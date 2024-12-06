Криминальная Юрмала
"Нулевые": три громких убийства и охота за эксклюзивными иномарками
После лихих девяностых Юрмала постепенно входила в более спокойные нулевые. Судя по архивам, за 10 лет в городе произошло только три громких преступления — это убийства предпринимателей Льва Кремера, Анатолия Ярового и близкого к российским уголовным кругам Вячеслава Стурайниса (Денисова), известного также как Слава Питерский.
Диана Чучкова, Ольга Петрова
журналисты Delfi
В ноябре 2024 года Юрмала отметила свой 65-й день рождения. Что остается за красивым фасадом самого известного латвийского курорта, чем жил город в тихие 80-е, лихие 90-е, переходные 2000-е и что происходит в нем сейчас, об этом лучше всего могут рассказать бывшие сотрудники милиции и действующие полицейские.
Начало 2000-х годов с точки зрения тяжких преступлений выдалось для Юрмальской полиции менее напряженным. Преступные группировки распались, "авторитеты" стали уважаемыми предпринимателями, а наводившие ужас на местных бизнесменов вымогатели еще отбывали свои сроки или перебрались за границу.
Убийство Льва Кремера
Но громкие преступления в Юрмале по-прежнему случались. 30 апреля 2000 года выстрелом в голову был убит бывший президент банка "Олимпия" Лев Кремер. В этот момент он находился в машине на улице Ригас. Вместе с бизнесменом в салоне была и его четырехлетняя дочь, киллер ее не тронул. Убийство осталось нераскрытым, полиция допускала, что мотивом мог стать передел сфер влияния в криминальных кругах Латвии.
В 1995 году в результате банковского кризиса в Латвии "рухнули" сразу несколько банков. Среди них оказался и банк "Олимпия", который, как считается, был тесно связан с организованной преступностью. После краха банка его владелец Владимир Лесков бежал в Россию. Основные нарушения, допущенные банком, были связаны с несоблюдением нормативов Центробанка — сумма кредитов, выдававшихся в одни руки, превышала допустимую. Кроме того, банк полностью утратил собственный капитал. В 1996 году президент банка Лев Кремер был обвинен в присвоении кредита G-24, в 1998 году — арестован за незаконное ношение оружия и подделку документов, но освобожден.
В 1995 году в результате банковского кризиса в Латвии "рухнули" сразу несколько банков. Среди них оказался и банк "Олимпия", который, как считается, был тесно связан с организованной преступностью. После краха банка его владелец Владимир Лесков бежал в Россию. Основные нарушения, допущенные банком, были связаны с несоблюдением нормативов Центробанка — сумма кредитов, выдававшихся в одни руки, превышала допустимую. Кроме того, банк полностью утратил собственный капитал. В 1996 году президент банка Лев Кремер был обвинен в присвоении кредита G-24, в 1998 году — арестован за незаконное ношение оружия и подделку документов, но освобожден.
Все статьи проекта
В начале 2000-х в Юрмале не было квартирных краж, говорит старший специалист отдела поддержки Юрмальского участка полиции Артурс Ариньш. "К нам никто тогда не приезжал. Воры были, мы их поймали, суд посадил, и все прекратилось. Дома обворовывали, да, но это уже другое. Там были преступники, которые работали по разным направлениям: одни брали только ценности и деньги, а другие все подряд", — вспоминает он.
Убийство Анатолия Ярового
3 сентября 2003 года на лесной дороге в районе Вайвари был застрелен 39-летний владелец фирмы Latvijas labības aģentūra Анатолий Яровой. Киллер произвел четыре выстрела, но при этом оставил в живых супругу бизнесмена, которая находилась с ним в автомобиле.
Преступники перегородили дорогу к даче Ярового деревянными ящиками, фрагментами металлической кровати и прочим мусором. Яровому пришлось остановить свой автомобиль и выйти из салона. В этот момент преступники открыли огонь. Три пули попали Яровому в ногу, одна — в район сердца. Мужчина скончался на месте преступления. Перед судом по этому делу предстали четверо: Олег Розе, Иван Дубин, Сергей Семенов и Владимир Лебедев.
Преступники перегородили дорогу к даче Ярового деревянными ящиками, фрагментами металлической кровати и прочим мусором. Яровому пришлось остановить свой автомобиль и выйти из салона. В этот момент преступники открыли огонь. Три пули попали Яровому в ногу, одна — в район сердца. Мужчина скончался на месте преступления. Перед судом по этому делу предстали четверо: Олег Розе, Иван Дубин, Сергей Семенов и Владимир Лебедев.
На пике "жирных лет" Юрмала стала столицей латвийских угонщиков. "Особенно запомнились 2008-2009 годы, когда грянул кризис. Тогда еще были открыты все границы, и в Юрмалу на крутой машине было не приехать. Ты почти наверняка становился потенциальным потерпевшим", — рассказывает заместитель начальника Юрмальского участка полиции Рижского регионального управления полиции и глава Отдела расследований Юрмальского участка полиции Светлана Лоча. Она говорит, что сейчас за сроком давности закрывается множество дел по угонам 10-15-летней давности. "Огромное количество машин, все дорогие и часто эксклюзивные. Когда границы закрылись, угонов стало значительно меньше", — рассказывает Лоча.
Полицейские вспоминают, что с мелкими ворами случались и курьезные случаи. Как-то раз такой незадачливый вор в необжитом доме совершил кражу, сходил тут же по нужде, а потом подтёрся своим же документом. Еще один резонансный случай произошел совсем недавно — в конце 2022 года: два профессиональных вора приехали в Юрмалу, пробрались в дом, но их подвела погода. Один из них упал с крыши и получил тяжелые травмы. Подельник затащил его в машину, но по дороге в больницу тот умер.
