удручает. Неизвестно, когда закончится война, когда вернется нормальная жизнь, потому что на данный момент она точно не нормальная. Война — это ненормально", — подчеркивает Клява.

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