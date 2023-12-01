Правила пожарной безопасности, которые подразумевают проверку электропроводки в жилых домах каждые 10 лет, вступили в силу еще в 2016 году. Однако в ходе опроса компании по оптовой торговле электротехникой в ​​Латвии Baltijas Elektro Sabiedrība был сделан вывод, что многие жители по-прежнему не измеряют сопротивление электропроводки, чтобы предотвратить опасность пожара в доме. Портал Delfi рассказывает, для чего нужна проверка электроинсталляций и как понять, что состояние электропроводки представляет потенциальную опасность.