"Люди посерьезнее работают по наводке. Они работают по всей Латвии и, как правило, в одиночку. Он приезжает, высматривает дом, проводит разведку на местности, смотрит распорядок дня жильцов и потом уже спокойно идет и берет, что ему нужно", — говорит Ариньш.
"Конечно, есть и приезжие. Они работают не по одному, а в группе, организованно, с рациями. Спасают ли камеры видеонаблюдения? "А вы камеры смотрели когда-нибудь? — спрашивает Ариньш. — Что вы видите? Что пришли два человека? И что? Две фигуры, которые обычно натягивают кепку, а сверху еще капюшон худи, а лицо можно закрыть. А кто поумнее, еще и походку специально меняет". "По камерам мы только можем узнать, в котором часу произошла кража и сколько лиц её совершили", — добавляет Светлана Лоча.
"Люди посерьезнее работают по наводке. Они работают по всей Латвии и, как правило, в одиночку. Он приезжает, высматривает дом, проводит разведку на местности, смотрит распорядок дня жильцов и потом уже спокойно идет и берет, что ему нужно", — говорит Ариньш.
"Конечно, есть и приезжие. Они работают не по одному, а в группе, организованно, с рациями. Спасают ли камеры видеонаблюдения? "А вы камеры смотрели когда-нибудь? — спрашивает Ариньш. — Что вы видите? Что пришли два человека? И что? Две фигуры, которые обычно натягивают кепку, а сверху еще капюшон худи, а лицо можно закрыть. А кто поумнее, еще и походку специально меняет". "По камерам мы только можем узнать, в котором часу произошла кража и сколько лиц её совершили", — добавляет Светлана Лоча.
Убийство Вячеслава Стурайниса
Третье резонансное и самое дерзкое по исполнению убийство произошло 16 апреля 2009 года. На пересечении улиц Йомас и проспекта Зигфрида Мейеровица, напротив Юрмальского филиала Службы госдоходов (VID) был убит предприниматель Вячеслав Стурайнис (Денисов).
Киллер произвел пять выстрелов из АК-47 в тот момент, когда мужчина находился в своем автомобиле Porsche Cayenne. Пули прошли сквозь обшивку автомобиля, попав в тело бизнесмена, а также в окна и стены здания VID. Прохожие и сотрудники “налоговой” не пострадали лишь по счастливой случайности.
Киллер произвел пять выстрелов из АК-47 в тот момент, когда мужчина находился в своем автомобиле Porsche Cayenne. Пули прошли сквозь обшивку автомобиля, попав в тело бизнесмена, а также в окна и стены здания VID. Прохожие и сотрудники “налоговой” не пострадали лишь по счастливой случайности.
Место убийства Стурайниса. Фото F64
Следствие установило, что 8 апреля 2009 года киллер вместе с заказчиком въехали на территорию Эстонии, где с помощью портала объявлений приобрели автомобиль Mazda 323 с эстонскими госномерами, а затем на нем прибыли в Латвию. С собой они привезли спрятанный и разобранный автомат Калашникова, который был похищен в 1990 году в Армении при вооруженном нападении на милиционера.
В Латвии преступники затонировали стекла машины, несколько дней выслеживали жертву. В итоге они выяснили, что Стурайнис каждый день в одно и то же время ездит в спортзал в Лиелупе.
Убийство было исполнено быстро и профессионально. Киллер сделал пять выстрелов из проезжавшей мимо машины и скрылся с места преступления. Чуть позже автомобиль преступников нашли на обочине в Юрмале. Спустя семь часов бандиты пересекли эстонско-российскую границу, но позже в сотрудничестве с правоохранительными органами России и Эстонии были задержаны.
В 2014 году суд приговорил киллера — гражданина России Андрея Захарова — к семи годам и двум месяцам исправительной колонии строгого режима. На суде он заявил, что убил Стурайниса за то, что тот занял у него крупную сумму на развитие бизнеса, но деньги не вернул.
В Латвии преступники затонировали стекла машины, несколько дней выслеживали жертву. В итоге они выяснили, что Стурайнис каждый день в одно и то же время ездит в спортзал в Лиелупе.
Убийство было исполнено быстро и профессионально. Киллер сделал пять выстрелов из проезжавшей мимо машины и скрылся с места преступления. Чуть позже автомобиль преступников нашли на обочине в Юрмале. Спустя семь часов бандиты пересекли эстонско-российскую границу, но позже в сотрудничестве с правоохранительными органами России и Эстонии были задержаны.
В 2014 году суд приговорил киллера — гражданина России Андрея Захарова — к семи годам и двум месяцам исправительной колонии строгого режима. На суде он заявил, что убил Стурайниса за то, что тот занял у него крупную сумму на развитие бизнеса, но деньги не вернул.
Весь состав Юрмальской полиции в начале 2000-х. Сегодня в полиции работает наполовину меньше сотрудников. Фото из архива полиции Юрмалы
Полиция за последние 20 лет сильно изменилась, говорит Светлана Лоча. "Я пришла работать сюда после Полицейской академии. В 2001 была такая девочка в розовых очках, хотела быть именно следователем. Через неделю мои очки, скажем так, поменяли цвет", — вспоминает она. — Помню, подумала тогда: хорошо, поработаю года три. Но в итоге немного задержалась. Полиция, конечно, очень изменилась. Стало лучше во всех отношениях: в плане порядка, законодательства, материально-технического обеспечения. Когда я пришла работать, ещё были печатные машинки, только-только стали появляться новые компьютеры, документы печатали на таком огромном принтере, который шумел на весь этаж. Служебные машины были ужасные, работники сами их ремонтировали. Но и в таких условиях мы работали. И вполне успешно".
Все статьи проекта