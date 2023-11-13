Профессиональные журналисты всегда будут востребованы, считают стипендиаты Delfi этого года

Анна - студентка 2-го курса программы "Журналистика" факультета коммуникаций РСУ. Она окончила Ильгюциемскую среднюю школу. Как и первая стипендиатка, Анна сначала изучала совершенно другое - теорию культуры в Латвийской академии культуры. В какой-то момент она поняла, что это не ее призвание. Она взяла паузу на год, чтобы найти себя, пока не задала себе вопрос: "Представь, если бы ты могла делать все на свете, чем бы ты хотела заниматься?". "Я ответила, что хочу путешествовать, общаться с людьми и писать о людях", - говорит Анна. Сначала она решила, что хочет учиться в РСУ, но социальная антропология, на которую она обратила внимание, не была бакалаврской программой, поэтому логичным показался выбор в пользу журналистики. "Чем больше я учусь, тем больше понимаю, что, наверное, журналистика мне нравится больше. И это то, на чем я хотела бы сосредоточиться в будущем".



В качестве одного из своих вдохновителей в журналистике она называет журналистку Ингу Сприньге, потому что расследования Re:Baltica близки ей по духу. Она объединила свой интерес к антропологии и журналистике в подкасте "Grēks nesūdzēties" ("Грех не жаловаться"), рассказывающем о переживаниях, связанных с отношениями, в которых было насилие. Узнавать истории людей, глубоко исследовать проблемы и рассказывать о них другим - это то, чем Анна увлечена и чем надеется заниматься в будущем. Она подала заявку на стипендию Delfi спонтанно, заметив активную ссылку в чате однокурсников. Сначала ей не хотелось писать еще одно эссе в дополнение к учебе, но терять было нечего. Когда она узнала, что получила стипендию, ощущения были как в кино.

