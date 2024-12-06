Криминальная Юрмала
Без сомнений и жалости: банда грабителей-гастролеров расстреляла семью художника
Юрмальский художник-интерьерист Петерис Галевиус обычно работал дома, в собственной мастерской. 15 апреля 1991 года около 19 часов в дом Галевиуса ворвалась вооруженная банда, которую в Риге преследовали неудачи: сорвалось несколько ограблений подряд. В Юрмале им все же досталась богатая добыча — но для этого пришлось совершить одно из самых страшных преступлений в истории города.
Диана Чучкова
журналист Delfi
В ноябре 2024 года Юрмала отметила свой 65-й день рождения. Что остается за красивым фасадом самого известного латвийского курорта, чем жил город в тихие 80-е, лихие 90-е, переходные 2000-е и что происходит в нем сейчас, об этом лучше всего могут рассказать бывшие сотрудники милиции и действующие полицейские.
На следующий день соседи заметили, что весь день в гараже у Галевиусов открыта дверь. Внутри было тихо. На втором этаже горел свет, но двери в дом были заперты. Соседи вызвали полицию, и к дому по улице Ригас, расположенному неподалеку от виадука и станции "Дзинтари", вскоре прибыли сотрудники Юрмальской криминальной полиции и следственные группы прокуратуры.
В доме они обнаружили тела четверых человек: самого Петериса Галевиуса, его супруги, тещи и 10-летнего сына. Все они были убиты из 9-миллиметрового оружия. В кого-то убийца стрелял один раз, в кого было произведено несколько выстрелов. Комнаты и коридоры забрызганы кровью — ее было столько, что полиция предположила, что она обязательно должна оказаться на одежде нападавших. "Это было действительно страшно… В коридоре убивают хозяина, рядом на кухне — хозяйку. На втором этаже на кровати мы нашли окровавленный труп пожилой женщины. И тут же рядом мальчишка, убитый выстрелом в голову. Он пытался выбежать на балкон. Безжалостно, бесчеловечно, беспощадно…", — вспоминает Валерий Сергеев, который работал тогда в Юрмальской криминальной полиции и выезжал на место преступления.
Преступники похитили видеомагнитофон Akai, три магнитофона-двухкассетника Sony и Akai, серебряные ложечки, золотую цепочку с кулоном, часы. Не побрезговали и золотыми обручальными кольцами убитых супругов. По подсчетам следователей, всего преступники похитили вещей на 104 000 рублей.
В доме они обнаружили тела четверых человек: самого Петериса Галевиуса, его супруги, тещи и 10-летнего сына. Все они были убиты из 9-миллиметрового оружия. В кого-то убийца стрелял один раз, в кого было произведено несколько выстрелов. Комнаты и коридоры забрызганы кровью — ее было столько, что полиция предположила, что она обязательно должна оказаться на одежде нападавших. "Это было действительно страшно… В коридоре убивают хозяина, рядом на кухне — хозяйку. На втором этаже на кровати мы нашли окровавленный труп пожилой женщины. И тут же рядом мальчишка, убитый выстрелом в голову. Он пытался выбежать на балкон. Безжалостно, бесчеловечно, беспощадно…", — вспоминает Валерий Сергеев, который работал тогда в Юрмальской криминальной полиции и выезжал на место преступления.
Преступники похитили видеомагнитофон Akai, три магнитофона-двухкассетника Sony и Akai, серебряные ложечки, золотую цепочку с кулоном, часы. Не побрезговали и золотыми обручальными кольцами убитых супругов. По подсчетам следователей, всего преступники похитили вещей на 104 000 рублей.
Жители СССР воспринимали Латвию как "кусочек Запада": сюда стремились приехать на отдых не только обычные граждане, но и партийное руководство, творческая интеллигенция и обеспеченные люди — при социализме их тоже хватало. Поток туристов накладывал свой отпечаток и на криминальную специфику Юрмалы: это был типичный советский город-курорт.
Убийства и разбои в Юрмале 1980-х были редкостью, вспоминает бывший сотрудник полиции, пожелавший сохранить анонимность. “Изнасилования часто были латентными, скрытыми. Потерпевшие не обращались в милицию: факт был, а преступления — нет, потому что нет заявления", — говорит он. Зато было очень много имущественных преступлений.
Убийства и разбои в Юрмале 1980-х были редкостью, вспоминает бывший сотрудник полиции, пожелавший сохранить анонимность. “Изнасилования часто были латентными, скрытыми. Потерпевшие не обращались в милицию: факт был, а преступления — нет, потому что нет заявления", — говорит он. Зато было очень много имущественных преступлений.
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Похожее преступление было совершено в 1989 году в Риге: на улице Бикерниеку преступники убили четверых человек — всю семью кооператора Ивченко. Следствие позже установило, что преступление совершила банда грабителей-гастролеров из Курска. Появилось предположение, что и семью Галевиусов могли убить приезжие. Так в итоге и оказалось.
