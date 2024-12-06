Криминальная Юрмала
Юрмала сегодня: опасные подростки, агрессия в семьях и волна мошенничеств
За последние 20 лет жизнь в Юрмале стала намного безопаснее, уверены сотрудники полиции. Но проблем по-прежнему хватает: в обществе много агрессии, трудно бороться с подростковой преступностью и интернет-мошенниками. Delfi подробно рассказывает о том, как живет криминальная Юрмала сегодня.
Диана Чучкова, Ольга Петрова
журналисты Delfi
"Конечно, если сравнивать Юрмалу нынешнюю с Юрмалой прошлых лет, то стало значительно тише. На конец года в городе было задекларировано около 50 000 человек. Их налоги идут самоуправлению, а оно выделяет деньги на то, чтобы в городе было безопасно, — говорит заместитель начальника Юрмальского участка управления Госполиции Рижского региона, начальник следственного отдела Светлана Лоча. По ее словам, самоуправление делает ставку на уличное освещение и видеонаблюдение. Камеры видеонаблюдения теперь есть во всех общественных местах — в парках, на детских площадках, в школах. Это, по ее словам, очень помогает в раскрытии преступлений и дисциплинирует общество.
В ноябре 2024 года Юрмала отметила свой 65-й день рождения. Что остается за красивым фасадом самого известного латвийского курорта, чем жил город в тихие 80-е, лихие 90-е, переходные 2000-е и что происходит в нем сейчас, об этом лучше всего могут рассказать бывшие сотрудники милиции и действующие полицейские. 
"У нас очень хорошее сотрудничество с Юрмальской полицией самоуправления, мы всегда на них можем положиться. Через их систему видеонаблюдения мы можем очень быстро получить нужную нам информацию — например, как в случае с пьяной женщиной в Каугури, которая напала на пенсионерку, — говорит Лоча. — Я позвонила в полицию самоуправления, и буквально через 20-30 минут у нас были кадры с камер. Очень быстро сработали, и мы ее задержали", — говорит Светлана Лоча.
Нападение на пенсионерку в Каугури

16 мая 2024 года пожилая женщина возвращалась на автобусе с Каугарского рынка. Напротив нее села незнакомая женщина. На улице Телшу пенсионерка вышла, женщина отправилась за ней, а затем напала со спины, нанеся жертве несколько ударов ножом. Когда пенсионерка упала, нападавшая попыталась нанести еще один удар в грудь, но потерпевшей удалось уклониться. После этого нападавшая спокойно покинула место происшествия.

Потерпевшая дошла до дома и вызвала скорую. Поскольку нападение произошло в месте, где установлены камеры видеонаблюдения, Юрмальская муниципальная полиция оперативно передала информацию в Госполицию. Выяснилось также, что утром того же дня в Каугури из квартиры украли мобильный телефон. Около 15 часов сотрудники Отдела реагирования Юрмальского участка полиции, которые находились в машине, приняли заявление от владельца обворованного жилища. Неподалеку находилась пьяная женщина, в которой потерпевший опознал возможную преступницу.

После просмотра записей камер видеонаблюдения выяснилось, что эта же женщина ранее напала с ножом на пенсионерку. 44-летнюю подозреваемую, ранее судимую за кражи, задержали и доставили в полицейский участок. При проверке в ее организме констатировали около 4 промилле алкоголя. Несмотря на тяжкую степень опьянения, женщина вывернула куртку наизнанку, чтобы полиции было сложнее найти ее по представленным потерпевшими приметам. Экспертиза признала подозреваемую вменяемой. В конце августа 2024 года материалы этого дела были переданы в прокуратуру.
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Школьник на школьника: история громкого убийства
Больше всего полицию тревожит рост агрессии, зачастую немотивированной. Она приводит к тяжким преступлениям: убийствам, нападениям, хулиганство с причинением ущерба здоровью. В этом году самым резонансным преступлением в Юрмале и, возможно, во всей Латвии стало убийство в Слоке 13-летнего школьника Максима.

