Криминальная Юрмала
"Республика Каугури", или юрмальская "Маскачка"
У Юрмалы помимо прочего есть географическая специфика: город на три десятка километров вытянут вдоль моря. Раньше районы были отдельными поселками, и у каждого есть свои особенности и нюансы. Здесь всегда были "богатые" и "бедные" районы. Особенно выделяются Каугури и Слока — рабочая окраина города-курорта.
Диана Чучкова
журналист Delfi
Если центр Юрмалы всегда рассматривается как курортная зона и территория культурно-активного отдыха с большим количеством частных домов и респектабельных кафе и ресторанов, то Каугури — это рабочая окраина, где проживают, по большей части, простые люди. В центре и дома побогаче, и машине покруче, поэтому и преступления соответствующие. В Каугури же в основном — кражи из магазинов, мошенничество, телесные повреждения, бытовые преступления…
В ноябре 2024 года Юрмала отметила свой 65-й день рождения. Что остается за красивым фасадом самого известного латвийского курорта, чем жил город в тихие 80-е, лихие 90-е, переходные 2000-е и что происходит в нем сейчас, об этом лучше всего могут рассказать бывшие сотрудники милиции и действующие полицейские.
За Каугури и Слокой в народе давно негласно закрепилось звание криминальной окраины Юрмалы. Почему? Сотрудники полиции объясняют это так: здесь проживает почти половина населения города. К началу 2024 года, по данным Центрального статистического управления, в Юрмале проживало 52 000 человек. Треть, около 16 800 человек — это жители Каугури. Еще 10% (5 500 человек) живет в Слоке.
Каугури — крупнейший спальный район города, застроенный преимущественно многоэтажками. Раньше в Каугури был свой участок полиции (второй — в Дубулты), однако в 2009 году его закрыли. Часть работников ушла, оставшихся перевели в Дубулты.
Каугури — крупнейший спальный район города, застроенный преимущественно многоэтажками. Раньше в Каугури был свой участок полиции (второй — в Дубулты), однако в 2009 году его закрыли. Часть работников ушла, оставшихся перевели в Дубулты.
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"Каугури и Слока (в гораздо меньшей степени — Кемери) считались очень криминогенным участком, — вспоминает ветеран юрмальской полиции Николай. — Это типичный спальный район. Раньше тут, в основном, жил обслуживающий персонал гостиниц и санаториев Юрмалы, а также сотрудники местных предприятий и их семьи. Когда еще работал Слокский целлюлозно-бумажный комбинат и другие предприятия, здесь жил, в основном, рабочий класс".
Николай вспоминает, что в восьмидесятых проблемы создавал контингент, злоупотреблявший алкоголем. Потом появилась марихуана и другие наркотики. "А где наркотики, там кражи, грабежи, хулиганство. В центральной части Юрмалы тогда было больше имущественных преступлений", — вспоминает Николай.
Николай вспоминает, что в восьмидесятых проблемы создавал контингент, злоупотреблявший алкоголем. Потом появилась марихуана и другие наркотики. "А где наркотики, там кражи, грабежи, хулиганство. В центральной части Юрмалы тогда было больше имущественных преступлений", — вспоминает Николай.
Проблемные клубы и взрывоопасная посылка
"Неблагополучным этот район считался еще в советское время. В Риге была "Маскачка", в Юрмале — Каугури. Когда "каугурские" в Ригу приезжали, их там, в принципе, и не трогали", — рассказывает старший специалист отдела поддержки Юрмальского участка полиции, бывший участковый инспектор Артурс Ариньш.
"Я училась в Полицейской академии, и меня спрашивали, откуда я. Когда я отвечала "из Каугури", люди округляли глаза: "Это же самый криминальный район, как вы там живете?!" Ничего, даже детей на улицу вывожу", — смеется заместитель начальника Юрмальского участка управления Госполиции Рижского региона, начальник следственного отдела Светлана Лоча.
"Я училась в Полицейской академии, и меня спрашивали, откуда я. Когда я отвечала "из Каугури", люди округляли глаза: "Это же самый криминальный район, как вы там живете?!" Ничего, даже детей на улицу вывожу", — смеется заместитель начальника Юрмальского участка управления Госполиции Рижского региона, начальник следственного отдела Светлана Лоча.
"В 2000-х мы с Артуром (Ариньшем — прим. редакции) работали в Каугури. Тогда еще в Юрмале было два участка полиции. И в это время как раз поменялся состав: ушли опытные сотрудники полиции, не владевшие латышским языком. Получился такой перелом: не было преемственности, не передали знания молодому поколению. И я как раз попала на этот период", — вспоминает Светлана Лоча. В это время, по ее словам, пошли совсем другие преступления: появились случаи мошенничества, присвоения имущества, подделки денег, вырубки деревьев. Население к тому моменту еще не сократилось, и количество разбоев по-прежнему было большим. И стало еще больше, когда в целях экономии стали отключать уличное освещение.