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Что спасло актрису Алису Фрейндлих
Ранее судимые жители России Стасис Ледянаускас и Надежда Есипова "гастолировали" по бывшему СССР в поисках добычи. В январе 1991 года они вломились в Музей лесничества в Айзпуте и украли оттуда все шкуры, гранату, два пистолета Parabellum, а также пистолет Valter P38. Из него и будет позже убита вся семья художника Галевиуса. Ветераны полиции, расследовавшие это дело, до сих пор задаются вопросами: почему у музейного оружия не был сточен боек? Почему к нему прилагались боеприпасы? Фактически, в провинциальном музее на видном месте хранили боевое оружие.
В Латвии Ледянаускас и Есипова успели совершить налет на квартиру в Скрунде, обокрасть церкви в Угале и Вецпилсе. Однако "улов" оказался не таким богатым, как рассчитывали преступники, и они вернулись в Ленинград, где к ним присоединились еще двое подельников: Сергей Кравченко и Юрий Лашков. Банда обокрала дачу известной советской актрисы Алисы Фрейндлих — к счастью, в момент ограбления ее не было дома.
Как следует из материалов уголовного дела, после нескольких преступлений, совершенных в России, 28 марта 1991 года банда вернулась в Ригу. Преступники планировали ограбить некоего коллекционера, проживавшего в микрорайоне Плявниеки. На допросах они утверждали, что он якобы задолжал им крупную сумму. Однако в квартире кроме коллекционера оказались его жена и сын, поэтому Есипова и Лашков не решились на ограбление. В апреле банда попыталась ограбить коллекционера еще дважды, и оба раза неудачно.
Не получив от коллекционера денег, преступники направилась в Юрмалу, где жил должник Сергея Кравченко — некий кооператор Миша. Но и его ограбить не получилось — преступников спугнул припаркованный во дворе чужой автомобиль и свирепый пёс на цепи.
После этого Ледянаускас, Есипова, Кравченко и Лашков завалились в юрмальский пивной бар Sīksparnis в Дзинтари, чтобы отметить 26-й день рождения Лашкова. Здесь они познакомились с местным пьяницей, который и рассказал им про семью Галевиусов.
Не получив от коллекционера денег, преступники направилась в Юрмалу, где жил должник Сергея Кравченко — некий кооператор Миша. Но и его ограбить не получилось — преступников спугнул припаркованный во дворе чужой автомобиль и свирепый пёс на цепи.
После этого Ледянаускас, Есипова, Кравченко и Лашков завалились в юрмальский пивной бар Sīksparnis в Дзинтари, чтобы отметить 26-й день рождения Лашкова. Здесь они познакомились с местным пьяницей, который и рассказал им про семью Галевиусов.
Жестокое убийство в Дзинтари
Преступники выяснили, что Петерис Галевиус в последнее время часто ездил к родственникам в Канаду. Оттуда он привез автомобиль, видеотехнику, компьютер — редкое по тем временам богатство. Пошли разговоры, что Галевиусы живут очень богато. Конечно, это было далеко от правды, тем более что последние несколько лет Мара Галевиус провела дома, ухаживая за тяжелобольным отцом.
У преступников быстро созрел план. Первыми в дом войдут Есипова и Лашков, которые будут выдавать себя за потенциальных квартирантов, желающих снять на лето комнату. За ними должны войти вооруженный Ледянаускас и Кравченко. Они должны запугать жертв, связать их и вынести ценные вещи. Но все пошло не по плану.
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Первым на пути Ледянаускаса оказался Петерис Галевиус. Преступник выстрелил в художника пять раз. Одна из пуль срикошетила и попала в его супругу. Лашков нанес женщине удар по лицу, сбив ее с ног. За этим последовал еще один выстрел. Женщина скончалась, а Петерис еще был жив. Его добили позже.
Первым на пути Ледянаускаса оказался Петерис Галевиус. Преступник выстрелил в художника пять раз. Одна из пуль срикошетила и попала в его супругу. Лашков нанес женщине удар по лицу, сбив ее с ног. За этим последовал еще один выстрел. Женщина скончалась, а Петерис еще был жив. Его добили позже.
В это время Надежда Есипова побежала на второй этаж, где поймала и удерживала 10-летнего сына Галевиусов. Ледянаускас выстрелил ребенку в голову. После этого Ледянаускас застрелил и лежавшую в кровати 70-летнюю тёщу Галевиуса.
Преступники с добычей вернулись в Ленинград, где поделили награбленное добро между собой. Часть вещей продали, деньги разделили.
В мае 1991 года Ледянаускас вместе с Есиповой продолжили свою кровавую серию в Ленинграде. Во время ограбления квартиры Ледянаускас совершил двойное убийство — его жертвами стали две женщины: одну он задушил полотенцем, а вторую утопил в ванне.
В это время Надежда Есипова побежала на второй этаж, где поймала и удерживала 10-летнего сына Галевиусов. Ледянаускас выстрелил ребенку в голову. После этого Ледянаускас застрелил и лежавшую в кровати 70-летнюю тёщу Галевиуса.
