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ФОТО: В Елгавском крае со страусиной фермы сбежали альпаки
ФОТО: на улице Гертрудес появились бетонные блоки. Для чего?
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ВИДЕО: В Даугавпилсе автомобиль эвакуируют со двора дома прямиком на шрот
ФОТО: минувшей ночью можно было наблюдать Северное сияние
Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ июньский список)
На АЗС Circle K "сильно подорожал" бензин; в компании сообщили о технической ошибке
ВИДЕО: Деловая куница разгуливает по ночной Риге
ФОТО: Северное сияние в небе над Латвией
Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ январский список)
Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ декабрьский список, часть 2)
Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ октябрьский список)
Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ сентябрьский список, часть 2)
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Читатель: "Мою девушку высадили из самолета, хотя с сертификатом и билетом все было в порядке"
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Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ сентябрьский список)
"Круг почета вокруг дома" или Оригинальное решение сортировки отходов в Пурвциемсе
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Грузовик на повороте у ВЭФовского моста задел новые столбики и знак
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Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ июльский список)
ФОТО: Водитель BMW припарковался прямо на газоне у торгового центра
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ВИДЕО: На Югле сотрудники муниципальной полиции задержали барана (ДОПОЛНЕНО)
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В Ропажском округе пропала беременная пони
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ВИДЕО: Бобер в Торнякалнсе "сплавляет лес"
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Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ майский список)
Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ апрельский список с фото)
В результате ДТП в Агенскалнсе автомобиль перевернулся на крышу
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Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ апрельский список)
Недалеко от Замка света обнаружена нелегальная свалка с опасными отходами
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ВИДЕО: Водитель Кандавской краевой думы не дает себя обогнать на шоссе
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ФОТО: Грязная машина и одежда. Пыль из Сахары добралась до Риги
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ФОТО: в центре Риги на припаркованный автомобиль упала глыба льда
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Волонтер передачи "Жди меня" разыскивает людей в Латвии (+ февральский список)
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