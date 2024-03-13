Расширяйте свои знания - теперь подписчики Delfi могут бесплатно посещать конференции stasti.lv в режиме онлайн

“

"Мы, команда Addiction и платформа stasti.lv, объединили усилия с Delfi, чтобы предложить вам ценный контент, который поможет вам расширить свой кругозор благодаря тематическим конференциям и вдохновляющим рассказам профессионалов в разных областях, получить новые знания и практические советы, а также уделить время себе и своим возможностям роста. Мы будем рады видеть вас на наших конференциях и на платформе stasti.lv!"

Мартиньш Гинейтис, генеральный директор Addiction