"На момент совершения преступления подозреваемому было 13 лет. Честно говоря, когда я об этом узнала, у меня опустились руки. Но я считаю, что мы сработали четко, всех задержали, всех причастных установили. Дело с учетом всех экспертиз было расследовано в рекордный срок — в течение четырех месяцев", — говорит Светлана Лоча.  
Убийство шестиклассника Максима 
10 января 2024 года несколько подростков, проживающих в юрмальском учреждении социального ухода и реабилитации, отправились в Ригу, где распивали алкоголь. В Слоку они вернулись на поезде и встретили там двух ребят своего возраста. Между подростками произошел конфликт, в ходе которого один из молодых людей, проживающих в детском доме, нанес 13-летнему Максиму два удара ножом в сердце и живот. От полученных ранений школьник скончался.

Подросток, который ударил Максима ножом, уже находился в поле зрения полиции за бродяжничество и кражу из магазина. После совершения преступления он не вернулся в школу и продолжил обучение удаленно.

"Уголовный процесс был прекращен и направлен для принятия решения о применении воспитательных мер принудительного характера. Ему было назначено самое суровое наказание, которое в может быть применено к несовершеннолетнему — два года пробационного надзора", — говорит Светлана Лоча. Это значит, что он обязан быть под надзором.
"Подростки без присмотра — это не просто большая проблема, это очень глубокая проблема. Но вглубь никто особо не хочет смотреть. После убийства "Спридитису" (учреждение социального ухода и реабилитации, где проживает подозреваемый в убийстве 13-летнего школьника — прим. редакции) было уделено слишком много внимания. Мне кажется, зря. Не могу сказать, что от проживавших там детей были какие-то серьезные проблемы. Но сейчас эти дети сильно озлобились из-за того, что им было уделено столько негативного внимания", — считает Лоча.
От уличных "стай" до серьезного криминала
Время от времени — примерно каждые пять лет — в Юрмале появляются подростковые преступные группировки. Чаще всего это дети из неблагополучных семей, которые сбиваются в "стаи" из пяти-шести человек. Кто-то со временем отходит от этого, кого-то успевают "вырвать" родители.
Заместитель начальника Юрмальского участка управления Госполиции Рижского региона, начальник следственного отдела Светлана Лоча. Фото из личного архива.
"Сначала они несовершеннолетние, и мы с ними возимся, посылаем на меры воспитательного характера, постоянно разговариваем, ведем длительные беседы, объясняем. Потом они переходят в категорию 14-летних. Тут они начинают воровать. Что делаем мы? Задерживаем и отправляем в суд, где им дают условные сроки, назначают пробационный надзор и так далее. Так происходит до того момента, пока они не совершат что-то серьезное и не попадают в тюрьму. У меня на них картотека, — отмечает Светлана Лоча. — К сожалению, больше нет спецшколы-интерната Naukšēni, и это огромная проблема, потому что таких подростков нам отправлять некуда".

"К сожалению, от этого страдают обычные люди. Потому что ты не можешь их посадить, пока они не совершат что-то серьезное, — добавляет старший специалист отдела поддержки Юрмальского участка полиции, бывший участковый инспектор Артурс Ариньш. Он вспоминает, что одну такую уличную банду удалось привлечь к ответственности лишь после того, как они избили и ограбили мужчину.

Для несовершеннолетних все сроки наполовину меньше, говорит Лоча: "Получается, что у нас отчасти связаны руки. В прошлом году был случай: несовершеннолетний мальчик причинил человеку тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть. Это случилось на железнодорожной станции "Кемери"".
Убийство на станции "Кемери"
6 октября 2023 года, после полуночи, возле железнодорожной станции "Кемери" 16-летний подросток вышел из поезда вместе с не знакомым ему пассажиром. Подросток попросил сигарету, мужчина отказал, начался конфликт, и парень избил свою жертву до смерти. Когда на место происшествия прибыл экипаж муниципальной полиции, подозреваемый уже скрылся. Госполиции удалось установить личность нападавшего, а затем и задержать его.
"Большую роль играет проблема поколений. Я помню, как отдел превенции приехал на адрес. Они маме говорят, что в анализе мочи ее 14-летнего обнаружены следы наркотиков. А она отвечает: "А что там? Травка? Так все курят". То есть она говорит работнику полиции, что это нормально. Когда мы с Артуром Ариньшем начинали работать, по отношению к полиции было уважение, сейчас это нигилизм. Они не боятся", — говорит Светлана Лоча.

