В Forum Сinemas открывается зал Delfi LUX, а для подписчиков кино по средам будет за полцены

Майра Меийя

Г лава Отдела развития бизнеса и подписки, член правления Delfi

«Сотрудничество Delfi и Forum Cinemas — это ещё один бонус для наших подписчиков. Мы хотим предлагать им не только качественные материалы, но и сервисы, которые можно использовать в повседневной жизни. Это наша благодарность читателям, которые поддерживают качественную журналистику и другие медиапродукты — в этот раз это кино. Спасибо и Forum Cinemas за поддержку наших идей, и я надеюсь, что скоро более 20 тысяч подписчиков Delfi придут в кино на какой-нибудь из сеансов».