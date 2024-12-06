Криминальная Юрмала
От советского "кусочка Запада" до "бандитских войн"
Сотни тысяч отдыхающих, звезды эстрады и кино, подпольные миллионеры и ночная жизнь в ресторанах: в 1980-х Юрмала жила бурной, но довольно безопасной жизнью. С приходом девяностых все изменилось. Delfi рассказывает криминальную историю двух десятилетий жизни города курорта.
Диана Чучкова, Ольга Петрова
журналисты Delfi
В ноябре 2024 года Юрмала отметила свой 65-й день рождения. Что остается за красивым фасадом самого известного латвийского курорта, чем жил город в тихие 80-е, лихие 90-е, переходные 2000-е и что происходит в нем сейчас, об этом лучше всего могут рассказать бывшие сотрудники милиции и действующие полицейские.
"Сравнивать Юрмалу 1980-х и город сегодня невозможно. Кажется, в 1986 году Транспортная милиция анализировала, сколько людей в сезон бывает в Юрмале. У них получилось до 700 000 человек. Кто-то говорил о миллионе, но в это не очень верится", — говорит Валерий Сергеев, который в 1980-х был заместителем начальника Юрмальского управления милиции.
В те времена, до начала 1990-х, собственные управления получали только крупные города — в Латвии они были в Юрмале, Даугавпилсе, Резекне, Лиепае и Вентспилсе. Главное управление внутренних дел находилось в Риге. Само управление было расположено в Дубулты, в Каугури действовал отдельный участок.
В те времена, до начала 1990-х, собственные управления получали только крупные города — в Латвии они были в Юрмале, Даугавпилсе, Резекне, Лиепае и Вентспилсе. Главное управление внутренних дел находилось в Риге. Само управление было расположено в Дубулты, в Каугури действовал отдельный участок.
Кто возглавлял Юрмальскую полицию (1978-2024 годы)
Роландс Плесумс
Янис Муйжниекс
Игорь Купра
Францис Супе
Андрей Марцинкевич
Юрис Кроллс
Юрис Стальгевичс
Андрей Цивьян
Александрс Мелнис
Янис Целминьш
Каспарс Рексцс
Жители СССР воспринимали Латвию как "кусочек Запада": сюда стремились приехать на отдых не только обычные граждане, но и партийное руководство, творческая интеллигенция и обеспеченные люди — при социализме их тоже хватало. Поток туристов накладывал свой отпечаток и на криминальную специфику Юрмалы: это был типичный советский город-курорт.
Убийства и разбои в Юрмале 1980-х были редкостью, вспоминает бывший сотрудник полиции, пожелавший сохранить анонимность. “Изнасилования часто были латентными, скрытыми. Потерпевшие не обращались в милицию: факт был, а преступления — нет, потому что нет заявления", — говорит он. Зато было очень много имущественных преступлений.
Убийства и разбои в Юрмале 1980-х были редкостью, вспоминает бывший сотрудник полиции, пожелавший сохранить анонимность. “Изнасилования часто были латентными, скрытыми. Потерпевшие не обращались в милицию: факт был, а преступления — нет, потому что нет заявления", — говорит он. Зато было очень много имущественных преступлений.
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Легендарная драка в ресторане Jūras Pērle
Пожалуй, самым известным происшествием в Юрмале конца 80-х стала драка в ресторане Jūras pērle между хоккеистом Олегом Знарком, который играл за рижское "Динамо" и в тот день отмечал свой 25-й день рождения, и будущим криминальным авторитетом Иваном Харитоновым. И тот, и другой отдыхали в ресторане со своими компаниями. Судя по воспоминаниям участников, компания Харитонова вела себя вызывающе и в какой-то момент задела гостей хоккеиста. В завязавшейся драке Знарку серьезно разрезали лицо "розочкой", травмы получил его отец Валерий. Во время потасовки были избиты артисты варьете, а также нападавшие — Олег Минин и Геннадий Валягин.
