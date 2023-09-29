В Forum Сinemas открывается зал Delfi LUX, а для подписчиков кино по средам будет за полцены
Ведущий новостной портал Delfi начинает сотрудничество с самым популярным кинотеатром Forum Cinemas. В четверг, 28 сентября, представители обеих компаний и творческой команды, создавшей фильм «Моя свобода» (Mana brīvība), открыли в кинотеатре аудиторию комфорт-класса Delfi LUX. С 4 октября каждую среду подписчики Delfi смогут сходить на любой киносеанс Forum Cinemas со скидкой 50%.
Скидка будет доступна всем подписчикам Delfi. Билеты можно будет купить только онлайн, введя скидочный код, а код можно найти в своём аккаунте Delfi в разделе «Подписки». Купить билет на среду можно в любое время, но за один раз можно купить не более четырех билетов. При этом скидка Delfi не суммируются с другими скидками кинотеатра.
Скидка будет действовать для любых киносеансов в любых аудиториях, в том числе в аудиториях премиум-класса Delfi LUX, LUX и ISENSE. Таким образом у подписчиков Delfi Plus появилось еще больше возможностей насладиться качественным медиапродуктом — не только на экране своих телефонов и компьютеров, читая Delfi, но и на больших экранах Forum Cinemas.
С марта этого года в кинотеатре Forum Cinemas работают две аудитории LUX, и одна из них теперь будет переименована в Delfi LUX. В этой аудитории установлены комфортабельные кресла и столики, которые регулируются электронно.
Скидка будет действовать для любых киносеансов в любых аудиториях, в том числе в аудиториях премиум-класса Delfi LUX, LUX и ISENSE. Таким образом у подписчиков Delfi Plus появилось еще больше возможностей насладиться качественным медиапродуктом — не только на экране своих телефонов и компьютеров, читая Delfi, но и на больших экранах Forum Cinemas.
С марта этого года в кинотеатре Forum Cinemas работают две аудитории LUX, и одна из них теперь будет переименована в Delfi LUX. В этой аудитории установлены комфортабельные кресла и столики, которые регулируются электронно.
Майра Меийя
Глава Отдела развития бизнеса и подписки, член правления Delfi
«Сотрудничество Delfi и Forum Cinemas — это ещё один бонус для наших подписчиков. Мы хотим предлагать им не только качественные материалы, но и сервисы, которые можно использовать в повседневной жизни. Это наша благодарность читателям, которые поддерживают качественную журналистику и другие медиапродукты — в этот раз это кино. Спасибо и Forum Cinemas за поддержку наших идей, и я надеюсь, что скоро более 20 тысяч подписчиков Delfi придут в кино на какой-нибудь из сеансов».
Delfi Plus — это платный контент-продукт Delfi, доступный подписчикам на любом устройстве. Это материалы о политике, экономике, бизнесе, спорте, культуре, лайфстайле и других темах. Подписчикам доступен полный архив передач Delfi TV, и они могут посмотреть свои любимые программы в любое удобное для себя время вне зависимости от времени эфира. Попробовать подписку можно только за 1 евро!
Кристиан Конго
Глава Forum Cinemas
"Как самый большой премиум-кинотеатр Балтии мы, Forum Cinemas, гордимся сотрудничеством с Delfi, который считаем заслуживающим доверия лидером в сфере медиа. Наша цель на протяжении 20 лет работы была дарить зрителям опыт кино высшего класса, и иногда нужно было искать способы, как сделать это ещё лучше, а наше предложение — разностороннее. Новая аудитория Delfi LUX и среды для подписчиков Delfi – возможность для наших клиентов смотреть ещё больше отличных фильмов, которые стали ещё доступнее и дешевле, но не потеряли в качестве. Мы рады, что Forum Cinemas и Delfi объединили усилия для создания предложения наивысшего качества»
Forum Cinemas – один из крупнейших и популярнейших кинотеатров в Латвии и во всей Балтии. В нём можно посмотреть не только популярные новинки Голливуда, но и латвийские фильмы, шедевры мировых кинофестивалей, театральные и оперные представления и концерты. Уже в ближайшие месяцы кинотеатр отпразднует свой 20-летний юбилей.
Аудиторию Delfi LUX открыли представители Delfi и Forum Cinemas, а также подписчики Delfi и представители киноиндустрии, в том числе творческая команда фильма «Моя свобода» Илзе Кунги-Мелгайле.
Предлагаем посмотреть фотографии с открытия!
Аудиторию Delfi LUX открыли представители Delfi и Forum Cinemas, а также подписчики Delfi и представители киноиндустрии, в том числе творческая команда фильма «Моя свобода» Илзе Кунги-Мелгайле.
Предлагаем посмотреть фотографии с открытия!