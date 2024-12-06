Криминальная Юрмала
Хроника необъявленного террора: как "Гитлер" развязал мафиозную войну
В начале 90-х кривая преступности резко пошла вверх не только в Латвии, но и во всех бывших советских республиках. Наступало страшное и мрачное время убийств, похищения людей и жестоких разборок между группировками.
Диана Чучкова, Ольга Петрова
журналисты Delfi
В это время в преступный мир Латвии буквально ворвался Александр Гитченко по кличке Гитлер. Звезда его горела ярко, но недолго. Весну 1993 года в Юрмале старожилы до сих пор вспоминают с содроганием: на три месяца улицы города превратились в поле боя между группировками.
В ноябре 2024 года Юрмала отметила свой 65-й день рождения. Что остается за красивым фасадом самого известного латвийского курорта, чем жил город в тихие 80-е, лихие 90-е, переходные 2000-е и что происходит в нем сейчас, об этом лучше всего могут рассказать бывшие сотрудники милиции и действующие полицейские.
Кому "принадлежала" Юрмала в девяностых?
"Никогда раньше, да и позже тоже, в Юрмале ничего подобного не было, — вспоминает бывший сотрудник Юрмальской криминальной полиции Николай (пожелал остаться неизвестным). — Обычно здесь просто отдыхали, спускали деньги. Даже в девяностых члены группировок ехали сюда отдохнуть, разборок не устраивали. Может, был какой-то негласный договор, кто ж его знает. Собирались они в ресторане "Семь сестричек" (Septiņas māsiņas) на улице Йомас, прямо напротив прокуратуры. Бывали в "Кабурге", Jūras pērle или в Дубулты в баре "Рубин" возле полиции. Там были такие плотные занавески, что даже днем сохранялся полумрак”.
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Криминальные группировки быстро поделили сферы влияния в городе. Ветераны полиции говорят, что Юрмала никогда не была под "Пардаугавой", потому что здесь хватало своих бандитов. Центр города — Майори, Булдури, Лиелупе — контролировал некто Маскал. Каугури был отдельным районом. Там не было "бригады", но "за порядком" следили уважаемые в уголовной среде люди — Тыка и Пет.
"Они в Каугури даже "центровых" не пускали. Те несколько раз туда приезжали поговорить, но зайти Маскалу не так и не дали… Нет, под "Пардаугавой" Юрмала не была. Может быть, Маскал что-то и "отстегивал" туда, этого я не знаю", — говорит ветеран полиции Арвидс (пожелал остаться неизвестным).
"Они в Каугури даже "центровых" не пускали. Те несколько раз туда приезжали поговорить, но зайти Маскалу не так и не дали… Нет, под "Пардаугавой" Юрмала не была. Может быть, Маскал что-то и "отстегивал" туда, этого я не знаю", — говорит ветеран полиции Арвидс (пожелал остаться неизвестным).
Криминальная группировка "Пардаугава"
Фирму "Пардаугава" основали Владимир Лесков и отец и сын Лавенты. Сначала это был кооператив, гендиректором которого стал Эмиль Лавент. Вскоре он превратился в первый кооператив-миллионер на территории бывшего Советского Союза.
Компания стремительно росла и буквально за несколько лет превратилась в концерн из 40 предприятий, в название которых входила приставка "Пар-". Они занимались пошивом обуви и колготок, строительством, деревообработкой и многим другим.
Лесков, который вскоре стал единоличным главой фирмы, налаживал международные связи, открыл совместное предприятие, щедро помогал кинематографистам, музыкантам, спортсменам. Позже концерн стал сдавать в субаренду помещения, предлагал физическую защиту и даже мог поддержать деньгами.
Все это было видимой частью айсберга, которая скрывала вторую составляющую концерна: силовую. Она возникла в тот момент, когда при фирме создали охранные структуры. Очень скоро криминальная составляющая "Пардаугавы" стала доминирующей. Однако Владимир Лесков недолго оставался в Риге: его обвинили в хищении 2,5 млн долларов у банка Olympia, после чего Лесков скрылся в России. В июне 2015 года он скончался.
Компания стремительно росла и буквально за несколько лет превратилась в концерн из 40 предприятий, в название которых входила приставка "Пар-". Они занимались пошивом обуви и колготок, строительством, деревообработкой и многим другим.
