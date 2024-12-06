Криминальная Юрмала
"Республика Каугури", или юрмальская "Маскачка"
У Юрмалы помимо прочего есть географическая специфика: город на три десятка километров вытянут вдоль моря. Раньше районы были отдельными поселками, и у каждого есть свои особенности и нюансы. Здесь всегда были "богатые" и "бедные" районы. Особенно выделяются Каугури и Слока — рабочая окраина города-курорта.
Диана Чучкова
журналист Delfi
Если центр Юрмалы всегда рассматривается как курортная зона и территория культурно-активного отдыха с большим количеством частных домов и респектабельных кафе и ресторанов, то Каугури — это рабочая окраина, где проживают, по большей части, простые люди. В центре и дома побогаче, и машине покруче, поэтому и преступления соответствующие. В Каугури же в основном — кражи из магазинов, мошенничество, телесные повреждения, бытовые преступления…
В ноябре 2024 года Юрмала отметила свой 65-й день рождения. Что остается за красивым фасадом самого известного латвийского курорта, чем жил город в тихие 80-е, лихие 90-е, переходные 2000-е и что происходит в нем сейчас, об этом лучше всего могут рассказать бывшие сотрудники милиции и действующие полицейские. 
За Каугури и Слокой в народе давно негласно закрепилось звание криминальной окраины Юрмалы. Почему? Сотрудники полиции объясняют это так: здесь проживает почти половина населения города. К началу 2024 года, по данным Центрального статистического управления, в Юрмале проживало 52 000 человек. Треть, около 16 800 человек — это жители Каугури. Еще 10% (5 500 человек) живет в Слоке. 

Каугури — крупнейший спальный район города, застроенный преимущественно многоэтажками. Раньше в Каугури был свой участок полиции (второй — в Дубулты), однако в 2009 году его закрыли. Часть работников ушла, оставшихся перевели в Дубулты.
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"Каугури и Слока (в гораздо меньшей степени — Кемери) считались очень криминогенным участком, — вспоминает ветеран юрмальской полиции Николай. — Это типичный спальный район. Раньше тут, в основном, жил обслуживающий персонал гостиниц и санаториев Юрмалы, а также сотрудники местных предприятий и их семьи. Когда еще работал Слокский целлюлозно-бумажный комбинат и другие предприятия, здесь жил, в основном, рабочий класс". 

Николай вспоминает, что в восьмидесятых проблемы создавал контингент, злоупотреблявший алкоголем. Потом появилась марихуана и другие наркотики. "А где наркотики, там кражи, грабежи, хулиганство. В центральной части Юрмалы тогда было больше имущественных преступлений", — вспоминает Николай. 
Проблемные клубы и взрывоопасная посылка
"Неблагополучным этот район считался еще в советское время. В Риге была "Маскачка", в Юрмале — Каугури. Когда "каугурские" в Ригу приезжали, их там, в принципе, и не трогали", — рассказывает старший специалист отдела поддержки Юрмальского участка полиции, бывший участковый инспектор Артурс Ариньш.

"Я училась в Полицейской академии, и меня спрашивали, откуда я. Когда я отвечала "из Каугури", люди округляли глаза: "Это же самый криминальный район, как вы там живете?!" Ничего, даже детей на улицу вывожу", — смеется заместитель начальника Юрмальского участка управления Госполиции Рижского региона, начальник следственного отдела Светлана Лоча.
"В 2000-х мы с Артуром (Ариньшем — прим. редакции) работали в Каугури. Тогда еще в Юрмале было два участка полиции. И в это время как раз поменялся состав: ушли опытные сотрудники полиции, не владевшие латышским языком. Получился такой перелом: не было преемственности, не передали знания молодому поколению. И я как раз попала на этот период", — вспоминает Светлана Лоча. В это время, по ее словам, пошли совсем другие преступления: появились случаи мошенничества, присвоения имущества, подделки денег, вырубки деревьев. Население к тому моменту еще не сократилось, и количество разбоев по-прежнему было большим. И стало еще больше, когда в целях экономии стали отключать уличное освещение.

Много забот доставляла ночная жизнь. "В Каугури были такие места, как ночной диско-бар "Мегаполис", или клуб "Пятка" на улице Энгурес. Бар "Тир", его так назвали, потому что раньше там тир располагался. Бар "Альянс", там жизнь кипела обычно — народу было столько, что не протиснуться. В мое дежурство в баре "Тир" убили охранника: пришел посетитель с пистолетом, потом отстреливался от работников полиции", — вспоминает Светлана Лоча.

Бар на улице Райня пользовался в Каугури дурной славой. В конце девяностых там был избит и задушен мужчина, а в ночь на 1 апреля 2002 году в баре убили охранникa SIA Rīgas apsardzes sabiedrība. По этому делу был задержан бывший фотограф Алвис М., который не стал отрицать свою вину.
Посылка со взрывчаткой 
5 января 2004 года сын совладельца одного из крупнейших в Латвии предприятий по фасовке и оптовой торговле сухофруктами и орехами получил извещение о пришедшей на его имя посылке. Спустя два дня он отправился в Каугурское почтовое отделение. Открывая бандероль, он заметил два проводка, поэтому обратился в Каугурскую полицию. Полицейские обезвредили взрывное устройство и направили его на экспертизу. В посылке было обнаружено 2,5 кг тротила с минным детонатором MYB-3.