Осенью 1988 года Юрмальский Народный суд приговорил Харитонова к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Еще шестеро участников драки — от двух до трех с половиной лет тюрьмы. Валягин, которого считали хранителем бандитского "общака" в 1990-х, был убит в Риге в 2022 году. Киллеры из Литвы расстреляли его из автомата и пистолета в микрорайоне Плявниеки.
Осенью 1988 года Юрмальский Народный суд приговорил Харитонова к 4,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Еще шестеро участников драки — от двух до трех с половиной лет тюрьмы. Валягин, которого считали хранителем бандитского "общака" в 1990-х, был убит в Риге в 2022 году. Киллеры из Литвы расстреляли его из автомата и пистолета в микрорайоне Плявниеки.
Что крали в 80-е: про местных и гастролеров
1980-е годы. Сотрудники Юрмальской милиции на построении. Фото - архив Юрмальской полиции.
Грабежи случались, в основном, на улице: у кого-то сумочку отобрали, у кого-то чемодан. "Кражи с пляжа — их было совершенно дикое количество. Мы пытались бороться, как могли. Делали какие-то приманки, иногда это даже срабатывало. Дошли до того, что технические средства своими руками собирали. Сделали такую конструкцию, в которую помещали ртуть. Если она смещается, то ртуть перекатывается, замыкается контакт, и на передатчик нашего сотрудника, сидевшего в засаде, идет сигнал. Но тут тоже были свои трудности, ведь народа на пляже было очень много", — вспоминает бывший полицейский.
Воров, промышлявших в Юрмале, можно условно поделить на местных и "гастролеров". "Сейчас с этим стало спокойнее. Почему тогда было столько краж? Возможно, приезжали богатые люди, у которых были дорогие и яркие вещи, которые притягивали не только внимание, но и руки воришек. А отдыхающие расслаблены, внимание рассеяно. Было много краж из пансионатов и санаториев. Отдыхающие оставляли окна и днем, и ночью открытыми. И воры этим пользовались" — рассказывает полицейский в отставке.
Воров, промышлявших в Юрмале, можно условно поделить на местных и "гастролеров". "Сейчас с этим стало спокойнее. Почему тогда было столько краж? Возможно, приезжали богатые люди, у которых были дорогие и яркие вещи, которые притягивали не только внимание, но и руки воришек. А отдыхающие расслаблены, внимание рассеяно. Было много краж из пансионатов и санаториев. Отдыхающие оставляли окна и днем, и ночью открытыми. И воры этим пользовались" — рассказывает полицейский в отставке.
“
"Раньше был такой пансионат Selga в районе виадука, — продолжает он. — Завелся там воришка, каждые сутки забирался в открытое окно и уносил все, что ему попадалось. Засады устраивали, но безуспешно. А вычислили его по обуви: нашли след — отпечаток тенниски, продумали, как могла выглядеть эта обувь, разыскали образец. Начали просчитывать людей в такой обуви и действительно нашли".
Жертвами преступников в Юрмале становились и советские знаменитости. Ветеран уголовного розыска вспоминает, как сборная СССР по хоккею останавливалась в доме отдыха "Дом науки" (он находился в Лиелупе, на улице Викингу). Из номера тренера Бориса Михайлова — легендарного в прошлом хоккеиста— украли деньги, часы и самое важное: костюм.
Вторая кража связана с юмористом Геннадием Хазановым (он до сих пор проводит много времени в Юрмале). В 1980-х Хазанов, находившийся в зените славы, жил в гостинице Lielupe, и воры сняли все четыре колеса с его "Жигулей". Артисту помогла еврейская диаспора — уже на следующий день машина снова была на колесах.
Вторая кража связана с юмористом Геннадием Хазановым (он до сих пор проводит много времени в Юрмале). В 1980-х Хазанов, находившийся в зените славы, жил в гостинице Lielupe, и воры сняли все четыре колеса с его "Жигулей". Артисту помогла еврейская диаспора — уже на следующий день машина снова была на колесах.
