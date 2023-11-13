Профессиональные журналисты всегда будут востребованы, считают стипендиаты Delfi этого года
Профессиональные журналисты всегда будут востребованы, считают стипендиаты Delfi этого года
Delfi заботится о развитии медиа-индустрии и заинтересованного общества, поэтому уже в пятый раз передает фонду Латвийского университета (ЛУ) 10 тысяч евро для стипендий. В этом году стипендии получили две выдающиеся молодые журналистки - Клинта Дзелме-Кола, студентка факультета социальных наук Латвийского университета, и Анна Апине, студентка факультета коммуникаций Рижского университета имени Страдиня. Продолжая традицию, они обе, как и другие стипендиаты фонда ЛУ, также получат подписку на Delfi Plus до конца учебного года.
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В этом году жюри пришлось немало поколебаться, поскольку на две стипендии претендовало несколько очень сильных кандидатов. Честно говоря, я не помню, чтобы конкурс на получение стипендии Delfi был таким жестким. Если бы я сама была донором с толстым кошельком, то в этом году я бы присудила стипендию как минимум пяти начинающим журналистам, которых я бы с удовольствием видела в качестве своих коллег в ближайшем будущем. Это очень хороший знак - значит, медиаиндустрия скоро увидит в своих рядах сильное пополнение", - говорит Вита Дрейере-Смане, глава Delfi Plus, которая также была членом жюри стипендии.
Филипс Ластовскис
главный редактор Delfi
Я надеюсь, что эта стипендия поможет выдающимся студенткам пробиться в отрасль и стать такими же выдающимися журналистами. На рынке труда ощущается нехватка молодых журналистов, поэтому мы в Delfi надеемся, что этой инициативой мы вносим свой вклад в развитие всей медиасреды. Некоторые из предыдущих стипендиатов уже работают в журналистике, поэтому вполне логично, что мы продолжаем этот проект. Я искренне желаю Клинте и Анне успехов и надеюсь, что в недалеком будущем смогу назвать их своими коллегами!
Клинта Дзелме-Кола
Клинта - студентка 2-го курса подпрограммы "Медиаисследования" факультета социальных наук Латвийского университета. Она родом из Ирлавской волости Тукумского края и окончила Тукумскую государственную гимназию имени Райниса. Сразу после этого она начала изучать графический дизайн, но поняла, что это не ее настоящее призвание. "В 7-м или 8-м классе у меня возникла мысль, что я хочу заниматься чем-то, связанным с журналистикой", - вспоминает Клинта. Связав свою любовь к писательству с интересом к мировым событиям, она поняла, что должна следовать своим внутренним убеждениям и изучать журналистику.
Она хотела бы сделать карьеру в области новостной журналистики, написания лонгридов или журналистских расследований. "Сейчас мы изучаем новостную журналистику, и я очень увлечена этим", - говорит девушка. Подача заявки на стипендию Delfi не была для нее спонтанным решением, она целенаправленно готовилась к этому с первых дней учебы и знала, что как только перейдет на 2-й курс, обязательно подаст заявку. Характерная для нее целеустремленность помогла, а цель получить стипендию мотивировала ее на высокие результаты в учебе. "Если у вас есть такая возможность, вы не можете ее упустить. Я считаю, что это одна из лучших возможностей для молодых журналистов в Латвии", - говорит Клинта.
Она хотела бы сделать карьеру в области новостной журналистики, написания лонгридов или журналистских расследований. "Сейчас мы изучаем новостную журналистику, и я очень увлечена этим", - говорит девушка. Подача заявки на стипендию Delfi не была для нее спонтанным решением, она целенаправленно готовилась к этому с первых дней учебы и знала, что как только перейдет на 2-й курс, обязательно подаст заявку. Характерная для нее целеустремленность помогла, а цель получить стипендию мотивировала ее на высокие результаты в учебе. "Если у вас есть такая возможность, вы не можете ее упустить. Я считаю, что это одна из лучших возможностей для молодых журналистов в Латвии", - говорит Клинта.
