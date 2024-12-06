"Сначала они несовершеннолетние, и мы с ними возимся, посылаем на меры воспитательного характера, постоянно разговариваем, ведем длительные беседы, объясняем. Потом они переходят в категорию 14-летних. Тут они начинают воровать. Что делаем мы? Задерживаем и отправляем в суд, где им дают условные сроки, назначают пробационный надзор и так далее. Так происходит до того момента, пока они не совершат что-то серьезное и не попадают в тюрьму. У меня на них картотека, — отмечает Светлана Лоча. — К сожалению, больше нет спецшколы-интерната Naukšēni, и это огромная проблема, потому что таких подростков нам отправлять некуда".



"К сожалению, от этого страдают обычные люди. Потому что ты не можешь их посадить, пока они не совершат что-то серьезное, — добавляет старший специалист отдела поддержки Юрмальского участка полиции, бывший участковый инспектор Артурс Ариньш. Он вспоминает, что одну такую уличную банду удалось привлечь к ответственности лишь после того, как они избили и ограбили мужчину.



Для несовершеннолетних все сроки наполовину меньше, говорит Лоча: "Получается, что у нас отчасти связаны руки. В прошлом году был случай: несовершеннолетний мальчик причинил человеку тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть. Это случилось на железнодорожной станции "Кемери"".