Криминальная Юрмала
Юрмала сегодня: опасные подростки, агрессия в семьях и волна мошенничеств
За последние 20 лет жизнь в Юрмале стала намного безопаснее, уверены сотрудники полиции. Но проблем по-прежнему хватает: в обществе много агрессии, трудно бороться с подростковой преступностью и интернет-мошенниками. Delfi подробно рассказывает о том, как живет криминальная Юрмала сегодня.
Диана Чучкова, Ольга Петрова
журналисты Delfi
"Конечно, если сравнивать Юрмалу нынешнюю с Юрмалой прошлых лет, то стало значительно тише. На конец года в городе было задекларировано около 50 000 человек. Их налоги идут самоуправлению, а оно выделяет деньги на то, чтобы в городе было безопасно, — говорит заместитель начальника Юрмальского участка управления Госполиции Рижского региона, начальник следственного отдела Светлана Лоча. По ее словам, самоуправление делает ставку на уличное освещение и видеонаблюдение. Камеры видеонаблюдения теперь есть во всех общественных местах — в парках, на детских площадках, в школах. Это, по ее словам, очень помогает в раскрытии преступлений и дисциплинирует общество.
В ноябре 2024 года Юрмала отметила свой 65-й день рождения. Что остается за красивым фасадом самого известного латвийского курорта, чем жил город в тихие 80-е, лихие 90-е, переходные 2000-е и что происходит в нем сейчас, об этом лучше всего могут рассказать бывшие сотрудники милиции и действующие полицейские.
"У нас очень хорошее сотрудничество с Юрмальской полицией самоуправления, мы всегда на них можем положиться. Через их систему видеонаблюдения мы можем очень быстро получить нужную нам информацию — например, как в случае с пьяной женщиной в Каугури, которая напала на пенсионерку, — говорит Лоча. — Я позвонила в полицию самоуправления, и буквально через 20-30 минут у нас были кадры с камер. Очень быстро сработали, и мы ее задержали", — говорит Светлана Лоча.
Нападение на пенсионерку в Каугури
16 мая 2024 года пожилая женщина возвращалась на автобусе с Каугарского рынка. Напротив нее села незнакомая женщина. На улице Телшу пенсионерка вышла, женщина отправилась за ней, а затем напала со спины, нанеся жертве несколько ударов ножом. Когда пенсионерка упала, нападавшая попыталась нанести еще один удар в грудь, но потерпевшей удалось уклониться. После этого нападавшая спокойно покинула место происшествия.
Потерпевшая дошла до дома и вызвала скорую. Поскольку нападение произошло в месте, где установлены камеры видеонаблюдения, Юрмальская муниципальная полиция оперативно передала информацию в Госполицию. Выяснилось также, что утром того же дня в Каугури из квартиры украли мобильный телефон. Около 15 часов сотрудники Отдела реагирования Юрмальского участка полиции, которые находились в машине, приняли заявление от владельца обворованного жилища. Неподалеку находилась пьяная женщина, в которой потерпевший опознал возможную преступницу.
После просмотра записей камер видеонаблюдения выяснилось, что эта же женщина ранее напала с ножом на пенсионерку. 44-летнюю подозреваемую, ранее судимую за кражи, задержали и доставили в полицейский участок. При проверке в ее организме констатировали около 4 промилле алкоголя. Несмотря на тяжкую степень опьянения, женщина вывернула куртку наизнанку, чтобы полиции было сложнее найти ее по представленным потерпевшими приметам. Экспертиза признала подозреваемую вменяемой. В конце августа 2024 года материалы этого дела были переданы в прокуратуру.
Все статьи проекта
Школьник на школьника: история громкого убийства
Больше всего полицию тревожит рост агрессии, зачастую немотивированной. Она приводит к тяжким преступлениям: убийствам, нападениям, хулиганство с причинением ущерба здоровью. В этом году самым резонансным преступлением в Юрмале и, возможно, во всей Латвии стало убийство в Слоке 13-летнего школьника Максима.
"На момент совершения преступления подозреваемому было 13 лет. Честно говоря, когда я об этом узнала, у меня опустились руки. Но я считаю, что мы сработали четко, всех задержали, всех причастных установили. Дело с учетом всех экспертиз было расследовано в рекордный срок — в течение четырех месяцев", — говорит Светлана Лоча.
"На момент совершения преступления подозреваемому было 13 лет. Честно говоря, когда я об этом узнала, у меня опустились руки. Но я считаю, что мы сработали четко, всех задержали, всех причастных установили. Дело с учетом всех экспертиз было расследовано в рекордный срок — в течение четырех месяцев", — говорит Светлана Лоча.
Убийство шестиклассника Максима
10 января 2024 года несколько подростков, проживающих в юрмальском учреждении социального ухода и реабилитации, отправились в Ригу, где распивали алкоголь. В Слоку они вернулись на поезде и встретили там двух ребят своего возраста. Между подростками произошел конфликт, в ходе которого один из молодых людей, проживающих в детском доме, нанес 13-летнему Максиму два удара ножом в сердце и живот. От полученных ранений школьник скончался.