Клинта Дзелме-Кола
Студентка 2-го курса факультета социальных наук Латвийского университета, стипендиатка Delfi
Это большая честь. И признание в целом. Это также своего рода подтверждение того, что я оказалась в нужном месте в нужное время, и мотивация для того, чтобы идти дальше и продолжать работать
Клинта не скрывает, что стипендия станет для нее большим подспорьем, ведь финансовая помощь очень важна для студента, который учится очно.
Каким она видит будущее профессиональной журналистики? Хотя мы живем в эпоху информационного перенасыщения, когда информацию о мировых событиях передают инфлюенсеры в социальных сетях, Клинта подчеркивает, что во время кризиса именно профессиональные СМИ и официальные источники по-прежнему остаются наиболее важными для потребителей новостей - людей. "Они хотят проверять информацию, которой могут доверять. Поэтому я считаю, что очень важно продолжать это делать. Я не думаю, что это теряет свою ценность. В условиях перенасыщения информацией проверенная информация приобретает еще большую ценность".
Клинта надеется начать карьеру в журналистике еще до окончания университета. Свои первые шаги в профессиональных СМИ она хотела бы сделать именно в Delfi, это ее большая мечта.
Каким она видит будущее профессиональной журналистики? Хотя мы живем в эпоху информационного перенасыщения, когда информацию о мировых событиях передают инфлюенсеры в социальных сетях, Клинта подчеркивает, что во время кризиса именно профессиональные СМИ и официальные источники по-прежнему остаются наиболее важными для потребителей новостей - людей. "Они хотят проверять информацию, которой могут доверять. Поэтому я считаю, что очень важно продолжать это делать. Я не думаю, что это теряет свою ценность. В условиях перенасыщения информацией проверенная информация приобретает еще большую ценность".
Клинта надеется начать карьеру в журналистике еще до окончания университета. Свои первые шаги в профессиональных СМИ она хотела бы сделать именно в Delfi, это ее большая мечта.
Анна Апине
Анна - студентка 2-го курса программы "Журналистика" факультета коммуникаций РСУ. Она окончила Ильгюциемскую среднюю школу. Как и первая стипендиатка, Анна сначала изучала совершенно другое - теорию культуры в Латвийской академии культуры. В какой-то момент она поняла, что это не ее призвание. Она взяла паузу на год, чтобы найти себя, пока не задала себе вопрос: "Представь, если бы ты могла делать все на свете, чем бы ты хотела заниматься?". "Я ответила, что хочу путешествовать, общаться с людьми и писать о людях", - говорит Анна. Сначала она решила, что хочет учиться в РСУ, но социальная антропология, на которую она обратила внимание, не была бакалаврской программой, поэтому логичным показался выбор в пользу журналистики. "Чем больше я учусь, тем больше понимаю, что, наверное, журналистика мне нравится больше. И это то, на чем я хотела бы сосредоточиться в будущем".
В качестве одного из своих вдохновителей в журналистике она называет журналистку Ингу Сприньге, потому что расследования Re:Baltica близки ей по духу. Она объединила свой интерес к антропологии и журналистике в подкасте "Grēks nesūdzēties" ("Грех не жаловаться"), рассказывающем о переживаниях, связанных с отношениями, в которых было насилие. Узнавать истории людей, глубоко исследовать проблемы и рассказывать о них другим - это то, чем Анна увлечена и чем надеется заниматься в будущем. Она подала заявку на стипендию Delfi спонтанно, заметив активную ссылку в чате однокурсников. Сначала ей не хотелось писать еще одно эссе в дополнение к учебе, но терять было нечего. Когда она узнала, что получила стипендию, ощущения были как в кино.
