Кражи, хулиганства, телесные повреждения — для милиции, а затем полиции такие преступления в девяностых были рутиной. "Шел человек по улице, и с него буквально на ходу срывали шапку", — вспоминает Светлана Лоча. "Разбоев было от трёх до семи в месяц. Телесных повреждений было очень много, — в основном, тяжкие или средней тяжести. Если уж дрались, то дрались, в ход пускали и ножи, и все, что оказывалось под рукой. С легкими ранениями тогда никто в полицию не шел. Потому что был криминал и была полиция. И если ты шел в полицию, то через криминал ты уже не мог потом разобраться. Все решалось на улице", — говорит Артурс Ариньш.



В Юрмале работало множество гостиниц, санаториев, пансионатов и летних лагерей, и все они еще принадлежали государству. "Где-то мебель украдут, где-то сигареты и еду. Кто во что горазд", — рассказывает Лоча. Из машин забирали магнитолы, однако с появлением новых машин к 2010 году такие преступления сошли на нет. "Последний у нас такой в Юрмале Дима был. Уже никто эти магнитолы не брал, а он все продолжал: по пьяни вытаскивал и уходил. Сразу было понятно, кто это делает", — вспоминает Ариньш.



Угоняли машины, но не очень часто — по одной-две в месяц. "Их больше "брали" в Тукумском районе, у грибников. Вдоль побережья, за Рагасциемсом. Человек приехал за грибами, оставил машину, пошел в лес. Пока его нет, приезжали угонщики. Стукнут по машине и смотрят — пришел человек или нет. Сигнализация была не у всех. Если не пришел, то машину угоняли. А "Жигули" увести — две-три минуты, — вспоминает Ариньш. — В Юрмале тоже воровали, но не так активно, как, например, в 2006-2008 году".