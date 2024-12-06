Полицейские вспоминают, что с мелкими ворами случались и курьезные случаи. Как-то раз такой незадачливый вор в необжитом доме совершил кражу, сходил тут же по нужде, а потом подтёрся своим же документом. Еще один резонансный случай произошел совсем недавно — в конце 2022 года: два профессиональных вора приехали в Юрмалу, пробрались в дом, но их подвела погода. Один из них упал с крыши и получил тяжелые травмы. Подельник затащил его в машину, но по дороге в больницу тот умер.



"Люди посерьезнее работают по наводке. Они работают по всей Латвии и, как правило, в одиночку. Он приезжает, высматривает дом, проводит разведку на местности, смотрит распорядок дня жильцов и потом уже спокойно идет и берет, что ему нужно", — говорит Ариньш.



"Конечно, есть и приезжие. Они работают не по одному, а в группе, организованно, с рациями. Спасают ли камеры видеонаблюдения? "А вы камеры смотрели когда-нибудь? — спрашивает Ариньш. — Что вы видите? Что пришли два человека? И что? Две фигуры, которые обычно натягивают кепку, а сверху еще капюшон худи, а лицо можно закрыть. А кто поумнее, еще и походку специально меняет". "По камерам мы только можем узнать, в котором часу произошла кража и сколько лиц её совершили", — добавляет Светлана Лоча.