Блеск и нищета звездного курорта
В Юрмале во второй половине 1980-х царила особенная атмосфера, вспоминает бывший сотрудник милиции. В город съезжалась советская элита, в том числе подпольная. "Они собирались в своих каких-то местах — это что-то типа клубов по интересам. Даже в гостиницах был не только общий зал, но и зал для частных встреч", — рассказывает он.
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В Юрмале были и девушки легкого поведения. "Сюда съезжались дамы со всего Союза. Понятие "эскорт" появилось позже, а тогда это были просто молодые, красивые и яркие женщины, которые приезжали, чтобы подзаработать. Заселялись в хорошие гостиницы, там все и происходило", — вспоминает бывший сотрудник милиции.
Рестораны, туристы, лесополоса: чем Юрмала привлекала сексуальных маньяков
Самые известные сексуальные маньяки в истории Латвии — Станислав Рогалев, Станислав Янович и Виталий Костецкий — связаны с Юрмалой. Все они совершили здесь часть своих преступлений.
Почетная грамота сотрудникам милиции в связи с задержанием Станислава Рогалева. Фото из архива полиции Юрмалы
Станислав Рогалев
С 1980 по 1982 год совершил 21 нападение на женщин, 10 из них закончились убийствами. Расстрелян по приговору суда.
"Рогалева брали в Улброке. Он уже понял, что его раскрыли, и пытался спрятаться. Юрмала для него, по сути, была естественной средой обитания: много питейных заведений, много красивых женщин, много народа. Можно придумать о себе интересную историю и заинтриговать. Он не был похож на преступника. Умный, эффектный, симпатичный мужчина средних лет, язык хорошо подвешен. Умел пустить пыль в глаза и расположить к себе женщин, поэтому приезжие туристки его не боялись и охотно шли на контакт. Рогалев испытывал удовольствие и сексуальное удовлетворение от насилия и убийств. Его возбуждало сопротивление. Это патология, которая обернулась серией жестоких убийств и изнасилований", — рассказывает Валерий Сергеев.
С 1980 по 1982 год совершил 21 нападение на женщин, 10 из них закончились убийствами. Расстрелян по приговору суда.
"Рогалева брали в Улброке. Он уже понял, что его раскрыли, и пытался спрятаться. Юрмала для него, по сути, была естественной средой обитания: много питейных заведений, много красивых женщин, много народа. Можно придумать о себе интересную историю и заинтриговать. Он не был похож на преступника. Умный, эффектный, симпатичный мужчина средних лет, язык хорошо подвешен. Умел пустить пыль в глаза и расположить к себе женщин, поэтому приезжие туристки его не боялись и охотно шли на контакт. Рогалев испытывал удовольствие и сексуальное удовлетворение от насилия и убийств. Его возбуждало сопротивление. Это патология, которая обернулась серией жестоких убийств и изнасилований", — рассказывает Валерий Сергеев.
26 ноября 1980 года. В 200 метрах от станции Лиелупе Рогалев напал на 27-летнюю сотрудницу милиции. Маньяк нанес ей ножевое ранение в живот, а затем скрылся.
31 декабря 1981 года. Рогалев и его сообщник Алдис Сваре напали в лесном массиве в Приедайне на 34-летнюю женщину. Преступники изнасиловали жертву, ограбили и убили ее.
29 июля 1981 года. После ужина в ресторане Рогалев пригласил 43-летнюю отдыхающую из Челябинска на прогулку по лесу, где затем изнасиловал, ограбил и задушил. Тело женщины нашли в лесу напротив дома номер 36 по улице Викингу.
Апрель 1982 года. Рогалев познакомился с двумя туристками. После застолья в ресторане Jūras pērle они направились на пляж, где маньяк жестоко разделался с одной из них. Труп женщины нашли в пляжной зоне, в конце 13-й линии.
31 декабря 1981 года. Рогалев и его сообщник Алдис Сваре напали в лесном массиве в Приедайне на 34-летнюю женщину. Преступники изнасиловали жертву, ограбили и убили ее.