Много забот доставляла ночная жизнь. "В Каугури были такие места, как ночной диско-бар "Мегаполис", или клуб "Пятка" на улице Энгурес. Бар "Тир", его так назвали, потому что раньше там тир располагался. Бар "Альянс", там жизнь кипела обычно — народу было столько, что не протиснуться. В мое дежурство в баре "Тир" убили охранника: пришел посетитель с пистолетом, потом отстреливался от работников полиции", — вспоминает Светлана Лоча.
Бар на улице Райня пользовался в Каугури дурной славой. В конце девяностых там был избит и задушен мужчина, а в ночь на 1 апреля 2002 году в баре убили охранникa SIA Rīgas apsardzes sabiedrība. По этому делу был задержан бывший фотограф Алвис М., который не стал отрицать свою вину.
Много забот доставляла ночная жизнь. "В Каугури были такие места, как ночной диско-бар "Мегаполис", или клуб "Пятка" на улице Энгурес. Бар "Тир", его так назвали, потому что раньше там тир располагался. Бар "Альянс", там жизнь кипела обычно — народу было столько, что не протиснуться. В мое дежурство в баре "Тир" убили охранника: пришел посетитель с пистолетом, потом отстреливался от работников полиции", — вспоминает Светлана Лоча.
Бар на улице Райня пользовался в Каугури дурной славой. В конце девяностых там был избит и задушен мужчина, а в ночь на 1 апреля 2002 году в баре убили охранникa SIA Rīgas apsardzes sabiedrība. По этому делу был задержан бывший фотограф Алвис М., который не стал отрицать свою вину.
Посылка со взрывчаткой
5 января 2004 года сын совладельца одного из крупнейших в Латвии предприятий по фасовке и оптовой торговле сухофруктами и орехами получил извещение о пришедшей на его имя посылке. Спустя два дня он отправился в Каугурское почтовое отделение. Открывая бандероль, он заметил два проводка, поэтому обратился в Каугурскую полицию. Полицейские обезвредили взрывное устройство и направили его на экспертизу. В посылке было обнаружено 2,5 кг тротила с минным детонатором MYB-3.
"Посылку прислали из Елгавы, — вспоминает Артурс Ариньш. — Сын бизнесмена кинул ее в багажник машины. Так они и катались. А когда решил открыть, увидел провода и вызвал полицию". Светлана Лоча вспоминает, что посылку отвезли на море, вскрыли. "Хорошо, что был сильный мороз, и детонатор не сработал", — вспоминает она.
"Посылку прислали из Елгавы, — вспоминает Артурс Ариньш. — Сын бизнесмена кинул ее в багажник машины. Так они и катались. А когда решил открыть, увидел провода и вызвал полицию". Светлана Лоча вспоминает, что посылку отвезли на море, вскрыли. "Хорошо, что был сильный мороз, и детонатор не сработал", — вспоминает она.
Местный "Титаник" и цыганский барон
Другой "проблемный" адрес в Каугури — общежитие по улице Райня, 62. В советское время тут жили сотрудники милиции, а сейчас располагается социальный дом. "Его называли "Титаник". Второй, третий, пятый этажи — там обитали неблагополучные жители. Вызовы могли приходить ежедневно, бывало и по нескольку раз", — вспоминает Артурс Ариньш.
Много происшествий было связано с ромами, говорит он. "Но я могу по своему опыту сказать: когда с ними нормально разговариваешь, то и они к тебе нормально относятся. Поэтому у меня никогда не было проблем. Они просто шумные. Приезжаешь, и выходит чуть ли не весь табор. Я разу предупреждаю: тихо, спокойно, пусть говорит кто-то один. И проблема решена".
Лоча вспоминает, что раньше в Каургури жил настоящий цыганский барон — Лаймонис Ездовскис, через которого можно было повлиять на определенных людей. "Община его действительно слушала и очень уважала. В середине 2000-х он умер", — рассказывает Светлана Лоча.
Много происшествий было связано с ромами, говорит он. "Но я могу по своему опыту сказать: когда с ними нормально разговариваешь, то и они к тебе нормально относятся. Поэтому у меня никогда не было проблем. Они просто шумные. Приезжаешь, и выходит чуть ли не весь табор. Я разу предупреждаю: тихо, спокойно, пусть говорит кто-то один. И проблема решена".
Лоча вспоминает, что раньше в Каургури жил настоящий цыганский барон — Лаймонис Ездовскис, через которого можно было повлиять на определенных людей. "Община его действительно слушала и очень уважала. В середине 2000-х он умер", — рассказывает Светлана Лоча.
К концу 1990-х и началу 2000-х годов большой проблемой не только для Юрмалы, но и для всей Латвии стали наркотики. В начале "нулевых" полиция объявила наркоторговцам настоящую войну, которая привела к множеству задержаний и уголовных дел.
"В середине 2000-х тут, в основном, торговали амфетамином и марихуаной. Когда для наших открылась Великобритания, многие местные туда перебрались. Кто-то уехал ради пособия, кто-то торговал наркотиками. Было и одно резонансное дело о работорговле. Это были тоже наши, каугурские", — рассказывает Артурс Ариньш.