Подросток, который ударил Максима ножом, уже находился в поле зрения полиции за бродяжничество и кражу из магазина. После совершения преступления он не вернулся в школу и продолжил обучение удаленно.
"Уголовный процесс был прекращен и направлен для принятия решения о применении воспитательных мер принудительного характера. Ему было назначено самое суровое наказание, которое в может быть применено к несовершеннолетнему — два года пробационного надзора", — говорит Светлана Лоча. Это значит, что он обязан быть под надзором.
Подросток, который ударил Максима ножом, уже находился в поле зрения полиции за бродяжничество и кражу из магазина. После совершения преступления он не вернулся в школу и продолжил обучение удаленно.
"Уголовный процесс был прекращен и направлен для принятия решения о применении воспитательных мер принудительного характера. Ему было назначено самое суровое наказание, которое в может быть применено к несовершеннолетнему — два года пробационного надзора", — говорит Светлана Лоча. Это значит, что он обязан быть под надзором.
"Подростки без присмотра — это не просто большая проблема, это очень глубокая проблема. Но вглубь никто особо не хочет смотреть. После убийства "Спридитису" (учреждение социального ухода и реабилитации, где проживает подозреваемый в убийстве 13-летнего школьника — прим. редакции) было уделено слишком много внимания. Мне кажется, зря. Не могу сказать, что от проживавших там детей были какие-то серьезные проблемы. Но сейчас эти дети сильно озлобились из-за того, что им было уделено столько негативного внимания", — считает Лоча.
От уличных "стай" до серьезного криминала
Время от времени — примерно каждые пять лет — в Юрмале появляются подростковые преступные группировки. Чаще всего это дети из неблагополучных семей, которые сбиваются в "стаи" из пяти-шести человек. Кто-то со временем отходит от этого, кого-то успевают "вырвать" родители.
Заместитель начальника Юрмальского участка управления Госполиции Рижского региона, начальник следственного отдела Светлана Лоча. Фото из личного архива.
"Сначала они несовершеннолетние, и мы с ними возимся, посылаем на меры воспитательного характера, постоянно разговариваем, ведем длительные беседы, объясняем. Потом они переходят в категорию 14-летних. Тут они начинают воровать. Что делаем мы? Задерживаем и отправляем в суд, где им дают условные сроки, назначают пробационный надзор и так далее. Так происходит до того момента, пока они не совершат что-то серьезное и не попадают в тюрьму. У меня на них картотека, — отмечает Светлана Лоча. — К сожалению, больше нет спецшколы-интерната Naukšēni, и это огромная проблема, потому что таких подростков нам отправлять некуда".
"К сожалению, от этого страдают обычные люди. Потому что ты не можешь их посадить, пока они не совершат что-то серьезное, — добавляет старший специалист отдела поддержки Юрмальского участка полиции, бывший участковый инспектор Артурс Ариньш. Он вспоминает, что одну такую уличную банду удалось привлечь к ответственности лишь после того, как они избили и ограбили мужчину.
Для несовершеннолетних все сроки наполовину меньше, говорит Лоча: "Получается, что у нас отчасти связаны руки. В прошлом году был случай: несовершеннолетний мальчик причинил человеку тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть. Это случилось на железнодорожной станции "Кемери"".
"К сожалению, от этого страдают обычные люди. Потому что ты не можешь их посадить, пока они не совершат что-то серьезное, — добавляет старший специалист отдела поддержки Юрмальского участка полиции, бывший участковый инспектор Артурс Ариньш. Он вспоминает, что одну такую уличную банду удалось привлечь к ответственности лишь после того, как они избили и ограбили мужчину.
Для несовершеннолетних все сроки наполовину меньше, говорит Лоча: "Получается, что у нас отчасти связаны руки. В прошлом году был случай: несовершеннолетний мальчик причинил человеку тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть. Это случилось на железнодорожной станции "Кемери"".
Убийство на станции "Кемери"
6 октября 2023 года, после полуночи, возле железнодорожной станции "Кемери" 16-летний подросток вышел из поезда вместе с не знакомым ему пассажиром. Подросток попросил сигарету, мужчина отказал, начался конфликт, и парень избил свою жертву до смерти. Когда на место происшествия прибыл экипаж муниципальной полиции, подозреваемый уже скрылся. Госполиции удалось установить личность нападавшего, а затем и задержать его.
"Большую роль играет проблема поколений. Я помню, как отдел превенции приехал на адрес. Они маме говорят, что в анализе мочи ее 14-летнего обнаружены следы наркотиков. А она отвечает: "А что там? Травка? Так все курят". То есть она говорит работнику полиции, что это нормально. Когда мы с Артуром Ариньшем начинали работать, по отношению к полиции было уважение, сейчас это нигилизм. Они не боятся", — говорит Светлана Лоча.
"Это зависит от поколения. Это родители, которые выросли в девяностых, — добавляет Ариньш. — Они совсем другие. Многие уже не воспитывают детей в уважении к обществу. Они говорят: ну и что, я тоже в 14 лет курил! Кто-то просто скидывает воспитание ребенка на школу. Но ты сам должен воспитывать его в семье, никто другой этим заниматься не будет. И никто, ни соцслужба, ни полиция, не могут на это повлиять".