29 июля 1981 года. После ужина в ресторане Рогалев пригласил 43-летнюю отдыхающую из Челябинска на прогулку по лесу, где затем изнасиловал, ограбил и задушил. Тело женщины нашли в лесу напротив дома номер 36 по улице Викингу.
Апрель 1982 года. Рогалев познакомился с двумя туристками. После застолья в ресторане Jūras pērle они направились на пляж, где маньяк жестоко разделался с одной из них. Труп женщины нашли в пляжной зоне, в конце 13-й линии.
Станислав Янович
С 1985 по 1986 год совершил четыре убийства и 16 изнасилований. Приговорен к высшей мере наказания.
Июнь 1986 года. В Приедайне в лесу Янович напал, изнасиловал и ограбил девушку.
Июнь 1986 года. В Приедайне в лесу Янович напал, изнасиловал и ограбил девушку.
Виталий Костецкий
В 1984 году был приговорен к высшей мере наказания за убийство двух девушек. Приговор заменили на тюремное заключение, через пять лет он вышел на свободу, но вскоре сел еще на 15 лет. Позже Костецкий признал, что на свободе успел совершить еще одно убийство.
1984 год. В лесу неподалеку от ж/д станции "Дзинтари" с особой жестокостью убита и изнасилована женщина.
1984 год. В лесу неподалеку от ж/д станции "Дзинтари" с особой жестокостью убита и изнасилована женщина.
В советское время в Юрмалу съезжались преступники-гастролеры, которых манило огромное скопление народа, вспоминает старший специалист отдела поддержки Юрмальского участка полиции Артурс Ариньш. "Карточные шулера на море приезжали, причем начинали они уже с поездов. Здесь все происходило точно так же, как и в Одессе. По барам работали девочки-клофелинщицы", — говорит он.
В середине 1980-х в Советском Союзе началась борьба с пьянством. Как вспоминают бывшие сотрудники милиции, в те годы в Юрмале (особенно, в Слоке и Каугури) было много "точек", где гнали и продавали самогон. После начала антиалкогольной кампании за них всерьез взялись участковые. А в центре Юрмалы подпольной торговлей спиртным занимались таксисты — как официальные, так и "частники". 19 ноября 1986 года был принят Закон СССР "Об индивидуальной трудовой деятельности", который положил начало кооперативному движению. Уже очень скоро криминальная Юрмала изменилась до неузнаваемости.
В середине 1980-х в Советском Союзе началась борьба с пьянством. Как вспоминают бывшие сотрудники милиции, в те годы в Юрмале (особенно, в Слоке и Каугури) было много "точек", где гнали и продавали самогон. После начала антиалкогольной кампании за них всерьез взялись участковые. А в центре Юрмалы подпольной торговлей спиртным занимались таксисты — как официальные, так и "частники". 19 ноября 1986 года был принят Закон СССР "Об индивидуальной трудовой деятельности", который положил начало кооперативному движению. Уже очень скоро криминальная Юрмала изменилась до неузнаваемости.
Девяностые: бандитские войны на тихом курорте
"Вообще, Юрмала всегда была более спокойной по сравнению с Ригой. У многих преступных авторитетов здесь была недвижимость, сюда приезжали отдыхать. Я допускаю, что так это и сейчас. Но здесь было много баров и клубов: и Jūras Pērle, и "Кабург". Там случались и "хулиганка", и поножовщина, и стрельба с убитыми и ранеными", — рассказывает заместитель начальника Юрмальского участка Рижского регионального управления полиции Светлана Лоча.
Ресторан "Кабург". Фото из личного архива
Ресторан "Кабург" считался одним из самых престижных заведений в Юрмале 1980-х. Назван в честь города-побратима Юрмалы, французского Кабурга. Находился в Пумпури, в 1990-х дважды был взорван, а затем снесен. Место было очень популярным, попасть в ресторан с улицы было непросто.
