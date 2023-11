Профессиональные журналисты всегда будут востребованы, считают стипендиаты Delfi этого года

Знающие, информированные молодые люди - это часть заинтересованного и критически мыслящего общества. Поэтому Delfi не только заботится о пользователях карт ISIC и ITIC , предлагая привлекательную цену на подписку Delfi Plus , но и предоставляет бесплатный доступ к подписке Delfi Plus каждому стипендиату фонда ЛУ до конца учебного года. Подписка на Delfi Plus дает доступ ко всему платному контенту Delfi - Delfi Plus, Delfi Бизнес и MVP - и возможность наслаждаться высококачественной журналистикой. Новинка для владельцев карт ISIC и ITIC - вы можете добавить еще одного пользователя к своей подписке без дополнительной платы. С сентября этого года вы можете воспользоваться преимуществами, доступными подписчикам - по средам ходить на любой фильм в кинотеатре Forum Cinemas со скидкой 50% или бесплатно играть в развивающие игры Alpa для детей!Подробнее о предложении для студентов можно узнать здесь Также Delfi ежегодно организует школу Storygram для юных журналистов, которая дает возможность любознательным и целеустремленным молодым людям получить первый опыт работы в журналистике и познакомиться с повседневной жизнью медиасферы. В этом году школа журналистики уже началась.