Преступники с добычей вернулись в Ленинград, где поделили награбленное добро между собой. Часть вещей продали, деньги разделили.
В мае 1991 года Ледянаускас вместе с Есиповой продолжили свою кровавую серию в Ленинграде. Во время ограбления квартиры Ледянаускас совершил двойное убийство — его жертвами стали две женщины: одну он задушил полотенцем, а вторую утопил в ванне.
Фото из архива Юрмальской полиции.
Помимо этого, в Ленинграде и окрестностях за ними числилось еще как минимум пять преступлений. Также было установлено, что банда совершила два вооруженных ограбления в Литве и Эстонии: в Вильнюсе их жертвой стал некий коллекционер, а Таллинне — зажиточный предприниматель.
Задержать преступников при участии бойцов ленинградского ОМОНа удалось лишь к концу лета 1991. "Думаю, раскрыть это дело помогли правильные ориентировки. Летом 1991 года был задержан человек, который в камере проговорился, что он пытался ограбить дачу Алисы Фрейндлих и еще совершил что-то жуткое на Рижском взморье. Эта информация попала к местному оперу (оперативный уполномоченный, в СССР и России — сотрудник милиции или полиции, который занимается оперативно-розыскной деятельностью — прим. ред.). Он вспомнил об убийстве в Юрмале, дальше уже подключились питерские оперативники, которые и вышли на всю банду", — вспоминает бывший сотрудник криминальной полиции Юрмалы.
Поскольку тяжкие преступления были совершены бандой и на территории Латвии, задержанных отправили в Ригу.
Задержать преступников при участии бойцов ленинградского ОМОНа удалось лишь к концу лета 1991. "Думаю, раскрыть это дело помогли правильные ориентировки. Летом 1991 года был задержан человек, который в камере проговорился, что он пытался ограбить дачу Алисы Фрейндлих и еще совершил что-то жуткое на Рижском взморье. Эта информация попала к местному оперу (оперативный уполномоченный, в СССР и России — сотрудник милиции или полиции, который занимается оперативно-розыскной деятельностью — прим. ред.). Он вспомнил об убийстве в Юрмале, дальше уже подключились питерские оперативники, которые и вышли на всю банду", — вспоминает бывший сотрудник криминальной полиции Юрмалы.
Поскольку тяжкие преступления были совершены бандой и на территории Латвии, задержанных отправили в Ригу.
Расплата
Всей банде были предъявлены обвинения в бандитизме, а также в кражах государственного и личного имущества. Лашков был обвинен в подстрекательстве к убийству, поскольку именно он "из гуманных соображений" предложил Ледянаускасу добить раненого Петериса Галевиуса.
В феврале 1993 года Верховный суд Латвии вынес по этому делу приговор. Надежду Есипову суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии общего режима. Юрий Лашков получил 13 лет колонии общего режима, Сергей Кравченко — 9 лет колонии общего режима.
В феврале 1993 года Верховный суд Латвии вынес по этому делу приговор. Надежду Есипову суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии общего режима. Юрий Лашков получил 13 лет колонии общего режима, Сергей Кравченко — 9 лет колонии общего режима.
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Стасис Ледянаускас до приговора не дожил: он повесился в Рижском следственном изоляторе 31 января 1992 года.
Незавидной оказалась судьба Сергея Кравченко. Спустя всего месяц он был убит в Рижской Центральной тюрьме сокамерником, особо опасным рецидивистом. В латвийских тюрьмах в те времена царил полный беспредел. Заключенные заказывали себе алкоголь и наркотические вещества, могли свободно передвигаться по территории, устраивали пьяные драки и дебоши.
Вечером 15 марта надзиратель услышал шум в камере. Посмотрел в глазок и увидел, что там избивают Кравченко. При падении тот ударился головой о бетонный пол и радиатор. Понаблюдав за экзекуцией несколько минут, надзиратель приказал остальным заключенным поднять избитого и перенести на койку.
Спустя некоторое время из камеры снова послышался громкий шум. Как оказалось, рецидивист-сокамерник снова избивал лежащего Кравченко ногами. На требования прекратить экзекуцию он не реагировал. Надзиратель позвал подмогу, но в камеру никто так и не зашел.
На следующее утро Кравченко не встал с койки. Работники тюрьмы констатировали его смерть.
Вечером 15 марта надзиратель услышал шум в камере. Посмотрел в глазок и увидел, что там избивают Кравченко. При падении тот ударился головой о бетонный пол и радиатор. Понаблюдав за экзекуцией несколько минут, надзиратель приказал остальным заключенным поднять избитого и перенести на койку.
Спустя некоторое время из камеры снова послышался громкий шум. Как оказалось, рецидивист-сокамерник снова избивал лежащего Кравченко ногами. На требования прекратить экзекуцию он не реагировал. Надзиратель позвал подмогу, но в камеру никто так и не зашел.
На следующее утро Кравченко не встал с койки. Работники тюрьмы констатировали его смерть.
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