"Это было самое начало девяностых. Тогда еще работали кабаки, которые остались с советских времен, ничего нового еще не было. В "Кабург" приезжали погулять и местные группировки, и из Риги, и из Елгавы, и из Беларуси. Гуляли в Меллужи, но в основном — в Майори, Лиелупе (Jūras pērle, "Парус"), в Дзинтари ("Вигвам", "Семь сестер"). "Корсо" сначала работал как столовая, а потом его переделали в ночной диско-клуб", — говорит Ариньш.
В июне 1990 года в юрмальском ресторане "Кабург" впервые в новейшей латвийской истории было совершено убийство в общественном месте. Возможно, это было последнее тихое лето в Юрмале. СССР разваливался, у первых бизнесменов появились большие деньги, и очень скоро улицы города превратились, фактически, в поле боя.
"Это было самое начало девяностых. Тогда еще работали кабаки, которые остались с советских времен, ничего нового еще не было. В "Кабург" приезжали погулять и местные группировки, и из Риги, и из Елгавы, и из Беларуси. Гуляли в Меллужи, но в основном — в Майори, Лиелупе (Jūras pērle, "Парус"), в Дзинтари ("Вигвам", "Семь сестер"). "Корсо" сначала работал как столовая, а потом его переделали в ночной диско-клуб", — говорит Ариньш.
В июне 1990 года в юрмальском ресторане "Кабург" впервые в новейшей латвийской истории было совершено убийство в общественном месте. Возможно, это было последнее тихое лето в Юрмале. СССР разваливался, у первых бизнесменов появились большие деньги, и очень скоро улицы города превратились, фактически, в поле боя.
Как сообщала газета “Советская молодежь”, вечером 8 июня 1990 года в "Кабург" через черный ход вошли одиннадцать вооруженных мужчин. В зале сидела компания из Беларуси. Не обращая внимания на посетителей, нападавшие достали обрезы и открыли огонь. Вадим Лукомский, который находился в розыске по делу об убийстве, был убит. Виктор Пискунов получил тяжелые ранения, а еще одного человека оглушили ударом нунчаками.
"В "Кабурге" столкнулись "казанские", которые обосновались тогда в Елгаве, и "гомельские", решившие навести в Юрмале свои порядки", — рассказывает Валерий Сергеев. Уже через несколько дней милиции удалось выйти на подозреваемых, а затем при поддержке ОМОН (Отряд милиции особого назначения) пять человек были задержаны.
"В "Кабурге" столкнулись "казанские", которые обосновались тогда в Елгаве, и "гомельские", решившие навести в Юрмале свои порядки", — рассказывает Валерий Сергеев. Уже через несколько дней милиции удалось выйти на подозреваемых, а затем при поддержке ОМОН (Отряд милиции особого назначения) пять человек были задержаны.
Двойное убийство в Jūras pērle: след дезертира
В восьмидесятых убийство в Латвии считалось экстраординарным событием, а двойные убийства случались крайне редко. В девяностых все изменилось. В 1990-м два человека были убиты в легендарном ресторане Jūras pērle, и это убийство так и осталось нераскрытым.
"Ночью были убиты сторож и уборщица, — рассказывает бывший сотрудник полиции. — Чтобы криминалисты могли нормально работать на месте преступления, ресторан пришлось закрыть на несколько дней. Изъяли всю посуду, которая была не помыта. Опросили всех официантов, весь персонал: кто где сидел, кто и что заказывал. Собрали большое количество отпечатков пальцев. Но в те времена не было компьютеров, которые могли бы найти совпадения. Все делось вручную. Проходит три дня — в Риге совершено убийство сторожа в кафе "Сигулда". Снова общепит и снова в ночное время. Начали работать с посудой, нашли совпадения по отпечаткам пальцев. Но в милицейской картотеке их не оказалось".
У полиции появилась версия, что это мог быть дезертир. "В то время солдаты стали часто сбегать из армии. Им нужно было где-то прятаться, спать, кормиться. При современной технике, думаю, разыскать подозреваемого не составило бы труда. Но в те времена такого, к сожалению, не было", — рассказывает бывший сотрудник полиции.