Лесков, который вскоре стал единоличным главой фирмы, налаживал международные связи, открыл совместное предприятие, щедро помогал кинематографистам, музыкантам, спортсменам. Позже концерн стал сдавать в субаренду помещения, предлагал физическую защиту и даже мог поддержать деньгами.
Все это было видимой частью айсберга, которая скрывала вторую составляющую концерна: силовую. Она возникла в тот момент, когда при фирме создали охранные структуры. Очень скоро криминальная составляющая "Пардаугавы" стала доминирующей. Однако Владимир Лесков недолго оставался в Риге: его обвинили в хищении 2,5 млн долларов у банка Olympia, после чего Лесков скрылся в России. В июне 2015 года он скончался.
Бывший начальник Криминальной полиции Юрмалы Валерий Сергеев говорит, что все юрмальские группировки прикрывались "Пардаугавой": "У них здесь было столько объектов, что требовалась помощь "смотрящих" из местных. А "смотрящий" — тоже человек. Он видит, какие деньги мимо него проходят. И вот уже пять "точек" — хозяину, а эти две — мои. А прикрыться всегда можно "пардаугавскими". Или какая-то "точка" ушла с учета, и тут уже кто-то другой к ней присосался. Или говорили, например, что это "ментовская точка", и эти смотрящие якобы "ментам заносят". Всякое тут бывало".
"Юрмала" для юрмалчан
Шесть раз судимый Александр Гитченко был местным, из Юрмалы. "Он был довольно упертый мужик, физически очень крепкий. Раньше работал на Рижском мыловаренным заводе подсобным рабочим. Звезд с неба не хватал. Помню, еще до этих громких событий видел его в Юрмале с какой-то тачкой, в бушлате — он дрова таскал. Такой трудяга, который незаметно для всех сколотил кампанию крепких ребят. И вот эта бригада стала "качать права" под лозунгом "Юрмала для юрмальских". Отсюда и прозвище — Гитлер", — рассказывает бывший полицейский.
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Несмотря на тягу к криминалу, Гитченко писал стихи и даже издал книгу, за что получил от местных полицейских шуточное прозвище "юрмальский Есенин".
В начале девяностых Гитченко подозревали в убийстве жены, но в декабре 1992 года из-за недостатка улик он вышел на свободу. К этому времени организованные криминальные группировки успели поделить город между собой. Выступать против них в открытую Гитлер не хотел: силы были явно неравны. Но он нашел свой способ самоутверждения: начал взрывать кафе, рестораны, магазины. Досталось даже учебному центру полиции в Каугури. Это была реальная и кровопролитная война.
"Помню, только спать лягу — новый взрыв. Слышим с женой грохот, и почти сразу звонят из "дежурки": у нас снова взрыв, выезжайте! Так Гитченко демонстрировал свою силу. Не обязательно ведь взрывать все, достаточно просто запугать, взорвав что-то по соседству. Коммерсанты постепенно стали ему платить. Вот так Гитлер стал значимой в городе фигурой”, — рассказывает сотрудник полиции в отставке.
О том, что творилось в Юрмале с февраля по апрель 1993 года, можно судить по криминальной хронике тех дней.
"Помню, только спать лягу — новый взрыв. Слышим с женой грохот, и почти сразу звонят из "дежурки": у нас снова взрыв, выезжайте! Так Гитченко демонстрировал свою силу. Не обязательно ведь взрывать все, достаточно просто запугать, взорвав что-то по соседству. Коммерсанты постепенно стали ему платить. Вот так Гитлер стал значимой в городе фигурой”, — рассказывает сотрудник полиции в отставке.
О том, что творилось в Юрмале с февраля по апрель 1993 года, можно судить по криминальной хронике тех дней.
1993 год: хроника бандитской войны в Юрмале
12 февраля
Первый взрыв "бандитской войны" в Юрмале: взорван "Лотто-бар" на проспекте Дзинтару. Обошлось без жертв, но помещения бара были полностью разрушены.
Утро 3 марта
Из гранатомета РПГ-18 обстрелян дом по улице Стендес 12, где проживал "Гитлер".
Ночь на 7 марта
Взрывное устройство сработало в учебном центре Департамента полиции МВД Латвии в Каугури. Взрывчатку заложили за решетку с внешней стороны здания.
8 марта
Взорван магазин Ieva на ул. Дарза 55а. Преступники заложили взрывчатку в вентиляционное отверстие.
15 марта
Взрыв прогремел в ресторане "Кабург" в Пумпури.
