"В 2000-х мы с Артуром (Ариньшем — прим. редакции) работали в Каугури. Тогда еще в Юрмале было два участка полиции. И в это время как раз поменялся состав: ушли опытные сотрудники полиции, не владевшие латышским языком. Получился такой перелом: не было преемственности, не передали знания молодому поколению. И я как раз попала на этот период", — вспоминает Светлана Лоча. В это время, по ее словам, пошли совсем другие преступления: появились случаи мошенничества, присвоения имущества, подделки денег, вырубки деревьев. Население к тому моменту еще не сократилось, и количество разбоев по-прежнему было большим. И стало еще больше, когда в целях экономии стали отключать уличное освещение.



Много забот доставляла ночная жизнь. "В Каугури были такие места, как ночной диско-бар "Мегаполис", или клуб "Пятка" на улице Энгурес. Бар "Тир", его так назвали, потому что раньше там тир располагался. Бар "Альянс", там жизнь кипела обычно — народу было столько, что не протиснуться. В мое дежурство в баре "Тир" убили охранника: пришел посетитель с пистолетом, потом отстреливался от работников полиции", — вспоминает Светлана Лоча.



Бар на улице Райня пользовался в Каугури дурной славой. В конце девяностых там был избит и задушен мужчина, а в ночь на 1 апреля 2002 году в баре убили охранникa SIA Rīgas apsardzes sabiedrība. По этому делу был задержан бывший фотограф Алвис М., который не стал отрицать свою вину.