"Это зависит от поколения. Это родители, которые выросли в девяностых, — добавляет Ариньш. — Они совсем другие. Многие уже не воспитывают детей в уважении к обществу. Они говорят: ну и что, я тоже в 14 лет курил! Кто-то просто скидывает воспитание ребенка на школу. Но ты сам должен воспитывать его в семье, никто другой этим заниматься не будет. И никто, ни соцслужба, ни полиция, не могут на это повлиять".
Убийство на Слокском кладбище
В июле 2019 года трое несовершеннолетних, в том числе девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметили недалеко от железнодорожной станции "Слока" своего знакомого.
Из обвинительного заключения следует, что ранее между ними произошел конфликт. Подростки избили своего знакомого, а затем отвели на Слокское кладбище, где продолжили избиение, попытались задушить и оставили его на месте происшествия. Затем вернулись и продолжили экзекуцию. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался.
В июне 2020 года суд Рижского района приговорил подростков к девяти годам лишения свободы, а их совершеннолетний подельник получил 13 лет лишения свободы.
Из обвинительного заключения следует, что ранее между ними произошел конфликт. Подростки избили своего знакомого, а затем отвели на Слокское кладбище, где продолжили избиение, попытались задушить и оставили его на месте происшествия. Затем вернулись и продолжили экзекуцию. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался.
В июне 2020 года суд Рижского района приговорил подростков к девяти годам лишения свободы, а их совершеннолетний подельник получил 13 лет лишения свободы.
От мошенничества до разбоев
В последние годы Юрмалу, как всю Латвию, накрыла волна телефонного и интернет-мошенничества. В Юрмальском участке полиции сейчас чуть ли не треть всех расследуемых преступлений относятся к этим видам мошенничества.
“
"Это какой-то бич. Ладно, когда ты по просьбе что-то скачал и дал доступ к личным данным. Это еще хоть как-то можно объяснить. Но когда ты снимаешь деньги, идешь на встречу и сам их отдаешь! Вот этого я понять не могу", — говорит Ариньш.
Но в целом в городе стало спокойнее. Разбои в темное время суток еще случаются, но носят эпизодический характер. "Меньше стало краж, совсем мало — квартирных. Уменьшилось число угонов. Но, повторюсь, общество стало более агрессивным. Мы фиксируем много случаев нанесения телесных повреждений", — поясняет Светлана Лоча.
Тут важно отметить, что после поправок к уголовному законодательству теперь за легкие телесные повреждения предусмотрена уголовная ответственность. Это отражается и на статистике. Недавно в Уголовном законе появилась новая статья "насилие в семье" (статья 174 прим 1.). В этом сегменте количество преступлений только растет.
Тут важно отметить, что после поправок к уголовному законодательству теперь за легкие телесные повреждения предусмотрена уголовная ответственность. Это отражается и на статистике. Недавно в Уголовном законе появилась новая статья "насилие в семье" (статья 174 прим 1.). В этом сегменте количество преступлений только растет.
Изъятое в этом году в Юрмале оружие. Фото из архива Юрмальской полиции
"После реформы 2023 года в Юрмальском участке полиции были созданы отделы реагирования и расследований. Отдел реагирования — это те сотрудники, которые "работают" на улице, и тут, конечно, работников не хватает. Отдел расследований самый большой (им руководит Светлана Лоча — Ред.). Он состоит из четырех подразделений: следователи, оперативные работники, APAS grupa (бывшие участковые и инспекторы) и два помощника следователей. Самая большая нехватка пока в группе APAS. Это та невидимая сила, которая работает не с уголовными преступлениями, а с административной практикой. Контингент нужно знать. Теперь нет участковых. Вот Артурс начинал участковым. И они знали по имени и фамилии большинство жителей", — говорит Лоча.
"Я всегда брал телефон, чтобы у меня были контакты в конкретном доме. Потом, если мне что-то надо в этом доме, я помню, с кем я общался и ему звоню. Всегда можно было где-то какую-то информацию почерпнуть, так намного легче — и для работы, и для раскрытия каких-то дел", — вспоминает Ариньш.
"Мы работаем вместе. Допустим, произошло какое-то преступление, я могу сказать: скорее всего, это мог совершить тот-то. Ты уже знаешь характер, знаешь этого человека, как он "работает". Вот это наработанный опыт — он дорогого стоит", — подводит итог Светлана Лоча.
"Я всегда брал телефон, чтобы у меня были контакты в конкретном доме. Потом, если мне что-то надо в этом доме, я помню, с кем я общался и ему звоню. Всегда можно было где-то какую-то информацию почерпнуть, так намного легче — и для работы, и для раскрытия каких-то дел", — вспоминает Ариньш.
"Мы работаем вместе. Допустим, произошло какое-то преступление, я могу сказать: скорее всего, это мог совершить тот-то. Ты уже знаешь характер, знаешь этого человека, как он "работает". Вот это наработанный опыт — он дорогого стоит", — подводит итог Светлана Лоча.
Все статьи проекта