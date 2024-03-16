9 марта в Марокко в ходе международной полицейской операции была задержана 30-летняя эстонка, подозреваемая в том, что она бросила своего новорожденного ребенка умирать недалеко от деревни Сууре-Ляхтру в западной части Эстонии. О подробностях полицейской операции и личности женщины пишет Eesti Ekspress.

"В настоящее время женщина находится в Марокко, мы нашли ее благодаря международному сотрудничеству, ее задержала марокканская полиция. Она жива и здорова", — сообщил сегодня журналистам префект Пыхьяского округа Кайдо Кыплас.

Прокурор Маарья Германн сказала, что процесс экстрадиции женщины займет достаточно много времени, поскольку Марокко не является членом Европейского союза.

Первым об аресте гражданки Эстонии сообщило сегодня утром марокканское издание Le Desk. В короткой новости говорится, что эстонка была задержана в марокканском регионе Дахла в связи с подозрением в совершении преднамеренного убийства. Был выдан международный ордер на арест женщины.

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