"Это зависит от поколения. Это родители, которые выросли в девяностых, — добавляет Ариньш. — Они совсем другие. Многие уже не воспитывают детей в уважении к обществу. Они говорят: ну и что, я тоже в 14 лет курил! Кто-то просто скидывает воспитание ребенка на школу. Но ты сам должен воспитывать его в семье, никто другой этим заниматься не будет. И никто, ни соцслужба, ни полиция, не могут на это повлиять".
Убийство на Слокском кладбище
В июле 2019 года трое несовершеннолетних, в том числе девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметили недалеко от железнодорожной станции "Слока" своего знакомого.

Из обвинительного заключения следует, что ранее между ними произошел конфликт. Подростки избили своего знакомого, а затем отвели на Слокское кладбище, где продолжили избиение, попытались задушить и оставили его на месте происшествия. Затем вернулись и продолжили экзекуцию. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался. 

В июне 2020 года суд Рижского района приговорил подростков к девяти годам лишения свободы, а их совершеннолетний подельник получил 13 лет лишения свободы.
От мошенничества до разбоев
В последние годы Юрмалу, как всю Латвию, накрыла волна телефонного и интернет-мошенничества. В Юрмальском участке полиции сейчас чуть ли не треть всех расследуемых преступлений относятся к этим видам мошенничества.
"Это какой-то бич. Ладно, когда ты по просьбе что-то скачал и дал доступ к личным данным. Это еще хоть как-то можно объяснить. Но когда ты снимаешь деньги, идешь на встречу и сам их отдаешь! Вот этого я понять не могу", — говорит Ариньш.
Но в целом в городе стало спокойнее. Разбои в темное время суток еще случаются, но носят эпизодический характер. "Меньше стало краж, совсем мало — квартирных. Уменьшилось число угонов. Но, повторюсь, общество стало более агрессивным. Мы фиксируем много случаев нанесения телесных повреждений", — поясняет Светлана Лоча.

Тут важно отметить, что после поправок к уголовному законодательству теперь за легкие телесные повреждения предусмотрена уголовная ответственность. Это отражается и на статистике. Недавно в Уголовном законе появилась новая статья "насилие в семье" (статья 174 прим 1.). В этом сегменте количество преступлений только растет.
Изъятое в этом году в Юрмале оружие. Фото из архива Юрмальской полиции
"После реформы 2023 года в Юрмальском участке полиции были созданы отделы реагирования и расследований. Отдел реагирования — это те сотрудники, которые "работают" на улице, и тут, конечно, работников не хватает. Отдел расследований самый большой (им руководит Светлана Лоча — Ред.). Он состоит из четырех подразделений: следователи, оперативные работники, APAS grupa (бывшие участковые и инспекторы) и два помощника следователей. Самая большая нехватка пока в группе APAS. Это та невидимая сила, которая работает не с уголовными преступлениями, а с административной практикой. Контингент нужно знать. Теперь нет участковых. Вот Артурс начинал участковым. И они знали по имени и фамилии большинство жителей", — говорит Лоча.

"Я всегда брал телефон, чтобы у меня были контакты в конкретном доме. Потом, если мне что-то надо в этом доме, я помню, с кем я общался и ему звоню. Всегда можно было где-то какую-то информацию почерпнуть, так намного легче — и для работы, и для раскрытия каких-то дел", — вспоминает Ариньш.

"Мы работаем вместе. Допустим, произошло какое-то преступление, я могу сказать: скорее всего, это мог совершить тот-то. Ты уже знаешь характер, знаешь этого человека, как он "работает". Вот это наработанный опыт — он дорогого стоит", — подводит итог Светлана Лоча.
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