14 апреля начальник Управления криминальной полиции ЛР Лаймонис Лиепиньш созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что полиция усиливает борьбу с преступными группировками и предупредил: больше никакой жалости! Если хотя бы один полицейский будет ранен или убит, Госполиция оставляет за собой право сразу открывать огонь на поражение.



Кроме того, Лиепиньш заявил, что взрывы, стрельба и убийства в Юрмале — это следствие "мафиозной войны" между Гитченко и "Пардаугавой".



Ответ не заставил себя ждать: 19 апреля свою пресс-конференцию у себя в офисе на улице Калету собрал уже президент "Пардаугавы" Лесков. На ней он открыто заявил: его компанию пытаются очернить и скомпрометировать.



"Мы не хотим выглядеть белыми и пушистыми, но утверждения, что "Пардаугава" это мафия, которая борется за сферы влияния и ведет темные делишки, это полный идиотизм. Неужели нам нужны эти "налоги" (имеются в виду деньги за "крышевание" бизнесменов — прим. редакции), каких-то 10-15 тысяч рублей, если оборот нашей фирмы в год превышает миллиард?" — заявил тогда Лесков и добавил, что происходящее в Юрмале это “никакая ни “мафиозная война”, там может действовать некая сила, которая заинтересована дестабилизировать ситуацию в стране, заодно пытаясь рассчитаться с “нежелательными” коммерческими структурами, которые там много делают на благо Латвии”.