Утро 3 апреля
В Майори взорван ресторан "Ориент". Взрыв повредил стены, двери и крышу ресторана, а также оборудование. Взрывная волна выбила окна в соседних домах. Владелец ресторана Александр Усейнов заявил, что что сумма ущерба может достигать миллиона латвийских рублей.
Спустя два часа взрывы и стрельба раздались на улице Виестура 39 — в этом доме снимал жилье Гитченко. Нападавшие использовали гранатометы, автоматы и винтовки. Гитлер открыл ответный огонь. В результате нападения в доме были выбиты окна, повреждена обшивка и стены. Очевидцы видели ночью темно-зеленый автомобиль с иностранными номерами. После атаки он сразу скрылся.
Спустя два часа взрывы и стрельба раздались на улице Виестура 39 — в этом доме снимал жилье Гитченко. Нападавшие использовали гранатометы, автоматы и винтовки. Гитлер открыл ответный огонь. В результате нападения в доме были выбиты окна, повреждена обшивка и стены. Очевидцы видели ночью темно-зеленый автомобиль с иностранными номерами. После атаки он сразу скрылся.
5 апреля
Взрыв в доме на улице Баускас, 17, где проживали четыре семьи. Примечательно, что рядом расположен дом, где проживали работники МВД. Взрывной волной выбило двери в подвале и повредило балкон.
В тот же день в лесном массиве на окраине Юрмалы, в 10 км от моста через Лиелупе были найдены тела троих пропавших месяц назад человек: 18-летнего охранника юрмальского кафе "Зодиак", а также двух жителей Казани. Один из них приехал в Латвию около двух лет назад, второй — незадолго до трагедии. Сообщалось, что они имели отношение к "Пардаугаве".
Также было установлено, что незадолго до исчезновения они выехали из Юрмалы на автомобиле ВАЗ 2108, принадлежащем Юрмальской спортивно-технической базе. После этого полиция объявила в розыск самого Гитченко, а также троих его возможных сообщников.
В тот же день в лесном массиве на окраине Юрмалы, в 10 км от моста через Лиелупе были найдены тела троих пропавших месяц назад человек: 18-летнего охранника юрмальского кафе "Зодиак", а также двух жителей Казани. Один из них приехал в Латвию около двух лет назад, второй — незадолго до трагедии. Сообщалось, что они имели отношение к "Пардаугаве".
Также было установлено, что незадолго до исчезновения они выехали из Юрмалы на автомобиле ВАЗ 2108, принадлежащем Юрмальской спортивно-технической базе. После этого полиция объявила в розыск самого Гитченко, а также троих его возможных сообщников.
7 апреля
Взорвано кафе "Ноктюрн" на улице Тиргоню 23, примыкавшее к зданию Юрмальской прокуратуры. Взрывчатку заложили в вентиляционную шахту.
Ночь с 7 на 8 апреля
В Юрмале фактически объявлено чрезвычайное положение. Дороги контролировали сотрудники Юрмальского управления полиции и Криминальной полиции, бойцы Мобильного полка МВД и местные земессарги. Около 300 полицейских и ополченцев проверяли на улицах города автомобили и водителей. Однако Гитченко удается скрыться.
8 апреля
В автомобиле возле фирмы "Пардаугава", принадлежащей Владимиру Лескову, был проведен обыск, в ходе которого у Владимира Васильева по кличке Холодильник, а также еще у двоих находящихся в салоне лиц изъяли незарегестрированное оружие. Позже Лесков заявил, что эти люди не имеют никакого отношения к его компании.
9 апреля
Неподалеку от стадиона Jaunība (сейчас на этом месте Līvu akvaparks) было найдено тело убитого еще 30 марта мужчины. Эксперты констатировали у него открытую рану головы. В полиции это дело также связали с развязанной "бандитской войной".
"В итоге конкуренты приняли решение ликвидировать Гитченко, — вспоминает бывший сотрудник полиции. — Исполнителями были выбраны наши, юрмальские. Скажем так, люди "пардаугавских" в Юрмале. Когда Гитлера окончательно прижали, ему пришлось сбежать в Белоруссию".
14 апреля начальник Управления криминальной полиции ЛР Лаймонис Лиепиньш созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что полиция усиливает борьбу с преступными группировками и предупредил: больше никакой жалости! Если хотя бы один полицейский будет ранен или убит, Госполиция оставляет за собой право сразу открывать огонь на поражение.
