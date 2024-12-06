На следующий день соседи заметили, что весь день в гараже у Галевиусов открыта дверь. Внутри было тихо. На втором этаже горел свет, но двери в дом были заперты. Соседи вызвали полицию, и к дому по улице Ригас, расположенному неподалеку от виадука и станции "Дзинтари", вскоре прибыли сотрудники Юрмальской криминальной полиции и следственные группы прокуратуры.



В доме они обнаружили тела четверых человек: самого Петериса Галевиуса, его супруги, тещи и 10-летнего сына. Все они были убиты из 9-миллиметрового оружия. В кого-то убийца стрелял один раз, в кого было произведено несколько выстрелов. Комнаты и коридоры забрызганы кровью — ее было столько, что полиция предположила, что она обязательно должна оказаться на одежде нападавших. "Это было действительно страшно… В коридоре убивают хозяина, рядом на кухне — хозяйку. На втором этаже на кровати мы нашли окровавленный труп пожилой женщины. И тут же рядом мальчишка, убитый выстрелом в голову. Он пытался выбежать на балкон. Безжалостно, бесчеловечно, беспощадно…", — вспоминает Валерий Сергеев, который работал тогда в Юрмальской криминальной полиции и выезжал на место преступления.



Преступники похитили видеомагнитофон Akai, три магнитофона-двухкассетника Sony и Akai, серебряные ложечки, золотую цепочку с кулоном, часы. Не побрезговали и золотыми обручальными кольцами убитых супругов. По подсчетам следователей, всего преступники похитили вещей на 104 000 рублей.