"Ночью были убиты сторож и уборщица, — рассказывает бывший сотрудник полиции. — Чтобы криминалисты могли нормально работать на месте преступления, ресторан пришлось закрыть на несколько дней. Изъяли всю посуду, которая была не помыта. Опросили всех официантов, весь персонал: кто где сидел, кто и что заказывал. Собрали большое количество отпечатков пальцев. Но в те времена не было компьютеров, которые могли бы найти совпадения. Все делось вручную. Проходит три дня — в Риге совершено убийство сторожа в кафе "Сигулда". Снова общепит и снова в ночное время. Начали работать с посудой, нашли совпадения по отпечаткам пальцев. Но в милицейской картотеке их не оказалось".
У полиции появилась версия, что это мог быть дезертир. "В то время солдаты стали часто сбегать из армии. Им нужно было где-то прятаться, спать, кормиться. При современной технике, думаю, разыскать подозреваемого не составило бы труда. Но в те времена такого, к сожалению, не было", — рассказывает бывший сотрудник полиции.
Киллер в больничной палате
18 октября 1993 года в Юрмале, на проспекте Дзинтару был взорван автомобиль BMW 530. В результате взрыва тяжелые ранения, включая травму головы, получил водитель — 29-летний москвич Сергей Кузьмин — дилер акционерного общества РАФ. У него также нашли документы (в частности, советский загранпаспорт) на имя Сергея Гросса.
Раненого бизнесмена доставили в Булдурскую больницу, где сначала разместили в палате интенсивной терапии, а спустя полторы недели перевели в хирургическое отделение этажом ниже.
В ночь с 3 на 4 ноября, около 00.30 в палату на втором этаже незаметно пробрался неизвестный. Он дважды выстрелил в спину Кузьмину из пистолета с глушителем. От полученных ранений бизнесмен скончался.
"Совершенно очевидно, что это было заказное убийство. Как в классических детективных фильмах: киллер получает заказ, взрывает бизнесмена, но тот выживает. Заказ не выполнен. Убийца предпринимает вторую попытку, но уже в больнице. Это было первое и последнее подобное преступление в истории Латвии", — отмечает ветеран полиции.
В палате с Кузьминым находился еще один пациент, рядом с которым постоянно дежурила мать. В тот момент, когда произошло убийство, женщины на месте не оказалось. Сосед по палате, который уже шел на поправку, ничего не слышал и не видел. Дело осталось нераскрытым.
Раненого бизнесмена доставили в Булдурскую больницу, где сначала разместили в палате интенсивной терапии, а спустя полторы недели перевели в хирургическое отделение этажом ниже.
В ночь с 3 на 4 ноября, около 00.30 в палату на втором этаже незаметно пробрался неизвестный. Он дважды выстрелил в спину Кузьмину из пистолета с глушителем. От полученных ранений бизнесмен скончался.
"Совершенно очевидно, что это было заказное убийство. Как в классических детективных фильмах: киллер получает заказ, взрывает бизнесмена, но тот выживает. Заказ не выполнен. Убийца предпринимает вторую попытку, но уже в больнице. Это было первое и последнее подобное преступление в истории Латвии", — отмечает ветеран полиции.
В палате с Кузьминым находился еще один пациент, рядом с которым постоянно дежурила мать. В тот момент, когда произошло убийство, женщины на месте не оказалось. Сосед по палате, который уже шел на поправку, ничего не слышал и не видел. Дело осталось нераскрытым.
От сорванных шапок до жестоких разборок
Кражи, хулиганства, телесные повреждения — для милиции, а затем полиции такие преступления в девяностых были рутиной. "Шел человек по улице, и с него буквально на ходу срывали шапку", — вспоминает Светлана Лоча. "Разбоев было от трёх до семи в месяц. Телесных повреждений было очень много, — в основном, тяжкие или средней тяжести. Если уж дрались, то дрались, в ход пускали и ножи, и все, что оказывалось под рукой. С легкими ранениями тогда никто в полицию не шел. Потому что был криминал и была полиция. И если ты шел в полицию, то через криминал ты уже не мог потом разобраться. Все решалось на улице", — говорит Артурс Ариньш.