Кроме того, Лиепиньш заявил, что взрывы, стрельба и убийства в Юрмале — это следствие "мафиозной войны" между Гитченко и "Пардаугавой".
Ответ не заставил себя ждать: 19 апреля свою пресс-конференцию у себя в офисе на улице Калету собрал уже президент "Пардаугавы" Лесков. На ней он открыто заявил: его компанию пытаются очернить и скомпрометировать.
"Мы не хотим выглядеть белыми и пушистыми, но утверждения, что "Пардаугава" это мафия, которая борется за сферы влияния и ведет темные делишки, это полный идиотизм. Неужели нам нужны эти "налоги" (имеются в виду деньги за "крышевание" бизнесменов — прим. редакции), каких-то 10-15 тысяч рублей, если оборот нашей фирмы в год превышает миллиард?" — заявил тогда Лесков и добавил, что происходящее в Юрмале это “никакая ни “мафиозная война”, там может действовать некая сила, которая заинтересована дестабилизировать ситуацию в стране, заодно пытаясь рассчитаться с “нежелательными” коммерческими структурами, которые там много делают на благо Латвии”.
Кроме того, Лиепиньш заявил, что взрывы, стрельба и убийства в Юрмале — это следствие "мафиозной войны" между Гитченко и "Пардаугавой".
Ответ не заставил себя ждать: 19 апреля свою пресс-конференцию у себя в офисе на улице Калету собрал уже президент "Пардаугавы" Лесков. На ней он открыто заявил: его компанию пытаются очернить и скомпрометировать.
"Мы не хотим выглядеть белыми и пушистыми, но утверждения, что "Пардаугава" это мафия, которая борется за сферы влияния и ведет темные делишки, это полный идиотизм. Неужели нам нужны эти "налоги" (имеются в виду деньги за "крышевание" бизнесменов — прим. редакции), каких-то 10-15 тысяч рублей, если оборот нашей фирмы в год превышает миллиард?" — заявил тогда Лесков и добавил, что происходящее в Юрмале это “никакая ни “мафиозная война”, там может действовать некая сила, которая заинтересована дестабилизировать ситуацию в стране, заодно пытаясь рассчитаться с “нежелательными” коммерческими структурами, которые там много делают на благо Латвии”.
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Больше недели в Юрмале было тихо. 27 апреля в Лиелупском лесу нашли расчлененное и обезглавленное тело неизвестного мужчины. Считается, что это убийство тоже связано с "мафиозными войнами". И оно стало последним в череде бессмысленной жестокости.
Гитлер уехал — и не вернулся
Конец "мафиозным войнам" был положен 28 апреля 1993 года. В прессе появилась информация о том, что Александр Гитченко убит в Гомеле. В пьяной драке его застрелил старый знакомый, который сам вызвал милицию и скорую. К этому моменту тело Гитлера уже доставили из Беларуси и даже успели похоронить на Лиелупском кладбище — рядом с матерью.
"Гитченко был беспредельщик. Когда ему хотелось показать, что никто ему не указ, он шел на крайние меры. Отсюда и гранатомет, и стрельба по полиции в Каугури. После убийства Гитченко остался только один его подельник. Он сбежал в Литву, жил там несколько лет. Потом вернулся в Юрмалу, занимался сначала грабежами, потом наркотиками", — рассказывает бывший полицейский.
Что стало с теми, за кем в девяностых охотилась юрмальская полиция? "У нас контингент такой, что мало кто в бизнесмены вышел. Это больше в Риге. Кого пересажали, кто умер, кто уехал заграницу. Сейчас уже никого из тех почти не осталось", — подводит итог ветеран полиции.
"Гитченко был беспредельщик. Когда ему хотелось показать, что никто ему не указ, он шел на крайние меры. Отсюда и гранатомет, и стрельба по полиции в Каугури. После убийства Гитченко остался только один его подельник. Он сбежал в Литву, жил там несколько лет. Потом вернулся в Юрмалу, занимался сначала грабежами, потом наркотиками", — рассказывает бывший полицейский.
Что стало с теми, за кем в девяностых охотилась юрмальская полиция? "У нас контингент такой, что мало кто в бизнесмены вышел. Это больше в Риге. Кого пересажали, кто умер, кто уехал заграницу. Сейчас уже никого из тех почти не осталось", — подводит итог ветеран полиции.
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