В качестве одного из своих вдохновителей в журналистике она называет журналистку Ингу Сприньге, потому что расследования Re:Baltica близки ей по духу. Она объединила свой интерес к антропологии и журналистике в подкасте "Grēks nesūdzēties" ("Грех не жаловаться"), рассказывающем о переживаниях, связанных с отношениями, в которых было насилие. Узнавать истории людей, глубоко исследовать проблемы и рассказывать о них другим - это то, чем Анна увлечена и чем надеется заниматься в будущем. Она подала заявку на стипендию Delfi спонтанно, заметив активную ссылку в чате однокурсников. Сначала ей не хотелось писать еще одно эссе в дополнение к учебе, но терять было нечего. Когда она узнала, что получила стипендию, ощущения были как в кино.
Анна Апине
Студентка 2-го курса факультета коммуникай РСУ, стипендиатка Delfi
Потенциально мы - лучшие молодые журналисты Латвии. Сразу думаешь, что это в какой-то мере и бремя, что на тебе лежит ответственность. Но это фантастика!
Девушка считает, что самая большая проблема современного общества - это медиаграмотность и ее отсутствие. Анна считает, что с раннего возраста нужно учить думать, а не просто потреблять информацию. В Латвии есть профессиональные журналисты, которые подготавливают качественную информацию как для государственных, так и для коммерческих СМИ. И развитие профессиональной журналистики важно для будущего, потому что СМИ - это четвертая власть, которая формирует общественную повестку дня, считает Анна.
За пять лет стипендию Delfi получили одиннадцать стипендиатов фонда ЛУ. Восемь из них учились в Латвийском университете, две - в РСУ и одна - в Видземской высшей школе. За эти пять лет девушки оказывались гораздо более сильными кандидатками, поэтому мы надеемся, что в будущем ряды стипендиатов пополнят и целеустремленные юноши. Из числа стипендиатов прошлых лет трое продолжили свою журналистскую карьеру в Delfi. Лаура Селина Пуке и Лайна Федотова по-прежнему остаются в рядах наших профессиональных журналистов.
За пять лет стипендию Delfi получили одиннадцать стипендиатов фонда ЛУ. Восемь из них учились в Латвийском университете, две - в РСУ и одна - в Видземской высшей школе. За эти пять лет девушки оказывались гораздо более сильными кандидатками, поэтому мы надеемся, что в будущем ряды стипендиатов пополнят и целеустремленные юноши. Из числа стипендиатов прошлых лет трое продолжили свою журналистскую карьеру в Delfi. Лаура Селина Пуке и Лайна Федотова по-прежнему остаются в рядах наших профессиональных журналистов.
Delfi поддерживает молодых людей
Знающие, информированные молодые люди - это часть заинтересованного и критически мыслящего общества. Поэтому Delfi не только заботится о пользователях карт ISIC и ITIC, предлагая привлекательную цену на подписку Delfi Plus, но и предоставляет бесплатный доступ к подписке Delfi Plus каждому стипендиату фонда ЛУ до конца учебного года. Подписка на Delfi Plus дает доступ ко всему платному контенту Delfi - Delfi Plus, Delfi Бизнес и MVP - и возможность наслаждаться высококачественной журналистикой. Новинка для владельцев карт ISIC и ITIC - вы можете добавить еще одного пользователя к своей подписке без дополнительной платы. С сентября этого года вы можете воспользоваться преимуществами, доступными подписчикам - по средам ходить на любой фильм в кинотеатре Forum Cinemas со скидкой 50% или бесплатно играть в развивающие игры Alpa для детей!
Подробнее о предложении для студентов можно узнать здесь!
Также Delfi ежегодно организует школу Storygram для юных журналистов, которая дает возможность любознательным и целеустремленным молодым людям получить первый опыт работы в журналистике и познакомиться с повседневной жизнью медиасферы. В этом году школа журналистики уже началась.
Подробнее о предложении для студентов можно узнать здесь!
Также Delfi ежегодно организует школу Storygram для юных журналистов, которая дает возможность любознательным и целеустремленным молодым людям получить первый опыт работы в журналистике и познакомиться с повседневной жизнью медиасферы. В этом году школа журналистики уже началась.