В Юрмале работало множество гостиниц, санаториев, пансионатов и летних лагерей, и все они еще принадлежали государству. "Где-то мебель украдут, где-то сигареты и еду. Кто во что горазд", — рассказывает Лоча. Из машин забирали магнитолы, однако с появлением новых машин к 2010 году такие преступления сошли на нет. "Последний у нас такой в Юрмале Дима был. Уже никто эти магнитолы не брал, а он все продолжал: по пьяни вытаскивал и уходил. Сразу было понятно, кто это делает", — вспоминает Ариньш.
Угоняли машины, но не очень часто — по одной-две в месяц. "Их больше "брали" в Тукумском районе, у грибников. Вдоль побережья, за Рагасциемсом. Человек приехал за грибами, оставил машину, пошел в лес. Пока его нет, приезжали угонщики. Стукнут по машине и смотрят — пришел человек или нет. Сигнализация была не у всех. Если не пришел, то машину угоняли. А "Жигули" увести — две-три минуты, — вспоминает Ариньш. — В Юрмале тоже воровали, но не так активно, как, например, в 2006-2008 году".
В Юрмале работало множество гостиниц, санаториев, пансионатов и летних лагерей, и все они еще принадлежали государству. "Где-то мебель украдут, где-то сигареты и еду. Кто во что горазд", — рассказывает Лоча. Из машин забирали магнитолы, однако с появлением новых машин к 2010 году такие преступления сошли на нет. "Последний у нас такой в Юрмале Дима был. Уже никто эти магнитолы не брал, а он все продолжал: по пьяни вытаскивал и уходил. Сразу было понятно, кто это делает", — вспоминает Ариньш.
Угоняли машины, но не очень часто — по одной-две в месяц. "Их больше "брали" в Тукумском районе, у грибников. Вдоль побережья, за Рагасциемсом. Человек приехал за грибами, оставил машину, пошел в лес. Пока его нет, приезжали угонщики. Стукнут по машине и смотрят — пришел человек или нет. Сигнализация была не у всех. Если не пришел, то машину угоняли. А "Жигули" увести — две-три минуты, — вспоминает Ариньш. — В Юрмале тоже воровали, но не так активно, как, например, в 2006-2008 году".
1980-е годы. Сотрудники Юрмальской милиции осматривают номера украденных машин. Фото из архива полиции Юрмалы
В девяностых случалось много изнасилований, хотя до полиции доходило далеко не все. "Если смотреть данные, то видно, что всплеск изнасилований приходился на лето. Это Лиго и ночные дискотеки, которые проводились на море", — говорит Ариньш. Сейчас, по словам Лочи и Ариньша, случаев насилия на сексуальной почве стало значительно меньше.
Интересно, но в начале девяностых в Юрмале почти не было дел по незаконному обороту наркотиков. В основном, наркоторговцев ловили с маковой соломкой и гашишем. В архивах и очень мало дел, связанных с алкоголем. В городе были и "точки", и таксисты, незаконно торговавшие водкой — но за это была предусмотрена административная ответственность. "Уголовно наказуемым это стало позже. Стали приводить в порядок законы, началась серьезная борьба. Потому что это акциз, деньги в госказну", — говорит Артурс Ариньш.
Интересно, но в начале девяностых в Юрмале почти не было дел по незаконному обороту наркотиков. В основном, наркоторговцев ловили с маковой соломкой и гашишем. В архивах и очень мало дел, связанных с алкоголем. В городе были и "точки", и таксисты, незаконно торговавшие водкой — но за это была предусмотрена административная ответственность. "Уголовно наказуемым это стало позже. Стали приводить в порядок законы, началась серьезная борьба. Потому что это акциз, деньги в госказну", — говорит Артурс Ариньш.
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