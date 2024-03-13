Расширяйте свои знания - теперь подписчики Delfi могут бесплатно посещать конференции stasti.lv в режиме онлайн
Расширяйте свои знания - теперь подписчики Delfi могут бесплатно посещать конференции stasti.lv в режиме онлайн
Вот уже почти 25 лет Delfi заботится о том, чтобы у нашей аудитории был доступ к широкому спектру новостей и информации. И вот уже почти пять лет мы предлагаем своей аудитории контент по подписке, поэтому в сотрудничестве с командой Addiction мы расширили спектр преимуществ и контента для подписчиков Delfi Plus. Те, кто оформил годовую, двухлетнюю или корпроративную подписку на Delfi, смогут бесплатно посетить все конференции Addiction в этом году.
Stasti.lv - это платформа, созданная агентством маркетинга и коммуникации Addiction, где каждый желающий может в режиме онлайн посетить такие конференции, как "Vadītfaktors", "Lemtspēja", "Dzīves balanss" и другие, а также посмотреть записи лекций с конференций прошлых лет.
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"Мы, команда Addiction и платформа stasti.lv, объединили усилия с Delfi, чтобы предложить вам ценный контент, который поможет вам расширить свой кругозор благодаря тематическим конференциям и вдохновляющим рассказам профессионалов в разных областях, получить новые знания и практические советы, а также уделить время себе и своим возможностям роста. Мы будем рады видеть вас на наших конференциях и на платформе stasti.lv!"
Майра Мейя
Глава Отдела развития бизнеса, член правления Delfi
Delfi стремится к вовлеченному и независимому в своих суждениях обществу, поэтому мы рады расширить спектр качественного контента, доступного нашим подписчикам. Сотрудничество с платформой stasti.lv - это прекрасная возможность для читателей познакомиться с ценным контентом в удобное для них время и в удобном месте, воспользовавшись еще одним из преимуществ подписчиков Delfi Plus. Мы планируем и дальше предлагать новые преимущества для подписчиков, которые особенно ценят наши корпоративные клиенты, ведь подписка на Delfi Plus дает им возможность предоставить своим сотрудникам более широкий спектр преимуществ.
Майра Мейя
Глава Отдела развития бизнеса, член правления Delfi
Delfi стремится к вовлеченному и независимому в своих суждениях обществу, поэтому мы рады расширить спектр качественного контента, доступного нашим подписчикам. Сотрудничество с платформой stasti.lv - это прекрасная возможность для читателей познакомиться с ценным контентом в удобное для них время и в удобном месте, воспользовавшись еще одним из преимуществ подписчиков Delfi Plus. Мы планируем и дальше предлагать новые преимущества для подписчиков, которые особенно ценят наши корпоративные клиенты, ведь подписка на Delfi Plus дает им возможность предоставить своим сотрудникам более широкий спектр преимуществ.
Для тех, кто оформил годовую, двухлетнюю и корпоративную подписку на Delfi Plus, мы предлагаем возможность совершенно бесплатно участвовать онлайн в 4 различных конференциях в течение 2024 года, получив таким образом доступ к ценному и универсальному контенту стоимостью более 400 евро. Актуальный код скидки вы можете найти в разделе "Подписка" вашего аккаунта Delfi.
Ознакомьтесь с предстоящими мероприятиями:
21 марта - Конференция для руководителей "Vadītfaktors"
Лекции спикеров, экспертов, успешных и опытных руководителей, дополненные целевыми семинарами, позволят вам узнать, где искать беспрецедентные решения, как стратегически управлять компанией и как заниматься самоанализом, чтобы стать еще лучшим руководителем для своих сотрудников.
29 ноября - Конференция "Lemtspēja"
Как быть на шаг впереди постоянно происходящих изменений в публичном управлении, а не реагировать на них? Практические лекции, тематически посвященные повышению эффективности работы учреждений, дополнятся панельной дискуссией, в которой смогут принять активное участие все участники конференции.
Неограниченный доступ ко всему оригинальному контенту Delfi
Если вы еще не являетесь подписчиком Delfi Plus, вы можете оформить годовую подписку за 24,99 евро и воспользоваться всеми преимуществами подписки:
Сниженный на 90% объем рекламы
Возможность добавить второго пользователя к подписке
50% скидка на любой фильм Forum Cinemas по средам
Бесплатный онлайн-доступ ко всем конференциям stasti.lv
Специальные кинопоказы для подписчиков Delfi
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