"В середине 2000-х тут, в основном, торговали амфетамином и марихуаной. Когда для наших открылась Великобритания, многие местные туда перебрались. Кто-то уехал ради пособия, кто-то торговал наркотиками. Было и одно резонансное дело о работорговле. Это были тоже наши, каугурские", — рассказывает Артурс Ариньш.
Дело о работорговле в Великобритании
7 ноября 2018 года в Великобритании осудили участников организованной группы, обвиняемой в причастности к торговле людьми и трудовой эксплуатации в организованной группе, а также их поддержке. Ноттингемский королевский суд приговорил их в общей сложности к 33 годам тюрьмы. Началось это дело с рейдов в английском городе Дерби осенью 2017 — зимой 2018 года. По сообщению местной полиции, члены группировки за пять лет продали в современное рабство более 20 человек.
Суд установил, что группировку возглавлял 54–летний Айнарс Пелцис — как писала английская пресса, "латвийский цыганский барон". В состав группы входили еще семь человек. В ходе расследования выяснилось, что группа вербовала в Латвии малообеспеченных лиц, приобретала для них авиабилеты и переправляла в Великобританию. Здесь у них отнимали документы и банковские карты.
Этих людей привлекали к различным работам, а зарплату организаторы схемы снимали в банкоматах наличными. Большую часть заработанных "рабами" денег преступники тратили на собственные нужды. Пострадавшим выдавали по одному фунту за неделю работы.
Суд установил, что группировку возглавлял 54–летний Айнарс Пелцис — как писала английская пресса, "латвийский цыганский барон". В состав группы входили еще семь человек. В ходе расследования выяснилось, что группа вербовала в Латвии малообеспеченных лиц, приобретала для них авиабилеты и переправляла в Великобританию. Здесь у них отнимали документы и банковские карты.
Этих людей привлекали к различным работам, а зарплату организаторы схемы снимали в банкоматах наличными. Большую часть заработанных "рабами" денег преступники тратили на собственные нужды. Пострадавшим выдавали по одному фунту за неделю работы.
Окраины с риском для жизни
Иногда в Слоке и Каугури случались жестокие убийства, о которых сотрудники полиции хорошо помнят до сих пор. Среди таких случаев — убийство девушки на улице Стабурага. "Она считалась пропавшей без вести, а нашли ее в 400 метрах от дома, в заброшенном лесочке", — рассказывает Светлана Лоча.
Здесь раньше находился участок полиции Каугури. Фото Delfi
"Помню, оперативный работник мне звонит ночью, я была таким очень ответственным следователем, который в любое время суток выезжал на место преступления. Говорит: "Света, надо выехать, мне тут один человечек звонил, сказал, что видел в лесу что-то похожее на труп". И действительно, там был труп этой девушки, прикрытый листьями и ветками. Я делала осмотр. Сначала показалось, что там около двадцати ножевых ранений, но потом, когда отмыли, вскрыли, оказалось, что их было 60. Оперативные работники Каугурского участка быстро нашли убийцу", — вспоминает Светлана Лоча.
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Еще одно жуткое преступление произошло в Слоке, на улице Валкас — там во время пьянки поссорились два собутыльника. Один назвал отсидевшего срок приятеля "петухом". Итог — хладнокровное убийство с расчленением.
"Он разрезал труп на части и вывозил на тачке, прятал за железнодорожным переездом. Сначала дома пилил, потом в сарае. Когда выносил, следы крови в подъезде остались. Сначала нашли голову, потом остальные части тела", — рассказывает Лоча.
Еще один случай: у мужчины умерла жена, он ее положил тело под матрасы и продолжал получать ее пенсию. Потом перенес тело на балкон. "В Меллужи был похожий случай: психически нездоровый человек убил стеком свою бабушку. Положил ее в туалете, а потом еще полгода получал пенсию. Когда приехали его задерживать, он сидел голый и в женском парике", — рассказывает Лоча.
Несмотря на мрачные истории, которые происходили в Слоке и Каугури в прошлом, Ариньш считает, что район изменился к лучшему. "Плохая слава осталась. Недавно видел сообщение в "фейсбуке": "Хочу купить квартиру в Каугури, но слышала, что это один из неблагополучных районов". На самом деле это уже далеко не так. Стало намного спокойней", — подводит он итог.
Еще один случай: у мужчины умерла жена, он ее положил тело под матрасы и продолжал получать ее пенсию. Потом перенес тело на балкон. "В Меллужи был похожий случай: психически нездоровый человек убил стеком свою бабушку. Положил ее в туалете, а потом еще полгода получал пенсию. Когда приехали его задерживать, он сидел голый и в женском парике", — рассказывает Лоча.
Несмотря на мрачные истории, которые происходили в Слоке и Каугури в прошлом, Ариньш считает, что район изменился к лучшему. "Плохая слава осталась. Недавно видел сообщение в "фейсбуке": "Хочу купить квартиру в Каугури, но слышала, что это один из неблагополучных районов". На самом деле это уже далеко не так. Стало намного спокойней", — подводит он итог.
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