"Посылку прислали из Елгавы, — вспоминает Артурс Ариньш. — Сын бизнесмена кинул ее в багажник машины. Так они и катались. А когда решил открыть, увидел провода и вызвал полицию". Светлана Лоча вспоминает, что посылку отвезли на море, вскрыли. "Хорошо, что был сильный мороз, и детонатор не сработал", — вспоминает она.
Местный "Титаник" и цыганский барон
Другой "проблемный" адрес в Каугури — общежитие по улице Райня, 62. В советское время тут жили сотрудники милиции, а сейчас располагается социальный дом. "Его называли "Титаник". Второй, третий, пятый этажи — там обитали неблагополучные жители. Вызовы могли приходить ежедневно, бывало и по нескольку раз", — вспоминает Артурс Ариньш.

Много происшествий было связано с ромами, говорит он. "Но я могу по своему опыту сказать: когда с ними нормально разговариваешь, то и они к тебе нормально относятся. Поэтому у меня никогда не было проблем. Они просто шумные. Приезжаешь, и выходит чуть ли не весь табор. Я разу предупреждаю: тихо, спокойно, пусть говорит кто-то один. И проблема решена".

Лоча вспоминает, что раньше в Каургури жил настоящий цыганский барон — Лаймонис Ездовскис, через которого можно было повлиять на определенных людей. "Община его действительно слушала и очень уважала. В середине 2000-х он умер", — рассказывает Светлана Лоча.
К концу 1990-х и началу 2000-х годов большой проблемой не только для Юрмалы, но и для всей Латвии стали наркотики. В начале "нулевых" полиция объявила наркоторговцам настоящую войну, которая привела к множеству задержаний и уголовных дел.

"В середине 2000-х тут, в основном, торговали амфетамином и марихуаной. Когда для наших открылась Великобритания, многие местные туда перебрались. Кто-то уехал ради пособия, кто-то торговал наркотиками. Было и одно резонансное дело о работорговле. Это были тоже наши, каугурские", — рассказывает Артурс Ариньш.
Дело о работорговле в Великобритании
7 ноября 2018 года в Великобритании осудили участников организованной группы, обвиняемой в причастности к торговле людьми и трудовой эксплуатации в организованной группе, а также их поддержке. Ноттингемский королевский суд приговорил их в общей сложности к 33 годам тюрьмы. Началось это дело с рейдов в английском городе Дерби осенью 2017 — зимой 2018 года. По сообщению местной полиции, члены группировки за пять лет продали в современное рабство более 20 человек.

Суд установил, что группировку возглавлял 54–летний Айнарс Пелцис — как писала английская пресса, "латвийский цыганский барон". В состав группы входили еще семь человек. В ходе расследования выяснилось, что группа вербовала в Латвии малообеспеченных лиц, приобретала для них авиабилеты и переправляла в Великобританию. Здесь у них отнимали документы и банковские карты.

Этих людей привлекали к различным работам, а зарплату организаторы схемы снимали в банкоматах наличными. Большую часть заработанных "рабами" денег преступники тратили на собственные нужды. Пострадавшим выдавали по одному фунту за неделю работы.
Окраины с риском для жизни
Иногда в Слоке и Каугури случались жестокие убийства, о которых сотрудники полиции хорошо помнят до сих пор. Среди таких случаев — убийство девушки на улице Стабурага. "Она считалась пропавшей без вести, а нашли ее в 400 метрах от дома, в заброшенном лесочке", — рассказывает Светлана Лоча.
Здесь раньше находился участок полиции Каугури. Фото Delfi
"Помню, оперативный работник мне звонит ночью, я была таким очень ответственным следователем, который в любое время суток выезжал на место преступления. Говорит: "Света, надо выехать, мне тут один человечек звонил, сказал, что видел в лесу что-то похожее на труп". И действительно, там был труп этой девушки, прикрытый листьями и ветками. Я делала осмотр. Сначала показалось, что там около двадцати ножевых ранений, но потом, когда отмыли, вскрыли, оказалось, что их было 60. Оперативные работники Каугурского участка быстро нашли убийцу", — вспоминает Светлана Лоча.
Еще одно жуткое преступление произошло в Слоке, на улице Валкас — там во время пьянки поссорились два собутыльника. Один назвал отсидевшего срок приятеля "петухом". Итог — хладнокровное убийство с расчленением.
"Он разрезал труп на части и вывозил на тачке, прятал за железнодорожным переездом. Сначала дома пилил, потом в сарае. Когда выносил, следы крови в подъезде остались. Сначала нашли голову, потом остальные части тела", — рассказывает Лоча. 

Еще один случай: у мужчины умерла жена, он ее положил тело под матрасы и продолжал получать ее пенсию. Потом перенес тело на балкон. "В Меллужи был похожий случай: психически нездоровый человек убил стеком свою бабушку. Положил ее в туалете, а потом еще полгода получал пенсию. Когда приехали его задерживать, он сидел голый и в женском парике", — рассказывает Лоча.   

Несмотря на мрачные истории, которые происходили в Слоке и Каугури в прошлом, Ариньш считает, что район изменился к лучшему. "Плохая слава осталась. Недавно видел сообщение в "фейсбуке": "Хочу купить квартиру в Каугури, но слышала, что это один из неблагополучных районов". На самом деле это уже далеко не так. Стало намного спокойней", — подводит он итог.
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